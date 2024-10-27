İslam Memiş bu sefer altın günü yapan kadınları uyardı: "Zarar ediyorsunuz"

27 Ekim 2024 10:57 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 10:59

Genellikle kadınların katıldığı altın günü için finans analisti İslam Memiş'ten kritik uyarı geldi. Altın fiyatı konusunda isabetli yorumlarıyla tanınan uzman altında yeni tarih, eski tarih tartışmasını değerlendirdi. "Sarrafiye grubu altın alırken bu hatayı yapmayın" diyen İslam Memiş, çeyrek altın yarım altın ziynet altın Cumhuriyet altını zarar etmemek için dikkat edilmesi gereken noktayı paylaştı.

Altın​ fiyatı için her ay yeni bir rekor geleceğini haftalar öncesinden savunan İslam Memiş​, kritik uyarıları ile altın yatırımcısına yol göstermeye devam ediyor. Deneyimli uzman bu sefer altın fiyatı için değil altın yatırımı yapanların zarar etmemesi için önemli bir konuyu gündeme getirdi.

ALTINDA YENİ TARİH ESKİ TARİH TARTIŞMASI

Finans analisti İslam Memiş'in öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Kuyumcuya gittiğiniz zaman fiziki altın, çeyrek altın, yarım altın, ziynet altın, Cumhuriyet altını gibi Sarrafiye grubu altın alırken genelde altının üzerinde yazan tarihlere çok odaklanan arkadaşlarımız var. Yeni tarih mi eski tarih mi, diye çok sorguluyorlar. Genelde hanımefendiler, beyefendiler sipariş verirken kuyumcu​ da müşterilere yeni tarih mi eski tarih mi diye soruyor ve bir çeyrek altında yeni tarih ve eski tarih olmak üzere arada en az bir 50 liralık fark oluyor. Neden bu fark oluyor? Altının eskisi yenisi olur mu? Tabii ki olmaz.

ALTIN GÜNÜ YAPAN KADINLAR BAŞLATTI

Bu taleple alakalı bir şey. Yaklaşık 10 yıl önce başladı bu mevzu. Tam 10 yıl, 15 yıl olmuştur belki de. Kadınlar özellikle altın günü yapıyor. Altın günü yaptıkları zaman da çeyrek altınlarının üzerlerine bakıyorlar. "Benimki yeni tarih seninki eski tarih. Benimki yeni görünüyor, seninki eski görünüyor" diye böyle bir süreç başladı. Hanımefendiler altın günlerinde bu akımı başlatınca dolayısıyla piyasada eski altınlar, eski basım tarihli altınlar çok olunca bunu piyasa toplamaya başladı.

DARPHANE TEKRAR BASINCA FİRE FARKI OLUYOR

Toplayıp piyasa tekrar darphaneye gönderiyor. Darphane bunları eritiyor tekrar yeni tarihli basımlı çeyrek altın, Cumhuriyet altınları, yarım altınları, ziynet altınları olarak piyasaya tekrar sürüyor. Dolayısıyla da arada bir fire farkı oluşuyor. Bu fire farkından dolayı da yeni tarih ve eski tarih fiyatlarındaki farklılığı aslında toplum müşterisi olan altın yatırımcısı kendisi başlattı. Hiç kimsenin kabahat günahı yok. Bunu toplum başlattı. Özellikle altın günü yapan kadınlar bu süreci başlattı. Bu süreç de böyle geldi ve geçti bugüne kadar böyle devam etti.

TAM 50 LİRA ZARAR EDİYORLAR

Şunu da özellikle ifade etmek isterim. Türkiye'de çeyrek altın, yarım altın, ziynet altın ve Cumhuriyet altını gibi sarrafi ürünleri Darphane Genel Müdürlüğü basıyor. Rafineleri Darphane Genel Müdürlüğüne aittir. Kullandığımız bütün çeyrek altınları Sarrafiye grubu altınları

Darphane Genel Müdürlüğü basmaktadır.

Bu hafta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Burada da yeni basım Cumhuriyet altınında da 101 yazacak. Her yılın basım tarihi yazar. Yeni yıla girdiğimiz zaman Darphanenin bastığı bütün çeyrekler üzerinde bu sefer 2024 değil 2025 yılı yazacak. Bunların değeri tarihi geçse de kaybolmaz.

Kesinlikle kuyumculardan fiziki olarak Sarrafiye grubu altın aldığınız zaman yeni tarih diye ısrar etmeyin. Zarar ediyorsunuz.

Bu yıl boyunca ısrarla yeni tarihli çeyrek yeni tarihli yarım yeni tarihli Cumhuriyet ısrarını devam ettiren vatandaşlar, altın yatırımcıları bana göre zarar etti. Neden zarar etti? Israrla tanesine 50 lira fazladan para verdi. 3 ay sonra ne olacak? Elinizdeki altınlar eski tarihli olmuş olacak. Gerek var mı? Yok. Boşunu boşuna para veriyorsunuz. Farkındalık noktasında birçok alışkanlıklarımızı çöpe atacağız.

O yüzden kuyumcuya gittiğiniz zaman eski tarih talep edin. Eski tarih alın. 50 lira ucuz alın."