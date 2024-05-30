İslam Memiş 'alım başladı' diyerek yatırımcıyı uyardı: Bir ay sonra yükselişe geçecek

30 May 2024 23:38 - Güncelleme : 30 May 2024 23:39

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bayram öncesi son uyarılarını yapmaya devam ediyor. Kademeli alım stratejisinin doğru olacağını belirten Memiş, son YouTube videosunda altında alım fırsatının başladığını söyledi.

KADEMELİ ALIM VURGUSU

Önümüzdeki ay altının yükseliş trendine gireceğini söyleyen ünlü yatırım uzmanı, "Altın fiyatları 77 bin 400 dolar seviyesinden 75 bin 600 dolar seviyesine gerilediğinde, yüzde elli alım yaparak cebime koyarım. Diğer yüzde ellimi ise 2300 dolar seviyesine gerilediğinde, son yüzde 25’imi ise 2280 dolar seviyesine düştüğünde alım yaparım. Bu şekilde kademeli alım yaparken hem maliyetimi hem de riskimi azaltmış oluyorum" dedi.

"ALTIN ALIR CEBİME KOYARIM"

Altın ve gümüşte alım zamanının başladığını belirten Memiş, cebinde 1 milyon TL olan yatırımcılara, "Bunun yüzde ellisiyle altın alır cebime koyardım. Geri kalan yüzde elliyle de kademeli alım yapardım" tavsiyesinde bulundu.

Haziran son haftası veya temmuzun ilk haftasında altın fiyatlarında yükseliş beklentisinin devam ettiğini söyleyen Memiş, gümüşte ise dinlenme zamanının olduğunu, ancak yılın ikinci yarısında gümüşün şampiyon olacağını belirtti.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM...

Memiş ayrıca, kurban bağışını AFAD ve Kızılay üzerinden yaptığını ve yılın ikinci yarısında Orta Doğu'da bölgesel bir savaşın planlandığını iddia etti. Çin-Tayvan geriliminin de yılın ikinci yarısından itibaren gündeme geleceğini belirtti. Enflasyon konusunda ise yüzde ellinin altında bir rakam beklemediğini sözlerine ekledi.