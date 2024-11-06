İslam Memiş, Donald Trump zaferinin ardından konuştu! "Hemen alacaklarım..."

06 Kasım 2024 14:35 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 14:48

ABD seçimleri, Donald Trump’ın zaferi ile geride kaldı. Seçimlerin ardından piyasaları değerlendiren İslam Memiş, altın, dolar, gümüş, euro ve bitcoinde beklentilerini paylaştı. Finans analisti seçimin ardından 'hemen alacaklarım' ve 'Almayıp bekleyeceklerim' diye ikiye ayırdı. İşte Trump zaferinin ardından piyasaları bekleyen gelişmeler.

ABD seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasının ardından son buldu. Finans analisti İslam Memiş, Trump’ın zaferinin ardından yatırım ipucunu verdi. Yapılması gerekenleri tek tek anlatan uzman, "Hemen alacaklarım: Bist100, euro ve gümüş" dedi. İSLAM MEMİŞ ABD SEÇİMLERİNİ YORUMLADI Seçimin ardından konuşan İslam Memiş, hemen yapılması gereken yatırımları sıraladı. ALMAYIN BEKLEYİN UYARISI Almayıp beklenmesi gereken yatırım araçları olarak "Dolar ve türevleri, altın ons ve gram, Bitcoin" dedi. "HEMEN ALACAĞI" YATIRIM ARAÇLARI İslam Memiş, Trump’ın zaferinin ardından yatırıma dair atılması gereken adımlar arasında "Hemen alacaklarım" diyerek Bist100, euro ve gümüşü işaret etti. DOLAR VE BİTCOİN SERT YÜKSELDİ Trump'ın kazanmasının ardından Bitcoin 75 bin doları aşarak rekor kırdı. Dolar da sert yükseldi. "EURO VE GÜMÜŞ" ALIN UYARISI Elon Musk, seçimin ardından "ne alırdım?" sorusuna "Euro ve gümüş" diye cevap verdi. Not: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İlgili Haberler Borsa İstanbul neden yükselmiyor? İslam Memiş madde madde açıkladı İslam Memiş'ten gram altın yatırımcısına kritik uyarı: "Her şeyinizi kaybedebilirsiniz"