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 | Kübra Çelepi

İşçi ve memur eşitlemesi geliyor! İsa Karakaş açıkladı: Adalet sağlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, nüfus düşüşüne karşılık aileyi destekleme amacıyla işçiler ve memurlar arasında eşitlenme için çalışmalara başladı. Haberi SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Ankara'dan duyurdu. Bu kapsamda, babalık izni, mazeret izni ve süt izni gibi konuların işçiler ve memurlar arasında eşitlenmesi için adımlar atılması bekleniyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 11:22

Memurlar ve işçiler için önemli gelişmeler yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, nüfus artışının düşmesi nedeniyle çalışanlar ve emekliler için aileyi destekleyici düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Babalık, mazeret ve süt izni gibi konularda işçiler ve memurlar arasında eşitlik sağlanacak.

MEMURLAR VE İŞÇİLER İÇİN AİLE DESTEKLİ YENİ DÜZENLEMELER

Konuyla ilgili konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma hayatına ilişkin yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Özellikle nüfus artışındaki düşüş nedeniyle aileyi destekleyici bazı düzenlemeler gündemde. Bu kapsamda, babalık izni, mazeret izni ve süt izni gibi konuların işçiler ve memurlar arasında eşitlenmesi için adımlar atılması bekleniyor.

BABALIK İZNİNDE EŞİTSİZLİK GİDERİLECEK

Mevcut uygulamaya göre:

  • İşçiler için babalık izni: 5 gün
  • Memurlar için babalık izni: 10 gün

Bu farkın giderilmesi ve izin sürelerinin eşitlenmesi gündemde.

MAZERET İZNİNDE ADALETSİZLİK

İşçilerin yakınlarını kaybettiklerinde aldıkları izin süreleri memurlara kıyasla oldukça düşük:

  • İşçilerin anne, baba, kardeş veya çocuğu vefat ettiğinde: 3 gün izin
  • Memurlar için aynı durumlarda: 7 gün izin

Daha da dikkat çekici olan ise işçilerin eşinin ailesinin vefatı durumunda hiçbir izin haklarının olmaması. Oysa memurlar, kayınvalidesi veya kayınpederi vefat ettiğinde 7 gün izin alabiliyor. Bu konuda işçilerin de haklarının iyileştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

SÜT İZNİNDE BÜYÜK FARKLILIK

Süt izni konusunda da memur ve işçi anneler arasında büyük bir fark bulunuyor:

  • İşçi anneler: 1 yaşına kadar günde 1,5 saat süt izni alabiliyor.
  • Memur anneler: İlk 6 ay günde 3 saat, sonraki 6 ay günde 1,5 saat süt izni kullanabiliyor.

Bu farkın giderilmesi için yeni düzenlemeler gündeme gelebilir.

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YARGITAY’DAN İŞ GÜVENCESİYLE İLGİLİ KRİTİK KARAR

Tüm çalışanları ilgilendiren önemli bir konu daha var. Yargıtay önemli bir karar açıkladı. Eğer işveren, ihbar süresini kullandırarak işçiyi işten çıkarıyorsa, işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için ihbar süresinin bitmesini beklemeden zorunlu arabulucuya başvurması gerekiyor.

Çoğu çalışan bu kritik detayı bilmediği için dava açma hakkını kaybedebiliyor. İş güvencesinden yararlanmak isteyen çalışanlar, işten çıkarıldıkları gün ihbar süresi dolmadan arabulucuya başvurmalıdır.

Bu süreçte çalışanların haklarını bilmesi ve zamanında harekete geçmesi büyük önem taşıyor. Yargıtay’ın bu kararı, işçilerin iş güvencesini koruma noktasında tarihi bir dönüm noktası olabilir."

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