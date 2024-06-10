İliç'teki madencilerin cenazeleri 4 ay sonra defnedilecek! Son 5 işçinin DNA testi tamamlandı

10 Haziran 2024 08:55 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 09:19

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta Türkiye'yi yasa boğan bir maden ocağı faciası yaşanmıştı. Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen heyelanda 9 işçi tonlarca ağırlığındaki toprak yığını altında kalmıştı.

Yaklaşık 4 ay süren çalışmaların ardından tüm işçilerin cansız bedeni toprak altından çıkarılırken, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'ndaki kimlik tespiti çalışmaları da sone erdi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

İş makineleri ve yüzlerce personelin katıldığı aramalar sonunda Uğur Yıldız, Adnan Keklik, Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün cansız bedenine ulaşıldı. Talihsiz madenciler, yakınlarının gözyaşları arasında memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

Aralıksız devam eden arama çalışmaları sonunda toprak altında olan Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Abdurrahman Şahin, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın da cansız bedenlerine ulaşıldı.

KİMLİKLERİ DNA'DAN TESPİT EDİLDİ

Toprak altında çıkarılan işçilerin cenazelerinin tanınmaz halde olması nedeniyle Diyarbakır Adil Tıp Kurumunda ailelerden alınan DNA örnekleri ile karşılaştırma yapıldı. Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından göçük altında kalan işçilerin tamamının toprak altından çıkarıldığı kesinleşti.

BAKAN DA CENAZELERE KATILACAK

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, toprak altında kalan Mehmet Kazar, Fahrettin Keklik, Abdurrahman Şahin, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın öğlen namazında düzenlenecek cenaze törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılacağını söyledi.

Milletvekili Karaman, Erzincan Terzibaba Camii'nde kılınacak toplu cenaze namazının ardından işçilerin cenazelerinin memleketlerine uğurlanacağını bildirdi.

MEMLEKETE SON YOLCULUK

Evli, 2 çocuk babası Fahrettin Keklik ile evli ve 2 çocuk babası Şaban Yılmaz'ın cenazeleri bugün İliç ilçesinde ikindi namazına müteakip Yusuf Ziya Demir Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedilecek.

Evli 3 çocuk babası Mehmet Kazar'ın cenazesi Osmaniye'ye, evli 1 çocuk babası Abdurrahman Şahin'in cenazesi Sivas merkez, bekar olan Hüseyin Kara'nın ise Sivas'ın Gürün ilçesine gönderilecek.