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İslam Memiş, Donald Trump zaferinin ardından konuştu! "Hemen alacaklarım..."

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
06 Kasım 2024 14:35 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 14:48
İslam Memiş, Donald Trump zaferinin ardından konuştu! &quot;Hemen alacaklarım...&quot;

ABD seçimleri, Donald Trump’ın zaferi ile geride kaldı. Seçimlerin ardından piyasaları değerlendiren İslam Memiş, altın, dolar, gümüş, euro ve bitcoinde beklentilerini paylaştı. Finans analisti seçimin ardından 'hemen alacaklarım' ve 'Almayıp bekleyeceklerim' diye ikiye ayırdı. İşte Trump zaferinin ardından piyasaları bekleyen gelişmeler.

ABD seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasının ardından son buldu. Finans analisti İslam Memiş, Trump’ın zaferinin ardından yatırım ipucunu verdi. Yapılması gerekenleri tek tek anlatan uzman,  "Hemen alacaklarım: Bist100, euro ve gümüş" dedi.

İslam Memiş Trump zaferinin ardından konuştu! "Hemen alacaklarım..." - 1. Resim

İSLAM MEMİŞ ABD SEÇİMLERİNİ YORUMLADI

 Seçimin ardından konuşan İslam Memiş, hemen yapılması gereken yatırımları sıraladı. 

İslam Memiş Trump zaferinin ardından konuştu! "Hemen alacaklarım..." - 2. Resim

ALMAYIN BEKLEYİN UYARISI

Almayıp beklenmesi gereken yatırım araçları olarak "Dolar ve türevleri, altın ons ve gram, Bitcoin" dedi.

İslam Memiş Trump zaferinin ardından konuştu! "Hemen alacaklarım..." - 3. Resim

"HEMEN ALACAĞI" YATIRIM ARAÇLARI

İslam Memiş, Trump’ın zaferinin ardından yatırıma dair atılması gereken adımlar arasında "Hemen alacaklarım" diyerek Bist100, euro ve gümüşü işaret etti.

İslam Memiş Trump zaferinin ardından konuştu! "Hemen alacaklarım..." - 4. Resim

DOLAR VE BİTCOİN SERT YÜKSELDİ

Trump'ın kazanmasının ardından Bitcoin 75 bin doları aşarak rekor kırdı. Dolar da sert yükseldi.

İslam Memiş Trump zaferinin ardından konuştu! "Hemen alacaklarım..." - 5. Resim

"EURO VE GÜMÜŞ" ALIN UYARISI

Elon Musk, seçimin ardından "ne alırdım?" sorusuna  "Euro ve gümüş" diye cevap verdi.

İslam Memiş Trump zaferinin ardından konuştu! "Hemen alacaklarım..." - 6. Resim

Not: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

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Kaynak: tgrthaber.com

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