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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

İsa Karakaş 'Vereceğim bilgi hiçbir yerde yok' diyerek uyardı! Memur ve memur emeklisi büyük şok yaşayacak

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, milyonlarca memur ve memur emeklisini bekleyen tehlikeyi açıkladı. Emekli olmadan önce iki kere düşünün. Emekli maaşları yarıya düşebilir. İsa Karakaş, "Memurlar için emeklilik planlaması zorunlu hale geldi" diyerek uyardı. Önlem almayan pişman olacak.

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İsa Karakaş 'Vereceğim bilgi hiçbir yerde yok' diyerek uyardı! Memur ve memur emeklisi büyük şok yaşayacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 11:19

Memurlar için emeklilik şoku. 2008 sonrası çalışanların büyük kayıpta olacağını açıklayan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "Vereceğim bilgi hiçbir yerde yok" diyerek memur ve memur emeklilerini uyardı. Milyonlarca memur için kırmızı alarm verildi. Bu hesabı yapmadan emekliliğe adım atmayın.

EN AVANTAJLI EMEKLİLİK ARTIK MEMURLARIN DEĞİL

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Artık memuriyetin bir avantajı kalmadı. En yüksek emekli maaşı bağlanacak olan SSK yani 4a sigortası oldu. Milyonlarca memur kardeşlerimize sesleniyorum. Önümüzdeki süreçte çok büyük şoklar yaşayacaksınız. Dolayısıyla şimdiden tedbirlerinizi alın.  Emeklilik planlamanızı yapın. Bunun için de sağa sola danışmaya
gerek. Vereceğim bilgi hiçbir yerde yok. Anlatacağım bilgiyi SGK'da çalışmış bir uzman olarak ve emekliliğin kitabını yazmış bir uzman olarak aktaracağım.

 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN KRİTİK UYARI

Memurları biz ikiye ayırıyoruz. İki türlü memur var. Bir eski memur yani emekli sandığına tabi olan ve yeni memur olmak üzere. Yeni memur 2008 ekim ayı başından sonra girmiş olanlardır. Özellikle 2008 ekim ayı başından sonra 4C statüsünde memur olanlar dikkat.  Mevcut emeklilerimizin hakkı olan seyyanen zam verilmedi. Çalışan memurlara göre maaşları % 70'lerden % 40'a düştü. Ama mevcut emeklilerin de maaşının neredeyse yarısına kadar emekli maaşlarının düşeceğini söyleyebiliriz. Yani 2008 Ekim ayından sonra çalışıyorsanız, 25 yıl çalıştın aylık bağlama oranı sadece %50. Şu anda emekli olmuş yani emekli sandığına tabii olarak
emekli olmuş olanlar % 75 aylık bağlama oranı üzerinden emekli olmalarına rağmen maaşları son derece düşük.

Dolayısıyla siz varın 2008 Ekim ayından sonra emekli olanların durumunu bir göz önünde bulundurun. Yani şöyle bir örnek verelim. 100 liranın % 75'ini aldığınız zaman 75 TL.  % 50'sini aldığınız zaman 50 TL. Dolayısıyla 2008 ekim ayından sonra emekli olacak olanlar 25 yıllık memuriyet karşılığı sadece prime esas kazançlarının % 50'sini alacaklar ve bu durumda 2008 ekim ayından sonra memuriyeti olanlar şu anda SSK ve Bağkurlularının taban maaşı olan en düşük aylığın içerisinde olacaklar. Onlar da o torbada zaten olacaklar. böyle bir durum net bir şekilde ortada. Ben bu anlattıklarımı neye istinaden anlatıyorum? Mevcut kanunlara bakarak, mevcut mevzuata bakarak anlatıyorum. Bu net bir şekilde yasada yer alan düzenlemeler.

SON 1261 GÜN OYUNU BİTTİ

Yine 2008 ekim ayından sonra işe girenler emeklilik aylığı bakımından planlama yaparsa şunu da göz önünde bulundurmaları lazım. Bugün itibariyle son 1261 güne göre yani son 7 yıl içindeki çalışmaları ağırlıklı olarak neredeyse SSK ise SSK, emekli sandığı ise emekli sandığı, buna göre emekli oluyorsunuz. Bu memurlar için söz konusu değil artık bunu unutun. Öyle son 1261 güne göre memuriyetim var, devam ederim son 1261 gün SSK'ya geçerim maaşımı artırırım diye böyle bir olay yok artık. Çünkü sizler artık hizmetlerin birleştirmesi kanununa tabi değilsiniz. Hizmetlerin birleştirilmesi kanunu 2008 ekim ayı öncesinde emekli sandığına tabi çalışması olan memurlar için söz konusu. Bu durumda böyle bir düşünceniz varsa uygulama şu şekilde olacak;

Diyelim ki toplamda 30 yıl çalıştınız 20 yıl memuriyetten sonra 10 yıl SSK'lı oldunuz. SSK'lı olamayacaksınız. 20 yıl daha fazla olduğu için memuriyette 4C kapsamında
emekli olacaksınız. Dolayısıyla buna göre sizin hareket etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde büyük hayal kırıklığına maruz kalırsınız.

EMEKLİ SANDIĞINA GÜVENEN MEMURLAR DİKKAT

Basit bir şekilde şunu söyleyelim. Emekli sandığına tabi olanlar emekli keseneğine esas aylığı alıyoruz. Gösterge aylığını alıyoruz. Taban aylığı, kıdem aylığı, emeklilik tazminatı boyutunu göz önünde bulunduruyoruz ve dolayısıyla aylık emekliye esas kesenek kazancı ve çarpı aylık bağlama oranı şeklinde bunu tespit ediyoruz. Aylık bağlama oranı 25 yıl çalışmışsa % 75' ama 2008 ekim ayından sonra işe girdiyseniz 4C kapsamında sigorta alacağınız varsa artık aylığınız 5510'a göre hesaplanacak. Ortalama aylık kazancınız çarpı aylık bağlama oranı şekilde hesaplanacak. 25 yıl karşılığı aylık bağlama oranı da 50 olduğu için elbette ki maaşınız daha da düşük olacak.

MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİKTE YENİ DÖNEM

Peki ne yapılmalı? Yapılması gereken olay bellidir. Mevcut memur emeklilerinin durumuna bakıp da beni ilgilendirmiyor dediğiniz zaman siz daha kötü duruma düşeceksiniz. Evet şu anda seyyanen zammı alıyorsunuz işte bir öğretmeni düşünün başöğretmenlik tazminatı alıyor, ek ders ücreti alıyor, emekli olduğu anda bunların hiçbiri maaş hesabında olmayacak ve maaş bugünkü emekli olan öğretmenlere göre, memurlara göre daha da az olacak.

Bütün memur kardeşlerimiz, memur emekli kardeşlerimiz sızlanmaya başlamakta. Özellikle memur emeklileri şu toplu sözleşmeden çıkalım diyor. Çünkü hem temmuz ayında hem ocak ayında enflasyonun altında maaş aldılar. Maalesef durum böyle."

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