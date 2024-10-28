İslam Memiş, altından daha çok kazandıracak yatırım aracını açıkladı! "2025'in şampiyonu olacak"

28 Ekim 2024 12:23 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 13:00

Finans analisti İslam Memiş, altın yerine tercih ettiği yatırım aracını duyurdu. Altından daha fazla kazandıracağını ifade eden deneyimli uzman 2025 yılını işaret etti. Gram altın yatırımcısına seslenerek "2025 şampiyonu altın değil o yatırım aracı olacak" uyarısı yaptı. İslam Memiş, jeopolitik gerilimler gölgesinde piyasalar, ABD'de beklenen 5 Kasım seçimleri ve merkez bankalarından faiz indirimi beklentilerini de yorumladı.

İslam Memiş​ altını tahtından edecek yatırım​ aracını duyurdu. 'Altın yerine onu tercih ederim' diyen finans analisti 2025​ yılına dikkat çekti. Altına dair beklentilerini de paylaşan İslam Memiş, gram altın​ fiyatı için rakam verdi. Memiş, yatırımcılara 'Sarı metalin takibini sıkı bir şekilde sürdürün' uyarısında bulundu.

ALTINI TAHTINDAN EDECEK YATIRIM ARACI

İslam Memiş TV100'deki köşesinde, altın fiyatı için beklentilerini duyurdu. Altının fiyatlarının daha da artacağını belirten uzman başka bir yatırım aracına da dikkat çekti.

Geçtiğimiz haftalarda ons altın 2 bin 700 dolar seviyesini gördü. Gram altın ise 3 bin lira barajını geçti. Altından daha fazla kazandıran ancak altın kadar konuşulmayan gümüş​ ise yüzde 63'lük bir kazanç sağladı.

"2025 ŞAMPİYONU ALTIN DEĞİL O YATIRIM ARACI OLACAK"

İslam Memiş 'Altından daha çok kazandıracak' diyerek şu açıklamalarda bulundu;

"Altında yükselişler devam ediyor. Yılın başından beri yatırımcısına yüzde 52 oranında kazandırdı. Gram altın 3 bin 19 lira bandında seyrediyorken çeyrek altın ise 4 bin 950 lirayı geçmiş durumda.

Orta Doğu'daki haber akışları manipülasyon fiyatlaması için kullanılabilir. Benim için her ne kadar 2 bin 780 dolar seviyesi hedef konumunda.

ALTIN YERİNE GÜMÜŞ

Kar satışları gelmeden yükselişleri sağlıklı göremem. Bu hafta için 2 bin 717-2 bin 768 dolar aralığını takip edeceğim. Gram altın yatırımcısı yine ons altını takip etmeli.

Ons gümüş (xag/usd) 33,70 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Rasyo nedenli kar satışını yaptı. Rasyo, 81,52 seviyesine tekrar yükseldi. 2024'ün şampiyonu ilan ettiğim gibi 2025'in de şampiyonu ilan ediyorum. Düşüşleri alım fırsatı olarak göreceğim. Kademeli alım yapın.

Bu hafta için 33,50-34,50 dolar aralığını takip edeceğim. Gram gümüş yatırımcısı yine ons gümüşü takip etmeli."