İsa Karakaş'tan "Seyyanen zam olmazsa olmaz" açıklaması! Emekliye yapılacak zamma dair kulis bilgileri

08 May 2024 14:18 - Güncelleme : 08 May 2024 16:35

TGRT Haber'e katılan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emeklilerin ve memurların Temmuz ayında beklediği zam hakkında merak edilenleri açığa kavuşturdu. Karakaş açıklamalarına memur sicil affı ile başladı.

İSA KARAKAŞ'TAN "SEYYANEN ZAM OLMAZSA OLMAZ" AÇIKLAMASI!

Emeklilerin 10 bin TL'lik maaşlarının farkının kapatılması için seyyanen zammının şart olduğunu belirten İsa Karakaş, seyyanen zammın emekli maaşlarını iyileştireceğini belirtti. "Emeklilere seyyanen zam verilmesi olmazsa olmazdır" diyen Karakaş, bunun zam oranlardaki farkı toparlayacağının altını çizdi. Ancak 2024 yılında son seyyanen zam yapılması gerektiğini de ayrıca belirten Karakaş, bir kez daha yapılmaması konusunda da uyardı. Karakaş, seyyanen zammın aradaki zam farkının kapatılması için olmadığını aksine düşük kalmış emekli maaşlarında iyileştirilme yapılması amaçlı olduğunu belirtti.

MEMUR SİCİL AFFI!

31.12.2023 öncesi fiilleri kaplayacak memur sicil affı konusunda; devletin şahsiyetine karşı suçları, rüşvet, hırsızlık, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı ve istismar gibi suçlar asla affedilmeyecek. Bunların dışında kalan bazı suçlar karşısında memur sicil affı gelebileceğinin altını çizen İsa Karakaş, bunun için kanunun yasalaşması gerektiğini belirtti. Öte yandan Karakaş her suç için geçerli olmayacağının altını çizdi.

ÖZEL OKULLARDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERE MÜJDE!

İsa Karakaş, meclis gündeminde önemli bir gündem olduğunu belirtti. Sosyal güvenlik uzmanı, öğretmenlere bir kanun teklifi geldiğini hatırlattı. Meclisin gündeminde; özel okullarda çalışan öğretmenlerin çalışama şartları oldu. Kamu görevlisi olarak çalışan ve çeşitli haklara sahip olan öğretmenlerle özel okullarda çalışan öğretmenlerin aynı haklara sahip olmasına dair yasanın kanunlaşacağının sinyalini Karakaş verdi. Diğer düzenleme hakkında ise annelik hakları olduğunu belirtti. Karakaş, ana muhalefet partililerden annelerin annelik izinlerinin 16 haftadan 32 haftaya çıkarılması teklifi geldiğini açıkladı.