İsa Karakaş en düşük emekli maaşı için rakam verdi! 'O seviyeden yüksek olmayacak'

12 Temmuz 2024 15:12 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 15:30

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Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, en düşük emekli ücretinin geleceği seviyeyi açıkladı. Kök maaşı 10 bin liradan düşük olan 1 milyon 780 bin emeklinin yeni zamlı maaşı için tahminde bulunan SGK uzmanı Karakaş, devlet destekli bir zam olacağını belirtti.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, en düşük emekli ücreti hakkında konuştu.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam almaya hak kazandı. Kök maaşı 10 bin liradan düşük olan 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı yüzde 24,73'lük zamma rağmen 10 bin liranın altında kaldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN RAKAM VERDİ

İsa Karakaş, emekliye ek zam için yapılacak muhtemel toplantıyı değerlendirdi. Karakaş, şöyle konuştu;

“Temmuz ayı zammı olan yüzde 24,73 tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak. Ancak kök maaşı 8 bin 30 lira ve altında olanların maaşı devlet desteği olmadan 10 bin liranın altında kalacak. Bu durum geçen yıl temmuz ayında da yaşandı.

Geçen yıl temmuz ayında kök maaşı 6 bin ve altında olanlara sıfır zam aldı.

Aynı durumun tekrarlanmaması için hükümetin kök maaşı düşük olanlara yönelik bir devlet desteğinin artırılarak yeni bir güncelleme yapması söz konusu.

1,8 milyon emekli, temmuz ayı zammına rağmen eğer ilave bir düzenleme yapılmazsa yılbaşından bu yana aldığı tutarda maaş almaya devam edecek.

EMEKLİYE EK ZAM 12 BİN LİRAYI AŞMAYACAK

Karakaş, yapılacak olan zammın hazine tarafından yapılacağının altını çizerek şöyle devam etti;

“Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda katı bir tutum içerisinde. Bu yüzden zam oranı 11 bin 500 lira, en fazla 12 bin lira tutarında bir tabanda kalacak.12 bin liranın üzerinde ise bir artışın söz konusu olmayacak."