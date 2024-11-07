İslam Memiş ABD seçiminden sonra dolar, euro, altın ve bitcoinde olacakları tek tek sıraladı: "Şu anda 3 kazanan oldu"

07 Kasım 2024 10:18 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:21

Yatırımcıların piyasalar ve ABD seçimleri hakkında beklentileri sorgulamaya devam ediyor. ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin Senato'da kontrolü ele geçirmesi ve Donald Trump'ın başkanlık seçimlerindeki liderliği piyasalara ve yatırım araçlarına yansıdı. Altında, dolarda, euroda ve bitcoinde Trump etkisi sürüyor. Finans analisti İslam Memiş, 47. Başkanı Donald Trump'ın seçilmesinin ardından olacakları tek tek anlattı. Dolar, altın, kripto para ve borsa yatırımcısını uyardı.

Trump'ın zaferinin ABD'de ve tüm dünyada yansımaları sürüyor. 2024 ABD Başkanlık seçimlerinin sonucu, ticaret anlaşmalarından savunma stratejilerine kadar birçok alanı etkileyecek. Global ekonomik yapı, borsa ve piyasa dinamikleri değişecek. Trump’ın yeniden seçilmesiyle piyasalarda tahvil sektörü açısından artan bir oynaklık yaşandı ve hisse senedi fiyatları da yükseldi. Ayrıca, petrol fiyatları düştü ve küresel hisse senedi piyasaları üzerinde daha fazla etki oluştu. Dolar ve altın fiyatı üzerinde de yansımaları olan seçimi finans analisti İslam Memiş yorumladı. Memiş, bundan sonraki süreçte olacakları tek tek sıralayarak, altın, gümüş, dolar, euro ve bitcoin yatırımcısına en büyük tüyoyu verdi.

DONALD TRUMP 47. BAŞKAN OLDU

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Trump şu anda ciddi anlamda ağır bir yükün altına girdi ve Amerikan halkı zaten ekonomik sıkıntıdan dolayı, enflasyondan dolayı Trump'ı tekrar seçti. Ve Trump'ı seçme nedeni ekonomik neden dışında, yani savaş nedeni olduğunu şahsen düşünmüyorum. Ve Amerika'nın ciddi bir borcu var, 35 milyar dolar civarında ve faiz de 1 milyar dolar civarından başlıyor. Dolayısıyla hem borç krizi var, hem yüksek bir enflasyon var, hem Savaşlar var, küresel ekonomiye dair belirsizlikler var.

TRUMP'IN ÖNCELİĞİ EKONOMİ OLMALI

Bundan sonra Trump'ın işi biraz daha zor. Çünkü küresel piyasalarda ciddi anlamda bir bozulma var. Sadece Amerikan ekonomisi değil, küresel piyasalarda ciddi bir sıkıntı var. Mesela Kafkaslardaki savaşlar ve etkileri. Diğer yandan Orta Doğu'da İsrail'in katliamı devam ediyor.

Bu ekonomiler direkt olarak yansıyor. Petrol fiyatları şimdi düşüyor. Evet geriledi. Ama savaşlar bitip tekrar petrol fiyatları gerilemiyor. Petrol fiyatların çok gerilemesini şahsen beklemiyoruz.

GÜÇLÜ DOLAR İSTİYORLAR

Belgeler noktasında evet düşüreceğini ifade ediyor ama beraberinde Amerikan geliri de ciddi anlamda düşecek. Ve güçlü dolar istiyor. Güçlü doları istemesi Amerika'nın çok da işine gelmiyor. Çünkü faiz indirim sürecinde olan bir FED var karşımızda. Ve yüksek bir enflasyon var. Bize göre düşük ama onlara göre yüksek bir enflasyon var.

Şimdi hem faiz indirimleri olacak hem ve gelirleri, vergileri düşünecek. Bunların hepsinin bir anda olması biraz İmkansız gibi duruyor. Dolayısıyla çok uzun soluklu bir sürece ihtiyaç var. Trump'ın şöyle bir özelliği var veya Amerikan halkının şöyle bir şansı var. Trump ticari anlamda zeki bir insan olduğu için, ticaretten gelen bir insan olduğu için biraz daha kıvrak, zekaya sahip ve söylemleri çok etkili ekonomiler anlamında. Ama beraberinde Çin'le ilgili ticaret savaşları var.

TİCARET SAVAŞLARI TEKRAR GÜNDEME GELECEK Mİ?

Orta Doğu'da özellikle İran'a karşı sert bir tavrı var. Burada da dış politika tarafında ciddi belirsizlikler var. Yani toparlayacak olursak, evet yeni bir lider olarak Amerika'nın tekrar başkanı oldu ancak bu süreci toparlaması Bunların tekrar yoluna koyulması çok ciddi anlamda zaman isteyecektir. Ve bu zamanı da en az bir yıl içinde görmemiz lazım.

Muhtemelen Ocak ayında koltuğuna oturacak ve Ocak ayı itibariyle biz hamleleri göreceğiz. Şimdi söylemlerle bir şeyleri yapmaya gayret eden bir Trump karşımızda olabilir.

AMERİKA'NIN CİDDİ ANLAMDA BORCU VAR

Trump'ın birçok kalemde vergileri düşüreceğim, vergileri sıfırlayacağım iddiası, seçim eylemlerindeki iddiası, gelirlerin azalacağını işareti. Ama borç kriziyle alakalı ciddi anlamda Amerika'nın borcu var. Bu borca kıyasla gelirin azalması mantıken çok da düşünülemez. Ama bunun yanında enflasyon var ve beraberinde FED faiz indirim sürecinde sürdürüyor. İşte dolar endeksli tekrar yüzde yüz seviyesine yükseldi. Bunların hepsi karışık bir şeydi. Hepsi bir anda olmaz. O da olması zaman alır. Diğer yandan tabii ki Trump'ın politikaları önemli, söylemleri önemli ama Çin'e karşı zaten seçim meydanlarında verdiği mesaj da önemli.

ŞU ANDA 3 KAZANAN OLDU

"Şu anda 3 kazanan oldu. Hem küreselde hem yurt dışı piyasalarda. Birincisi Bitcoin. 75 bin dolar seviyesinin üzerini gördü. Çünkü kripto para piyasasındaki bütün yatırımcılar dua ediyorlar Trump gelsin boğa piyasası başlasın diye. Ve o bekledikleri an geldi 75.000 dolar seviyesinin üzerini gördü ve şu anda 73.690 dolar seviyesinde %6.14'lük bir yükseliş var Bitcoin tarafında.

TESLA HİSLERİNDE CİDDİ ARTIŞ

Diğeri de Tesla hisseleri. Malum burada Elon Musk'un desteğiyle birlikte Tesla hislerinde ciddi bir artış oldu.

DOLAR ENDEKSİNDE HIZLI YÜKSELİŞ

Üçüncüsü de dolar endeksi. Doların uluslararası piyasalardaki değeri. Dolar endeksi 105 seviyesinin üzerini test etti ve şu anda 104,76 dolar seviyesinde. Güçlü bir dolar isteyen Trump var karşımızda. O yüzden dolar endeksinde hızlı bir yükseliş gördük. Ancak bu kısa vadeli bir coşku olduğu için piyasalarda biraz daha sakin bir belirsizlik oluşabilir önümüzdeki bir hafta boyunca. Çünkü yarın Amerika'da FED'in faiz kararı açıklanacak. Bu da önemli bir etki piyasalar için ve muhtemelen 25 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor Amerika'da. Dolayısıyla hem faiz indirimleri devam ediyor, hem başkan değişti. Muhtemelen yine Hazine Bakanı'nın değişmesi veya FED Başkanı Powell'ın da görevine devam edecek mi etmeyecek mi gibi birçok önemli etken var.

EURO DOLARA KIYASLA DAHA UCUZ

En çok değer kaybedenler önemli tabii ki. Mesela dolar baskılanmaya devam ediyor. Dolar ucuz kaldı. Dünyada değeri artarken bizde ucuz kaldı. Euro dolar kalitesi 1.07 seviyesine kadar geriledi. Euro dolara kıyasLa daha ucuz kaldı bugün için.

ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ?

Bir de altın mı gümüş mü sorusunun cevabını gümüş olarak verirdim. Gümüş de bayağı değer kaybetti. 31.54 dolar seviyesine kadar gerilemişti gümüşün ons fiyatı. Şu anda 32.21 dolar seviyesinde. Bunlar da petrol fiyatıyla birlikte değer kaybeden emtialar oldu. Brent petrol vareli fiyatı 73.81 dolar seviyesinde %2.21 değer kaybı var. Savaşları bitireceğim diyen bir Trump olduğu için petrol tarafında da düşüşleri şu an itibariyle görmüş olduk. Dolayısıyla altında da benzer bir durum söz konusu oldu.

ALTIN TARAFINDA BEKLEDİĞİMİZ TEPKİYİ GÖREMEDİK

Altın fiyatlarında kısmî bir düşüş oldu. O beklediğimiz büyük düşüşler olmadı. Mesela geçen hafta 2790 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Şu anda 2721 dolar seviyesi. 2700 dolar seviyesine kadar ons altın tarafında bir geri çekilme gördük ama yeterli değil. Yine aşağıda 2690, 2680, 2650 dolar seviyeleri var. Orayı da beklemeye devam ediyoruz. Altın tarafında beklediğimiz tepkiyi göremedik.

GRAM ALTIN YATIRIMCISI SAKİN OLSUN

Gram altın geçen hafta 3190 lira seviyesine kadar yükselmişti ve yatırımcısına "Sakin olun. 3100 lira seviyesine altını bekleyin. Muhtemelen 3080 lira seviyesine kadar gerilebilir uyarılarımız vardı. Şu anda serbest piyasalarda gram altın 3.097 yani 3.200 lira seviyesinin altında sarstı. İşte alım için fırsat kollayanlar artık alım için kollara sığmayabilir. Bu düşüşler çok kalıcı değil. Orta ve uzun vadede beklentilerimiz yine pozitif yönde, yükseliş yönde devam ediyor. Şimdi özellikle tabi küresel anlamda da etkileri son derece önemli olacak.