İsa Karakaş'tan avantajlı emeklilik rehberi: Emekli maaşınız kat kat artacak! Yapılacakları tek tek anlattı

18 Aralık 2024 11:34 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 14:33

Emeklilik dilekçesi için verildiği tarih sonrasında maaş artışlarında büyük önem taşıyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, emekli olmayı düşünenler için kritik uyarılarda bulundu. Borçlanmalar için 'yumurta kapıya dayandı' diyen uzman, avantajlı emeklilik için son günler uyarısı yaptı.

Emeklilik​ dilekçesi için yeni çalışmalar dört gözle beklenirken SGK​ Başuzmanı İsa Karakaş​ kötü haberi verdi. Yeni bir emeklilik çalışması olmadığını ifade eden uzman, dilekçe verecekleri uyardı. Dilekçe tarihine göre maaştaki yüzde 30-35'lik kayıp bir cümleyle çözülebilir. Yani 2025’te emeklilik dilekçesi verenler aleyhine bir durum söz konusu. Deneyimli uzman, yüksek emekli maaşı ve avantajlı emeklilik için en merak edilen soruları cevapladı.

AVANTAJLI EMEKLİLİK İÇİN NE YAPILMALI?

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

Şu anda emeklilikte yüzde 30 avantajıyla ilgili bana çok soru geliyor. Uzun süredir yüzde 30'un gerçek olup olmadığını halen soran arkadaşlar var. Sayılı günler kaldı avantajlı emeklilik için. Herkes bir an önce planlamasını yapsın.

Hala daha yasa çıkacak mı diye soranlar var. Yasanın çıkmayacağını uzun süredir söylüyoruz. Bundan sonra da çıkmasının mümkün olmadığını net bir şekilde söylüyoruz.

YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ALMAK MÜMKÜN

Özellikle kamuda çalışan işçiler, ve diğer özel sektör işçileri hizmet borçlanması yapıp yapmayacaklarını da soruyor. 2000 yılından önce askerlik borçlanmasının faydalı olduğunu söyledik ve bu şekilde maaşını artıran arkadaşlar oldu.

Uyanık davranan arkadaşlar askerlik borçlanması yaptıkları için avantaj sağladı.Biz onlara "Siz askerlik borçlanmasını yaptığınız zaman borçlanma ile ilgili belgeleri işvereninize verin, işvereniniz de bunu ödenen vergilerden düşsün ve dolayısıyla ne kadar borçlanma tutarı tutarsa tutsun bu tamamen vergiden indirilsin" dedik. Yapanların yine aynı şekilde maaşları arttı.

Bu askerlik borçlanması, doğum borçlanması ya da diğer hizmet borçlanmalarını yaptığınız zaman iş yerinde çalışıyorsanız, iş yerinize

veriyorsunuz ve dolayısıyla maaş bordronuzdaki vergiyi sıfırlıyoruz. Bu şekilde maaşınız vergi oranında artıyor. Üstelik yapmış olduğunuz hizmet borçlanma bedelinin tamamı düşülüyor. Ama yumurta kapıya dayandı. Az bir süre kaldı. Dolayısıyla uyanık olanlar çok daha önceden yaptı ve avantaj sağladılar.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ NE ZAMAN VERİLMELİ?

Özel sektör 31 Aralık 2024 tarihine kadar versin. SSK'lılar Bağkurlular 31 Aralık tarihini illa beklemek zorunda değil. 30 Aralık'ta da verseniz olur ama SSK'lı çalışanların öncelikle iş yerinden çıkışlarının yapılması lazım. Yani iş yerinden çıkışınız yapılmadan eğer SSK'lı

olarak çalışıyorsanız ek dilekçesini verseniz bile geçerli olmaz. Önce bir çıkışınızın yapılması lazım ve ondan sonra başvuruda bulunabilirsiniz.

EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru ile ilgili 3 tane alternatifimiz var; Birincisi e-devlet üzerinden SSK'lıysanız 4A hizmet tahsis belgesini dolduruyorsunuz. Eğer Bağkurluysanız 4B, eğer memursanız 4C başvurusunu yapıyorsunuz ve belgeyi dolduruyorsunuz. Kabul edildiyse başvurunuz barkod zaten oluşturuluyor. Verdiğiniz gün ve saatte o kabul ediliyor. İnternetten anlamayanlar SGK'ya gidip başvuruda bulunabilir.

SGK'daçok yoğun başvuru varsa C planı olarak; PTT'ye gidip emeklilik belgesini doldurun PTT'de iadeli taahhütlü bir şekilde verirseniz iadeli taahhütlü PTT'ye verdiğiniz gün SGK verilmiş gibi kabul edilir ama normal kargoyla ya da postayla verirseniz vay halinize. Süre geçer. Dolayısıyla kesinlikle bunu denemeyin. Posta yoluyla verecekseniz PTT'den iade taahhütlü verdiğiniz gün SGK'ya verilmiş gibi olur.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ NE KADAR FARK EDİYOR?

2024 yılında emekli olmazsam kaç yılda kapatırım? Şu anda emekli maaşı çok daha yüksek. Emekli maaşın şimdiden iş yerinden aldığın emeklilik maaşından yüksek. Dolayısıyla sen 6 - 7 yıl daha niye bekleyeceksin? Gidip herhangi bir yerde çalışırsan bir de ekstradan daha karlı oluyorsun. Maalesef bazı arkadaşlara anlatamıyoruz.

2024'TE Mİ EMEKLİ OLAYIM 2025'TE Mİ?

2024 emekli olmak isteyenler için çok geç olabilir. Ben işi sağlama almaya çalışıyorum. Hizmet dökümüne baktığım zaman özellikle 2000 yılı öncesinde o zaman bilgisayar ortamında kayıtlar tutulmadığı için SGK'da sigorta sicil numarası yanlış olanlar var. Yine isimde yanlışlık olanlar var ya da hizmet çakışması olanlar var. Dolayısıyla bu durumlar sizin emekliliğinizi geciktirebilir.

Emekli olmadan önce sigortalı tescil ve hizmet dökümünü çıkarıp tek tek iyice bakmak lazım. Sigorta sicil numarası yanlış mı yazılmış yoksa isim veya soyisminde yanlışlık var mı diye."