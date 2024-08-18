İşçiler artık rezervasyonla çalışıyor! Aylık 150 bin TL'ye eleman bulunamıyor

18 Ağustos 2024 10:51 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 10:57

Türkiye’de yaşanan depremler sonrasında, depremden etkilenen illeri yeniden ayağa kaldırmak için inşaat sektörü durmaksızın çalışmaya devam ediyor.

150 BİN TL MAAŞ'A ELEMAN BULUNAMIYOR!

Ancak ara eleman bulma noktasında zorlanan müteahhitler, işçilerin rezervasyonla çalıştığını ve 150 bin TL aylık maaş vermemize rağmen inşaatta çalışacak eleman bulamadıklarını ifade ettiler.

Adana’da faaliyet gösteren müteahhit Savaş Yükselyalçın; inşaat sektöründe yaşanan eleman krizini ve hangi alanlarda işçi aradıklarını İhlas Haber Ajansı’na anlattı. İşte röportajın detayları:

Aylık en az 70, en fazla da 150 bin lira verilmesine rağmen sektör temsilcileri, kalifiye inşaat işçisi bulma sıkıntısı yaşadıklarını söyledi. Kalıpçı, kule vinç operatörü, elektrik, su, sıva ve boya ustası gibi birçok meslek grubunda artık usta-çırak ilişkisi kalmaması eleman sorunlarını da beraberinde getirdi. Ayrıca ailelerin çocuklarını sadece avukat, doktor, öğretmen gibi mesleklere yönlendirmesi birçok sektörde ara eleman bulunmamasına neden oldu.

"HERKES BEYAZ YAKA OLDU"

Eleman sorununun yapı maliyetlerine de etkisi olduğunu belirten Yükselyalçın şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda ara eleman bulamıyoruz. Çok ciddi ihtiyacımız var. İnşaatlar arası transferler de tıkandı. Maalesef eğitim sistemi nedeniyle herkes beyaz yaka oldu. Arkadan gelen usta-çırak ilişkisi olmadığı için bu ara eleman sorununu kapatamıyoruz. Boyacı, kalıpçı, sucu, sıvacı gibi teknik ara elemanlara ihtiyaç var."

"USTALARLA REZERVASYON USULÜ ÇALIŞIYORUZ"

İnşaatlarda maaşların aylık 70 bin ile 150 bin lira arasında değiştiğini vurgulayan Yükselyalçın, “Ne kadar maaş verirsek verelim ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Ustaları rezervasyon yapıyoruz ama bazıları verdiği sözü tutmuyor. Herkesten talep var çünkü. Daha yüksek fiyat veren firmaya gidiyor. Sorunun kısa vadede çözümü bizim Filipinler, Hindistan ve Afrika'dan geçici, kayıtlı işçi getirmemiz gerekiyor. İşçilerin işi bittiğinde geri göndermemiz gerekiyor” diye konuştu.

"AİLELER ÇOCUKLARINI MESLEK LİSELERİNE YÖNLENDİRSİN"

Öte yandan müteahhit Savaş Yükselyalçın, birçok sektörde yaşanan eleman sorunları için meslek liselerine ailelerin çocuklarını göndermesi gerektiğini anlatarak, “Eski usul çırak, kalfa ve usta ilişkilerine dönülmesi gerek. Şu anda bazı inşaat işçileri, polis, mühendis, doktor ve savcılardan daha yüksek maaş alıyor. Aileler bunun farkına varmalı. Bu meslekler unutulmamalı” ifadelerini kullandı.