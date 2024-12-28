İslam Memiş açıkladı: Düğünlerden müzelere kalkacak! Elinizdeki yatırımlara veda edeceksiniz

28 Aralık 2024 16:17 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 16:19

Finans analisti İslam Memiş'ten yeni döneme dair kritik uyarılar geldi. "Fiziki altınlarınıza sahip çıkın" diyen deneyimli uzman, altın madenlerinin 2050 yılında biteceğini ve yeni bir çağın başlayacağını açıkladı. Yatırımcıya seslenen deneyimli uzman borçlanma alışkanlıkları için de kritik uyarılarda bulundu.

Altın​ yatırımcısı 2024'e veda ederken altın fiyatlarının akıbetini merak ediyor. Dolar​, altın, borsa, bitcoin gibi yatırım​ araçları hakkında isabetli yorumlarıyla tanınan finans analisti İslam Memiş​, hem altın yatırımcısını hem de dolarla borçlanmayı düşünenleri uyardı.

DOLAR VE ALTINLA BORÇLANMAYIN

İslam Memiş'in öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Vatandaşın, döviz geliri yoksa döviz olarak kesinlikle borçlanmamalı. Altın geliri yoksa kesinlikle altın olarak borçlanmamalı. Bu borçlanma​ kısmına mümkünse dikkat etmek lazım. Ama Türk lirası üzerinden borçlanmada bir problem yok.

Eğer TL borçlanmayı düşünüyorlarsa ve TL borcunu bulabiliyorlarsa sorun yok. Bir problem yaşamazlar. Ama yeni iş kuracaklar, yeni ticaret yapacaklar veya borçlanmayla alakalı döviz üzerinden düşüncesi olanların bence çok dikkat etmesi lazım o süreçte.

FİZİKİ ALTIN SAHİBİ OLAN SON NESİL SİZSİNİZ

Altın çağı geride kalacak. Fiziki altın sahibi olan son nesil sizsiniz. Fiziki altınlarınıza sahip çıkın. Yarın evlatlarınız sizin fiziki altınlarınızı sadece düğün takılarınız olarak görebilecek. Hatta düğün fotoğraflarınıza baktığınız zaman çocuk şaşıracak. "Bunlar çılgın mı? Ne kadar büyük altınları varmış?" diye. Müzelerde görecekler fiziki altını.

Büyük bir savaş veya büyük resetleme dediğimiz süreç yaşandığı zaman altının satışı yasaklanmış, bulundurulması yasaklanmış olacak.

ALTIN BULUNDURMAK YASAKLANACAK

Mantıklı bir şekilde diyorsun ki evet ben o zaman niye altın biriktireyim? Ne yapacağım ki satamadıktan sonra? Satamayacağım. Satacaksınız. Her malın alıcısı var çünkü sınırlı bir varlıktan bahsediyoruz.

ALTIN MADENLERİ 2050 YILINDA BİTECEK

O zaman da diyecekler ki İslam Bey sende altın var mı? Var. Nerede? Bankada. Ne kadar? 1 kilo. Bugün örnek veriyorum 2300 dolarsa Ayşenur 5000 dolara bana satar mısın diyecekler. Sınırlı bir varlıktan bahsediyoruz ve dünyada yer altındaki altın madenleri 2050 yılında bitecek. Dünyada diyorum Türkiye'de değil."