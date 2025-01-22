İsa Karakaş açıkladı: SGK'dan bu ödemeleri alabilirsiniz! Dikkat çeken 5 yıl detayı

22 Ocak 2025 12:22 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 12:42

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalıların ve hak sahiplerinin mağduriyetini önlemek için birçok destek sunuyor. Bunlardan biri de, kamuoyunda "Cenaze Parası" olarak bilinen cenaze ödeneği. Ancak bu destekten haberdar olmayan birçok hak sahibi, ödeneği talep etmiyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında, 2025 yılı için belirlenen cenaze ödeneği ve ölüm toptan ödeme şartlarına dair tüm detayları paylaştı. İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalılar ve onların hak sahiplerine çeşitli sosyal yardımlar sunmaya devam ediyor. Bu yardımlardan biri de kamuoyunda "Cenaze Parası" olarak bilinen cenaze ödeneği. Ancak, birçok hak sahibi bu yardımdan haberdar olmadığı için ödenek çoğu zaman talep edilmeden kalıyor.

SGK​ Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'ndeki köşe yazısında, 2025 yılı itibarıyla SGK tarafından sağlanacak cenaze ödeneği ve ölüm toptan ödemesine dair önemli detayları paylaştı. Karakaş yazısında, kimlerin bu ödenekten yararlanabileceğini, başvuru süreçlerini ve ödemelerin esaslarını paylaştı.

KİMLER CENAZE ÖDENEĞİ ALABİLİR?

Cenaze ödeneği, şu durumlarda ölen sigortalının yakınlarına ödenir:

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat eden sigortalılar, Sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya emeklilik (yaşlılık) aylığı almakta olanlar, Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş kişiler.

Hak sahipleri, ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile SGK’ya başvurarak ödenek talebinde bulunabilirler. Eğer hak sahipleri yoksa ve cenaze gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılmışsa, yapılan masraflar belgelenerek ödenek bu kişilere ödenir.

2025 YILI CENAZE ÖDENEĞİ TUTARI

Cenaze ödeneği, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranlarına göre artırılmaktadır.

2024 yılında: 3.385 TL olan cenaze ödeneği,

2025 yılında: TÜFE’deki %44,38’lik artışla 4.888 TL’ye yükseltilmiştir.

CENAZE ÖDENEĞİ HAKKI VE SÜRESİ

Sigortalının ölüm tarihinden itibaren 5 yıl içinde başvuru yapılması şarttır. Bu süre aşılırsa hak kaybedilir.

ÖLEN SİGORTALIDAN DOLAYI TOPLU PARA (ÖLÜM TOPTAN ÖDEMESİ)

Eğer ölüm aylığı bağlanması için gerekli şartlar sağlanmıyorsa, SGK tarafından ölüm toptan ödemesi yapılabilir. Bu ödeme; sigortalının eşine, çocuklarına, anne ve babasına SGK Kanunu’nda belirtilen hisseler oranında paylaştırılır.

Hak sahiplerinin SGK’ya Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile başvurması gerekir. Malul çocuklar için ise sağlık kurulu raporu istenmektedir.

İHYA İŞLEMİ İLE AYLIK BAĞLANMASI

Eğer ölen sigortalının gerekli prim gün sayısı tamamlanmamışsa, yurt dışı hizmetlerin birleştirilmesi veya borçlanma yoluyla bu süre tamamlanabilir. Daha önce yapılan toptan ödemeler, güncelleme katsayısıyla yeniden değerlendirilerek ihya işlemi gerçekleştirilebilir. Bu şartların yerine getirilmesiyle hak sahiplerine aylık bağlanması mümkündür. Hak sahiplerinin bu haklarını kullanabilmesi için SGK müdürlüklerinden bilgi alarak başvuru yapmaları önemlidir.