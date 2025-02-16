Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

İsa Karakaş açıkladı: Çocuğu olmayan kadınlar da erken emekliliğe başvurabilir! Toplamda 2160 gün prim hakkı cepte

Çocuğu olmayan kadınlar da doğum yapmış kadınlar gibi her çocuk için 720 gün prim kazanarak emeklilik yolunda doğum borçlanması yapabilirler. Evli olup olmamaları fark etmeksizin evlat edinme yoluyla 3 çocuğa kadar toplamda 2160 gün prim kazanabilirler. Detayları SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsa Karakaş açıkladı: Çocuğu olmayan kadınlar da erken emekliliğe başvurabilir! Toplamda 2160 gün prim hakkı cepte
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 16:26
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 16:39

Kadınlar için erken emeklilik imkanı söz konusuyken kadınlar sigortadan sonraki doğumlarını borçlanarak 3 çocuktan 6 yıl (2160 gün) kazanarak erken emekli olabiliyor. Ancak çocuğu olmayan kadınlar da doğum borçlanması ile erken emekli olabilir. Haberi İsa Karakaş verdi. Evlat edinen kadınlar, doğum yapmış kadınlar gibi her çocuk için 720 gün prim kazanarak emeklilik yolunda doğum borçlanması yapabilir. Evli olup olmamaları fark etmeksizin evlat edinme yoluyla 3 çocuğa kadar toplamda 2160 gün prim kazanabilir.

ÇOCUĞU OLMAYAN KADINLAR DA ERKEN EMEKLİ OLABİLİR

SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Erken emeklilik sadece doğum yapmış olanlara mahsus değil. Hiç çocuğunuz olmamışsa hatta evli değilsiniz de bunun da bir formülü var.
Bunun formülü evlat edinme. Eğer evlat edinmişseniz aynen doğum yapan kadınlar gibi doğum borçlanması yaparak eksik primlerinizi doldurabilirsiniz ve fazladan prim kazanarak emeklilik yoluna gidebilirsiniz.

HER BİR ÇOCUK İÇİN 2 YIL YANİ 720 GÜN PRİM KAZANMA

Doğum borçlanmasında her bir çocuk için 2 yıl yani 720 gün prim kazanma söz konusu. Dolayısıyla doğum borçlanması 3 çocukla sınırlı bulunmakta. Bu sadece doğum yapan kadınlara mahsus değil. Evlat edinme yoluyla doğum borçlanması yapılması mümkün.

Peki, evlat edinen kadınlar nasıl eksik primlerini doldurur, nasıl doğum borçlanması yapar, evli olmaları şart mıdır? Bunlardan bahsedeyim.
Evli de olabilir veya tek başına da olabilir. Yeter ki bir evlat edinmiş olsun, edinmiş olduğu evlattan dolayı aynen doğum yapmış bir anne gibi 720
güne kadar hizmet borçlanması yapma şansını elde edebilir. 2 çocuksa veya 3 çocuksa aynı şekilde doğum yapmış annedeki prim kazanma neyse aynı kazanabilir.

MAHKEME KARARI SGK'YA BİLDİRİLMELİ

Evlat edindiği çocuk için doğum borçlanması yapmak istediğini beyan edenler yani SGK'ya gittiği zaman bunu beyan etmeli. Ama bunu kesinleşmiş mahkeme kararı ya da Aile Bakanlığı'nın evlat edinme ile ilgili birimine başvuracak evlat edinme öncesi geçici bakım sözleşmesi bunun bir sureti ve sözleşme onayını SGK verilmesi gerek. Bunun onay tarihini SGK esas almakta ancak doğrudan mahkeme kararıyla çocuk evlat edinilmiş ise evlat edinmeye ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı ile SGK'ya başvurmak da yeterli.

Mahkeme karar metninde evlat edinme tarihi belirtilmişse bu tarihin borçlanması başlangıç tarihi olarak dikkate alınması mahkeme kararında çocuğun doğumdan itibaren bakımının evlat edinilen kişi tarafından üstleniyor demektir.
Demek ki anne olamamış evlenmemiş olan kadınlar da evlat edinme yoluyla hizmet borçlanması yapabilir."

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELER İÇİN AVANTAJ

1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olarak çalışan anneler, her 4 yıllık çalışmaya 1 yıl ek prim kazanıyor. Bu sayede emeklilik yaşı da 1 yıl geriye çekiliyor. Maksimum 5 yıl erken emeklilik fırsatı sunuluyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altında kar satışları başladı! Gram altını satmalı mı, tutmalı mı? İslam Memiş'ten 'harekete geç' açıklaması
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hurda araç teşviki beklentileri boşa çıktı! Hurdaları ucuzdan toplayanları zor günler bekliyor: İşte zararları
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ÇİN arasında ekonomik satranç: Türkiye şah mat olur mu? Ünlü ekonomistten dolar şoku alarmı

Sıkça Sorulan Sorular

2025'te doğum borçlanması ne kadar olur?
En düşük günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 277.20 TL olarak hesaplanacak. En yüksek günlük askerlik ve doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı ise 2.080 TL olacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Doğumdan sonra sigortalı olanlar doğum borçlanması yapabilir mi?
Doğum borçlanması doğumdan sonraki en fazla iki yıllık süre için yapılabilir. Her doğumda en fazla 720 günlük süre borçlanılabilir. Bu sürenin üzerinde doğum borçlanması yapılamaz. Dolayısıyla, her doğum sonrasında kadın sigortalı 720 gün borçlanma hakkına sahiptir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sigortalı çalışan doğum parası ne kadar alır 2025?
2025 yılında, asgari ücretle çalışan bir anne, doğum izni süresince toplamda yaklaşık 49.777,78 TL doğum parası alacaktır
ETİKETLER
#isa karakaş
#doğum borçlanması
#doğum borçlanması
#erken emeklilik
#Emekli Şartları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.