İsa Karakaş açıkladı: Çocuğu olmayan kadınlar da erken emekliliğe başvurabilir! Toplamda 2160 gün prim hakkı cepte

Kadınlar için erken emeklilik imkanı söz konusuyken kadınlar sigortadan sonraki doğumlarını borçlanarak 3 çocuktan 6 yıl (2160 gün) kazanarak erken emekli olabiliyor. Ancak çocuğu olmayan kadınlar da doğum borçlanması ile erken emekli olabilir. Haberi İsa Karakaş verdi. Evlat edinen kadınlar, doğum yapmış kadınlar gibi her çocuk için 720 gün prim kazanarak emeklilik yolunda doğum borçlanması yapabilir. Evli olup olmamaları fark etmeksizin evlat edinme yoluyla 3 çocuğa kadar toplamda 2160 gün prim kazanabilir.

ÇOCUĞU OLMAYAN KADINLAR DA ERKEN EMEKLİ OLABİLİR

SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Erken emeklilik sadece doğum yapmış olanlara mahsus değil. Hiç çocuğunuz olmamışsa hatta evli değilsiniz de bunun da bir formülü var.

Bunun formülü evlat edinme. Eğer evlat edinmişseniz aynen doğum yapan kadınlar gibi doğum borçlanması yaparak eksik primlerinizi doldurabilirsiniz ve fazladan prim kazanarak emeklilik yoluna gidebilirsiniz.

HER BİR ÇOCUK İÇİN 2 YIL YANİ 720 GÜN PRİM KAZANMA

Doğum borçlanmasında her bir çocuk için 2 yıl yani 720 gün prim kazanma söz konusu. Dolayısıyla doğum borçlanması 3 çocukla sınırlı bulunmakta. Bu sadece doğum yapan kadınlara mahsus değil. Evlat edinme yoluyla doğum borçlanması yapılması mümkün.

Peki, evlat edinen kadınlar nasıl eksik primlerini doldurur, nasıl doğum borçlanması yapar, evli olmaları şart mıdır? Bunlardan bahsedeyim.

Evli de olabilir veya tek başına da olabilir. Yeter ki bir evlat edinmiş olsun, edinmiş olduğu evlattan dolayı aynen doğum yapmış bir anne gibi 720

güne kadar hizmet borçlanması yapma şansını elde edebilir. 2 çocuksa veya 3 çocuksa aynı şekilde doğum yapmış annedeki prim kazanma neyse aynı kazanabilir.

MAHKEME KARARI SGK'YA BİLDİRİLMELİ

Evlat edindiği çocuk için doğum borçlanması yapmak istediğini beyan edenler yani SGK'ya gittiği zaman bunu beyan etmeli. Ama bunu kesinleşmiş mahkeme kararı ya da Aile Bakanlığı'nın evlat edinme ile ilgili birimine başvuracak evlat edinme öncesi geçici bakım sözleşmesi bunun bir sureti ve sözleşme onayını SGK verilmesi gerek. Bunun onay tarihini SGK esas almakta ancak doğrudan mahkeme kararıyla çocuk evlat edinilmiş ise evlat edinmeye ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı ile SGK'ya başvurmak da yeterli.

Mahkeme karar metninde evlat edinme tarihi belirtilmişse bu tarihin borçlanması başlangıç tarihi olarak dikkate alınması mahkeme kararında çocuğun doğumdan itibaren bakımının evlat edinilen kişi tarafından üstleniyor demektir.

Demek ki anne olamamış evlenmemiş olan kadınlar da evlat edinme yoluyla hizmet borçlanması yapabilir."

ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELER İÇİN AVANTAJ

1 Ekim 2008 sonrası sigortalı olarak çalışan anneler, her 4 yıllık çalışmaya 1 yıl ek prim kazanıyor. Bu sayede emeklilik yaşı da 1 yıl geriye çekiliyor. Maksimum 5 yıl erken emeklilik fırsatı sunuluyor.

Sıkça Sorulan Sorular 2025'te doğum borçlanması ne kadar olur? En düşük günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 277.20 TL olarak hesaplanacak. En yüksek günlük askerlik ve doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı ise 2.080 TL olacak.

Sıkça Sorulan Sorular Doğumdan sonra sigortalı olanlar doğum borçlanması yapabilir mi? Doğum borçlanması doğumdan sonraki en fazla iki yıllık süre için yapılabilir. Her doğumda en fazla 720 günlük süre borçlanılabilir. Bu sürenin üzerinde doğum borçlanması yapılamaz. Dolayısıyla, her doğum sonrasında kadın sigortalı 720 gün borçlanma hakkına sahiptir.