İslam Memiş açıkladı: Bunu sakın cüzdanınıza koymayın! Bu hafta kazandıracak ve kaybettirecekleri tek tek sıraladı

19 Kasım 2024 16:28 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 17:14

Altının fiyatı 2024'ün büyük bölümünde yükseliş ivmesini sürdürdü. Hiç bitmeyen bir fiyat artışlarının ardından birkaç gündür hızla gerileyen altın, yatırımcısını tedirgin etti. Daha düşük bir altın fiyatının, yatırımcılara sunduğu artılar ve eksileri değerlendiren finans analisti İslam Memiş, altının güvenli liman varlığı olarak hizmet etme yeteneğini azaltmasının olası olmadığını açıkladı. Deneyimli uzman ayrıca bu hafta değer kazanacak ve kaybedecek yatırım araçlarını açıkladı. İşte altın, dolar, ve euroda beklentiler.

Donald Trump'ın seçilmesi ile beraber altında düşüş yaşanmaya başladı. Altın​ fiyatlarına dair yaptığı analizler ile gündeme gelen İslam Memiş​'ten uyarı geldi. 2024 yılında ons başına sadece 2.063,73 dolardan başlayan altın fiyatı, ekim ayı sonlarında 2.700 dolar​ sınırını aştı. Birçok uzman, yıl sonundan önce altının ons fiyatının 3.000 doları aşabileceğini tahmin ediyor. Bunlardan biri de finans analisti İslam Memiş. Ancak bu fiyat koşusu kasım ayı başlarında sona erdi ve altın geçtiğimiz haftalarda 2.600 doların altına indi. İslam Memiş, gram altın​ fiyatları ve çeyrek altın başta olmak üzere yatırımcılar Kapalıçarşı güncel altın fiyatlarını değerlendirdi.

MERKEZ BANKASI BU AY FAİZİ DEĞİŞTİRMEYECEK

"Salı günü Avrupa'da enflasyon verisi açıklanacak. İçeride ise perşembe günü saat 14.00'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ediyor olacağız. Merkez Bankası'nın faiz kararlarında herhangi bir değişiklik beklemediğimi özellikle ifade etmek isterim. Belki bir ay sonra Merkez Bankası faizlerde bir değişikliğe gidebilir ama yabancı yatırımcılardan veya yabancı şirketlerden gelen mesajlar, 2025 yılının Şubat ayına kadar faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini ifade ediyor.

Tabii ki daha önceki verilmiş olan sözler veya anlaşmalara baktığımız zaman Merkez Bankası'nın faizleri yine geciktirme ihtimalinin güçlü olduğunu gözlemliyoruz. En azından piyasalara baktığımız zaman piyasaların böyle bir beklentisi var.

TRUMP FİYATLAMASI KALICI DEĞİL

Amerika'da ve Avrupa'da ve bütün dünya ülkelerinde kalıcı olan bir enflasyon var karşımızda. Bu enflasyon rakamlarına karşı da küresel piyasalara belirgin bir belirsizlik oluşmaya devam ediyor. Bu belirsizlikle birlikte piyasalarda öngörü her geçen gün azalıyor. Her ne kadar küresel piyasalarda son 2 haftadır Trump fiyatlaması olsa da bu fiyatlamanın kalıcı olacağını şahsen düşünmüyorum. O yüzden son iki

haftadır özellikle küresel borsalara dair, kripto para piyasasına dair veya emtialara dair temkinli açıklamalarım devam ediyor.

BU HAFTA DEĞER KAZANACAK VE KAYBEDECEK ENSTRÜMANLAR

Bu haftanın özelinde değer kazanacak ve değer kaybedecek enstrümanlara baktığımız zaman;

Bitcoin'de bir değer kaybı bekliyorum. Dolar endeksinde bir değer kaybı bekliyorum.

Dolar karşısındaki varlıklar da değer artışı bekliyorum. Altın, gümüş ve euro​ dolar paritesinde değer artışı bekliyorum.

DOLAR YATIRIMLIK DEĞİL

Döviz kurları genel itibarıyla stabil. Baskılanan bir kur var karşımızda. Özellikle dolar TL kuru 34 lira 46 kuruş seviyesinde. Şu an itibariyle yine dövizle ticaret yapan, dövize ihtiyacı olan arkadaşlarımıza sık sık ifade ettiğim gibi döviz kesinlikle bir yatırım aracı değildir. Bir ödeme aracıdır ve özellikle doları bir yatırım aracı olarak görmüyoruz.

Tabii ki dolar zaman zaman parite yapmak için ihtiyacınız olabilir ama doları alıp kenara koymak, cüzdanınıza koymak, bankada dolar biriktirmek yanlış bir hamle.

DOLARLA TİCARET YAPANLAR DİKKAT

Dolar tarafında yükseliş yönü beklentim devam ediyor. Dolarla ticaret yapan arkadaşlarımız, dolara ihtiyacı olan arkadaşlarımız, dolar borcu olan arkadaşlarımız bu baskıların kalıcı olmayacağını göz önünde bulundurması lazım.

Euro dolar paritesini dolara kıyasla ucuz buluyorum. Özellikle 2025 yılına ilişkin pozitif beklentim devam etmekte. Euro ile ithalat ihracat yapan, euroya ihtiyacı olan arkadaşlarımızın bilgisi olsun. TL bazlı euro bu haftanın özelinde yine ucuz kalmaya devam ediyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATINDA TEPKİ YÜKSELİŞLERİ GÖRECEĞİZ

Ons altın tarafında 2585 dolar seviyesi var. Geçen hafta sert düşüşler vardı. Altın bozdurmak isteyenler, gümüş bozdurmak isteyenler, altın ve gümüşün yükselmesini bekleyenler bu hafta sizin haftanız. Altın ve gümüş fiyatlarında tepki yükselişleri göreceğiz. Uyarılarım

vardı geçen hafta. 2537 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın tepki yükseliş ile haftaya başladı. Yukarı yönlü kırılırsa 2620 dolar

direnci var. Bu haftanın özelinde 2.600 dolar direncini takip etmeye devam edeceğim.

GRAM ALTINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİM YOK

Gram altın yatırımcısına yine şunu tavsiye ediyoruz. Ons altını takip etmeye devam et. Serbest piyasalarda 3007 - 3022 lira seviyesinde gram altın tarafında 3.000 lira seviyesinde üzerinde tekrar yükselişler gördük. Bu haftanın özelinde 3050 lira direncini takip etmeye devam edeceğim.

Bugüne kadar gram altın ons altın tarafından destek alarak rekor kırdı ama dolar TL kurundan hiç destek almadı ve bundan sonraki

süreçlerde de tekrar dolar kurundan destek alan bir gram altın görebiliriz. Benim gram altında düşüş beklentim yok. Şu zamanlarım alım

fırsatı olduğunu geçen hafta size ifade ettim. Yılın son alım fırsatları olarak telaffuz ettim. Bu düşüncem yine geçerlidir.

2025 İÇİN BEKLENTİM 4000 4500 TL

Aralık ayı itibariyle 3.000 lira seviyesinin üzerinde yerleşen bir gram altın görmeye devam edeceğiz. Ons altındaki dinlenme ve baskılanma her ne kadar devam etse de gram altın tarafında bu baskılanmanın devam etmesini beklemiyorum. Dolardan destek alarak

yükseliş beklentim yine devam etmekte. 2025 için beklentim 4000 4500 TL."