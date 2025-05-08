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Ekonomi
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 | İrem Çınar

İŞKUR açıkladı! İşte Türkiye'de en çok personel aranan meslekler

İŞKUR’un yayımladığı verilere göre, Türkiye’de mevsimsel değişimlere bağlı olarak eleman ihtiyacı artan meslekler belli oldu. Açıklanan listede zirvede yer alan sektör ise herkesi şaşırttı.

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İŞKUR açıkladı! İşte Türkiye'de en çok personel aranan meslekler
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 12:11

Türkiye İş Kurumu Nisan ayına ilişkin istatistikleri yayımladı. İşkur'un verilerine göre Nisan ayında İŞKUR aracılığıyla 78 bin 579'u (%64.3) erkek, 43 bin 692'si (%35.7) kadın olmak üzere 122 bin 271 kişi işe yerleştirildi. En çok iş açığı olan sektör ise görenleri şaşırttı.

Türkiye'de istihdam rekor seviyelere yükseldi. İşsizlik rakamları tek haneli seyretmeye devam ediyor. Üretim, ihracat, istihdam ve cari fazla hedefi olan ekonomide işçi arayan firmalar gün geçtikçe artıyor.

Türkiye İş Kurumu da önemli verileri duyurdu.

İŞKUR açıkladı! İşte Türkiye'de en çok personel aranan meslekler

NİSAN AYINDA 122 BİN 271 KİŞİ İŞE YERLEŞTİRİLDİ

Nisan ayında İŞKUR aracılığıyla 78 bin 579'u (%64.3) erkek, 43 bin 692'si (%35.7) kadın olmak üzere 122 bin 271 kişi işe yerleştirilmesi gerçekleşti. 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ise 437 bin 291 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

EN ÇOK TURİZM VE OTELCİLİK PERSONELİ ARANIYOR

Ocak-Nisan 2025 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat" alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla "Turim ve Otelcilik Elemanı", Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve reyon görevlisi" mesleklerinde yapıldı.

İŞKUR açıkladı! İşte Türkiye'de en çok personel aranan meslekler

AÇIK İŞ SAYISI 210 BİN 116 OLDU

Nisan ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 210 bin 116 oldu. 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde ise 743 bin 951 açık iş alındı. Açık işlerin neredeyse tamamı özel sektörden alınan açık işlerden oluştu. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş imalat sanayi sektöründe oldu. En çok açık iş "Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Turizm ve Otelcilik Elemanı ve reyon görevlisi" mesleklerinde oluştu.

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#İşkur Kursiyerleri
#Turizm ve Otelcilik
#Ekonomi
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