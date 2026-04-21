Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser

ISG Airport Hotel 17. yılını “Geleceğin Konaklama Deneyimi” ile taçlandırıyor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG) yerleşkesinin kalbinde yer alan ISG Airport Hotel, 17. yılına girerken hayata geçirdiği renovasyon ve dijital dönüşüm projeleriyle misafir deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 11:48

Turizm Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan ISG Airport Hotel Genel Müdürü Mehmet Zeren, her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi ağırladıklarını hatırlatarak; “Türkiye’nin turizmdeki global gücüne, teknoloji ve konforu birleştiren vizyonumuzla destek vermekten gurur duyuyoruz,” dedi.

İstanbul Uluslararası Havalimanı (ISG) yerleşkesinin kalbinde yer alan ISG Airport Hotel, 17. yılında büyük bir dönüşüm başlattı. Turizm Haftası’na özel bir duyuruyla yenilenen yüzünü tanıtan otel; gerçekleştirdiği yatırımlarla hem fiziksel alanlarını hem de hizmet altyapısını modernize ederek Türkiye’nin turizmdeki gücünün önemli bir parçası olmaya devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
ISG Airport Hotel, Turizm Haftası kapsamında 17. yılında başlattığı fiziksel ve dijital dönüşümle yenilenen yüzünü tanıttı.
Otel, Avrupa'nın en hızlı büyüyen havalimanı Sabiha Gökçen'in kalbinde yer alıyor.
Fiziksel yenilenme kapsamında süit odalar, ortak kullanım alanları, dış cephe ve bahçe peyzajı dahil tüm detaylar elden geçirildi.
Dijital dönüşüm kapsamında otel yönetim sistemi Opera Cloud platformuna taşındı ve self check-in/out kioskları devreye alınacak.
Havalimanı içerisindeki özel tanıtım ve rezervasyon masası (desk) ile aktarmalı yolculara anlık çözüm sunuluyor.
Otel, 220 kişilik konferans salonu, 5 kurumsal toplantı odası, 128 modern odası, Blue Sky Restoranı ve Sağlık Kulübü ile hizmet veriyor.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
ISG Airport Hotel, Turizm Haftası’nda yeni yüzünü tanıttı

Avrupa’nın en hızlı büyüyen havalimanı Sabiha Gökçen’in kalbinde, bir havalimanı otelinden çok daha fazlasını sunan ISG Airport Hotel, yeni yatırımlarıyla Türkiye’nin turizm altyapısında kritik bir rol oynamaya devam ediyor. Fiziksel yenilenme ve dijitalleşme hamlesiyle otel, seyahatseverlere "kusursuz konfor" vaadini 17. yılında bir kez daha pekiştiriyor.

Uçuş öncesi ve sonrası konforlu bir konaklama imkanı sunan otelde süit odalardan ortak kullanım alanlarına, dış cepheden bahçe peyzajına kadar tüm detaylar yenilendi. Gerçekleştirilen tadilat, tamirat ve yenilemeler kapsamında iç bahçe en ince detaylarına kadar elden geçirildi. Böylece iç bahçeye açılan Blue Sky Restoran’da gerçekleşen iş yemekleri, davet ve özel toplantılar daha modern ve ferah bir deneyime kavuştu. Renovasyon çalışmalarının yanı sıra dijital altyapıdan web sitesine, menü içeriklerinden hizmet süreçlerine kadar birçok alandaki yenilik ve iyileştirmelerle misafir deneyimi bir üst noktaya taşındı.

ISG Airport Hotel’den dijital dönüşüm ve modernizasyon atağı

Dijital dönüşümle hız ve verimliliği artıran ISG Airport Hotel, otel yönetim sistemini son teknoloji altyapıya sahip Opera Cloud platformuna taşıdı. Bu stratejik dönüşüm; operasyonel süreçlerde hızı artırırken, misafirlere kesintisiz bir deneyim sunuyor. Yakında devreye alınacak self check-in/out kioskları ve yenilenen web yüzü ile resepsiyon bekleme sürelerinin minimize edilmesi hedefleniyor.

Terminalden tek tuşla otel rezervasyonu

Seyahat konforunu terminal içine taşıyan otel, havalimanı içerisindeki özel tanıtım ve rezervasyon masası (desk) ile aktarmalı yolculara anlık çözüm sunuyor. Yolcular, pasaport kontrolü sonrası tek bir noktadan bilgi alarak saniyeler içinde rezervasyon yapabiliyor. Bu uygulama, özellikle aktarmalı yolcular ve kısa süreli konaklama ihtiyacı olan misafirler için önemli bir kolaylık sağlıyor.

Mehmet Zeren: “Hedefimiz misafir deneyimini sürekli daha ileri taşımak”

Turizm Haftası kapsamında vizyonlarını paylaşan ISG Airport Hotel Genel Müdürü Mehmet Zeren, otelin bir konaklama noktasından öte "turizm elçisi" olduğunu vurguladı:

“ISG Airport Hotel olarak ülkemize seyahatlerin ilk ve son temas noktalarından biri olarak önemli bir turizm elçisi olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda 17. yılımızda hayata geçirdiğimiz renovasyon ve projeleriyle hizmet kalitemizi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Terminalin yanı başında bulunan stratejik konumumuz sayesinde İstanbul’a gelen ziyaretçiler için zaman kazandıran ve seyahati kolaylaştıran bir noktadayız. Opera Cloud entegrasyonu, self check-in çözümleri ve dijitalleşme ile yenilenen alanlarımız sayesinde misafirlerimize daha hızlı, konforlu ve kesintisiz bir deneyim sunuyoruz.

Hizmet felsefemizi de dijitalleşme ile yeniledik. İç bahçe peyzaj düzenlemeleri, ortak alan ve süit odalarımızdaki modern dokunuşlarla misafirlerimize zaman kazandıran, konfor odaklı bir dünya sunuyoruz. Sabiha Gökçen’in büyüme ivmesine, turizm paydaşı olarak 'değer katan' yatırımlarla eşlik ediyoruz.”

Yüksek doluluk ve çok yönlü hizmet gücü

Yıl ortalamasında neredeyse %100 doluluk oranıyla faaliyet gösteren ISG Airport Hotel, modernizasyon yatırımları ve yeni nesil hizmet modeliyle İstanbul’un en erişilebilir otellerinden biri olma vizyonunu sürdürüyor.

En son teknolojiyle donatılmış 220 kişilik konferans salonu, 5 kurumsal toplantı odası, farklı ihtiyaçlara hitap eden 128 modern odası, Blue Sky Restoranı ve kapsamlı Sağlık Kulübü (Fitness & SPA) ile otel; hem transit seyahat edenlerin hem de iş dünyasının buluştuğu, şehrin en dinamik konaklama ve etkinlik merkezi olarak öne çıkıyor

ETİKETLER
#dijital dönüşüm
#sabiha gökçen
#Isg Airport Hotel
#Turizm Haftası
#Mehmet Zeren
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.