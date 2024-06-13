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İşçi hakları konusunda sınıfta kaldık! Türkiye en kötü 10 ülke arasında

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
13 Haziran 2024 11:40 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 12:01
İşçi hakları konusunda sınıfta kaldık! Türkiye en kötü 10 ülke arasında

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'ndan çarpıcı bir rapor yayınlandı. Raporda, Türkiye’de işçilerin hak ve özgürlükleri konusunda gerçekler ortaya serildi. ITUC araştırmasına göre Türkiye, işçi hakları konusunda en kötü 10 ülkeden arasında yer aldı.

Belçika merkezli, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu  2024 Küresel Haklar Endeksi raporunu yayınladı. Rapora göre Türkiye, işçiler için en kötü 10 ülkeden biri oldu.

Rapor tam 151 ülkeyi 97 göstergeyle değerlendirmeye aldı. Tüm değerlendirmeler sonucunda Türkiye İşçi hakları konusunda sınıfta kaldı.

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TÜRKİYE İŞÇİ HAKLARINDA EN KÖTÜ 10 ÜLKEDEN BİRİ

İşçi hakları, işçi ve işveren ilişkisinde, işçilere tanınan ve insan hakları kapsamına giren yasal haklardır.

2024 Küresel Haklar Endeksi raporu Türkiye'yi, işçileri hak ve özgürlüklerine yönelik saldırıların olduğu ve sendikalaşma girişimlerinin sistematik olarak engellendiği bir ülke olarak değerlendirdi.

Raporun Türkiye ile ilgili olan kısmında Deriteks Sendikası eski başkanı Makum Alagöz’ün silahlı saldırı sonucu yaralanması örneği yer aldı.

İşçi hakları konusunda sınıfta kaldık! Türkiye en kötü 10 ülke arasında - 2. Resim

SENDİKALAR KOVUŞTURMA KISKACINDA

Ayrıca 1 Mayıs 2023’te İstanbul’da düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda protestocunun gözaltına alınması gibi örnekler ortaya atıldı.

Öte yandan BBC'nin atıfta bulunduğu endekste sendikala üyelerinin asılsız suçlamalarla kovuşturmaya uğradığı belirtildi.

Türkiye’de hak ve özgürlüklerin baskı altına alındığının altı çizildi. Böylece Türkiye 2016 yılından beri dünyada işçi hakları açısından en kötü 10 ülkeden biri oldu.

ITUC’a göre Türkiye dışında Bangladeş, Belarus, Ekvador, Esvatini, Filipinler, Guatemala, Mısır, Myanmar ve Tunus işçi hakları açısından diğer kötü olan ülkeler arasında yer aldı.

Kaynak: tgrthaber.com
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