İslam Memiş açıkladı! Dolar 40 TL olacak: 'Ok artık yaydan çıktı' diyerek tarih verdi

30 Ekim 2024 13:56 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 14:25

Finans analisti İslam Memiş, yaklaşan ABD seçimlerinin öncesinde piyasa beklentilerini paylaştı. "Yeni başkan kim olursa olsun piyasalara verecekleri ilk mesaj 'Güçlü dolar' olacak" diyen uzman dolar ve altın fiyatının geleceği seviyeyi açıkladı. İslam Memiş, doların yükselmesi halinde euro fiyatı için de tahminde bulundu. İşte o açıklamalar.

İslam Memiş, altından daha çok kazandıracak yatırım aracını açıkladı! "2025'in şampiyonu olacak"

İslam Memiş, altından daha çok kazandıracak yatırım aracını açıkladı! "2025'in şampiyonu olacak"

İslam Memiş, son yayınladığı yazı ile yaklaşan ABD seçimlerinin piyasalara olası etkilerine değindi. Seçim öncesi öngörülerini tek tek açıklayan uzman, "Güçlü dolar mesajı vermek istiyorlar" dedi. Memiş, Dolar mı, Euro mu? sorusuna da cevap verdi. Ok artık yaydan çıktı diyen İslam Memiş’ten altın için yeni uyarı da geldi.

OK YAYDAN ÇIKTI

İslam Memiş TV100'deki yazısında piyasaya dair değerlendirmelerini paylaştı. Açıklamaları şöyle;

"Yeni başkan kim olursa olsun piyasalara verecekleri ilk mesaj "Güçlü dolar" olacak. Artık ok artık yaydan çıktı, dolar dünyanın tercih edeceği rezerv bir para olmayacak.

DÖVİZ YATIRIMINI DÜŞÜNENLERE SESLENDİ

Bugünlerde döviz yatırımını düşünenler çok iyi karar vermeli. Dolar mı, Euro mu? Benim cevabım Euro.

EUR/USD paritesi 1,0792 seviyesinde. Sene sonu öngörüm 1,1280-1,13 TL bazlı bir işlem yapmadığımız için o tarafla işimiz yok.

DOLAR 40 TL

Doların 40 Türk Lirası olacağı bir dönemde Euro 45 Türk Lirası olur. Euro'nun 45 Türk Lirası olacağı bir ortamda altın 3 bin dolar olur.

TEK ÇARELERİ ALTINA OPERAKSYON YAPMAK

"Şimdi altın ile birlikte dolar endeksi beraber yükseliyor. Güçlü dolar mesajı vermek istiyorlar. Fakat bu mesaj bir işe yaramayacak. Tek çareleri altına operasyon yapmak, en az 200 dolar aşağıya çekmek. Yatırımcılara "Dolar var iken altına izin vermeyeceğiz" mesajını vermek için. Seçimlerden sonra böyle bir mesaj verebilirler mi? Evet, ben bekliyorum.

GRAM ALTIN YÜZDE 52 KAZANDIRDI

Yüzde 52 civarında gram altının getirisi oldu bu 10 aylık süreç içerisinde. Yine yatırımcısını üzmedi. 2025 yılında aynı performansı göstermesini bekliyoruz. Yıl sonunda gram altın tarafındaki hedefimiz 3 bin - 3 bin 500 TL aralığı. 2025 yılındaki beklentim 4 bin 500 TL gram altın tarafında.

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Ons altında bir gerileme bekliyoruz, kar satışı bekliyoruz. Muhtemelen 2600 dolar seviyesine kadar bir gerileme yaşanırsa bizim için sürpriz olmayacak. Ons altın tarafında 3000 - 3500 dolar aralığında beklentim sürüyor.