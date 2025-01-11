İŞKUR açıkladı! İşte Türkiye'de en çok aranan meslekler ve sektörler

11 Ocak 2025 14:05 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 14:07

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, geçtiğimiz yıl en fazla iş gücü talebi özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik personeli, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi ve garson pozisyonlarında görüldü.

İŞKUR, istihdamı artırmak, işsizlerin mesleki becerilerini geliştirmek ve iş gücü piyasasında özel ilgi gerektiren grupları desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Geçen yıl, 555 bin 921'i kadın, 897 bin 912'si erkek olmak üzere toplamda 1 milyon 453 bin 833 kişi işe yerleştirildi. Bu kişilerin 45 bini engelli​ bireylerden oluştu. 2023 yılına kıyasla, işe yerleştirilen kişi sayısı yüzde 17,53 oranında bir artış gösterdi.

EN FAZLA AÇIK İŞ POZISYONU BULUNAN ŞEHİRLER

İstanbul​, en fazla işe yerleştirme yapılan şehir olarak öne çıktı ve 340 bin 689 kişi iş buldu. İstanbul'u sırasıyla 107 bin 830 kişiyle Ankara​, 80 bin 542 kişiyle İzmir, 60 bin 733 kişiyle Bursa ve 58 bin 489 kişiyle Kocaeli izledi. En çok işe yerleşme ise sanayi sektöründe "imalat" alanında gerçekleşti.

İSTİHDAMIN EN FAZLA OLDUĞU MESLEKLER

Geçen yıl en fazla işe yerleşen meslekler arasında, 74 bin 900 kişi silahsız özel güvenlik görevlisi, 65 bin 123 kişi turizm ve otelcilik elemanı, 53 bin 327 kişi reyon görevlisi, 43 bin 830 kişi konfeksiyon işçisi ve 40 bin 691 kişi garson olarak istihdam edildi. Ayrıca, elle imalat işi yapanlar, market elemanı, satış elemanı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve gıda sektöründe perakende satış elemanı da dikkat çeken meslekler arasında yer aldı.

İŞKUR’a geçen yıl iletilen iş ilanlarının sayısı ise 2 milyon 566 bin 31 oldu. Açık iş ilanlarının büyük bir çoğunluğu, yani yüzde 99,1’i özel sektörden geldi. En fazla açık iş ilanı, 1 milyon 14 bin 292 ile "imalat" sektöründe verildi. Toptan ve perakende ticaret sektöründe ise 351 bin 502 açık iş ilanı bulunurken, idari ve destek hizmet faaliyetlerinde 337 bin 480 ilan yer aldı.