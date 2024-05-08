Türkiye'nin yeni teknoloji ürünü 'TARLA' başarıyla görevine başladı

08 May 2024 16:05 - Güncelleme : 08 May 2024 16:10

'TARLA Elektron Hızlandırıcısı Devreye Alma Töreni (Faz-1) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve beraberindeki heyet ile birlikte Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi'nde, açıldı.

Elektron hızlandırıcısı sayesinde elde edilecek kabiliyetlerle sağlıktan havacılığa, çevreden uzaya kadar pek çok alanda bilim ve mühendislik araştırmalarının önünü açacak TARLA projesinin yapımına 2017 yılında başlanmıştı.

ULUSAL İHTİYAÇLARIMIZA CEVAP VERECEK PROJE

Açılış konuşmasında projenin detaylarından bahseden Bakan Kacır şu ifadeleri kullandı:

"Işık hızında elektronların üretimi gibi sahip olduğu teknoloji altyapısı ve yeteneğiyle TARLA, uygulamalı temel bilim ve mühendislik dallarında araştırmaların önünü açacak. Özellikle elektron hızlandırıcısıyla radyasyon yönetiminde elde edeceğimiz bilgi birikimi ve kabiliyetler, sağlık gibi birçok öncelikli alanda ulusal ihtiyaçlarımıza cevap verecek. Kanser hastalarının tedavilerinde önemli bir aşama olan ve 'ışınlama tedavisi' olarak bilinen tıbbi yöntemin temelinde, hızlandırıcı teknolojilerle geliştirilen ve kanserli bölgelere yüksek hassasiyetle radyasyon verilmesine imkan tanıyan 'medikal linak' sistemleri yer alıyor.

TARLA artık yerli medikal linak tasarımı ve üretimini yapabilecek ulusal bir araştırma tesisi haline gelecek. Hızlandırıcımızda, ayrıca havacılık ve uzay sanayisinin ihtiyaç duyduğu yüksek radyasyon ve ısı gibi zorlayıcı dış faktörlere dayanıklı özgün malzemelerin ülkemizde test edilmesi, geliştirilmesi ve üretilmesinde yararlanılabilecek. Devreye aldığımız elektron hızlandırıcısı tüm fazlarıyla tamamlandığında parçacık fiziği, nükleer fizik, biyoteknoloji ve nanoteknoloji, genetik, malzeme, endüstri, metroloji, çevre, kimya, ilaç, maden, enerji, savunma, uzay, iletişim gibi pek çok alanda araştırma, eğitim ve uygulama imkanı sağlayacak."

TEKNOLOJİNİN TAKİPÇİSİ DEĞİL TEKNOLOJİYE YÖN VEREN ÜLKE OLACAĞIZ

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda, bugün açtıkları merkez gibi yeni araştırma altyapılarıyla teknolojinin takipçisi değil, teknolojiye yön veren bir ülke olma yönündeki kararlılıklarını sürdüreceklerini vurgulayan Bakan Kacır şöyle devam etti:

"Bilime ve bilimsel araştırmalara en üst düzeyde kıymet vermeye devam ederek, ülkemizin kritik teknolojileri milli olarak geliştirebilmesi, yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunması için sahip olduğu yetkinlikleri daha ileriye taşıyacağız. Türkiye'deki uygun şartlar ve desteklerle bilim dünyasında öncü ve yenilikçi çalışmalarıyla adlarından söz ettirmeye devam edeceğiz."

CUMHURBAŞKANIMIZIN GÜÇLÜ VE SAĞLAM İRADESİ SAYESİNDE OLDU

Türkiye'de bilimsel araştırma kapasitesini geliştirmek üzere hayata geçirdikleri her bir yatırımı, her bir projeyi bu inançla gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kacır, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bundan sonra da aynı inanç ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bütün bu kritik altyapıların Türkiye'ye kazandırılmasında ve Cumhuriyetin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapma yolunda bilim temelli kalkınma çalışmalarımıza en güçlü şekilde destek veren, bizleri cesaretlendiren Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Onun güçlü ve sağlam iradesi olmasaydı Türkiye'nin bu asırlık atılımları gerçekleştirmesi mümkün olmazdı."