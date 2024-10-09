İslam Memiş altın için 4 bin 500 TL seviyesini işaret etti! Rekor altın fiyatları için tarih verdi

09 Ekim 2024 10:31 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 10:36

Altın fiyatları yılbaşından bu yana yatırımcısına sürekli kazandırdı. ABD Merkez Bankası FED’in kasım ayında yapılacak toplantısında 25 baz puanlık artış ihtimali kuvvetlendi. ABD Merkez Bankası kararlarının altın fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak edilirken geçtiğimiz haftalarda fiyatlarda başlayan yükseliş trendi yerini geri çekilme ve durgunluğa bıraktı. Elinde altın bulunduran “Altın almalı mıyım yoksa satmalı mıyım?” sorusunun cevabını arıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gelecek yıl için dudak uçuklatan seviyeyi açıkladı.

Kapalıçarşı piyasasında 3,090 liraya kadar çıkan gram altın​ Amerika ekonomisinden gelen veriler ve ons altındaki gerileme ile 3,040 liraya kadar geriledi. Altın almak isteyenler kuyumcuları doldururken fiyatlarından yılsonunda ve 2025 yılında gelecek seviyeler de merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları için önemli detaylar vererek 2025 yılı öngörüsünü paylaştı.

İKİ HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Gram altın​ tarafında olduğu gibi ons altın tarafında da hareketli seviyeler görüldü. Ons çarşamba günü 2 bin 620 dolar bandına oturdu. Böylelikle iki haftadan uzun süredir en düşük seviyesini gördü.

FED FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?

ABD Merkez Bankası son toplantısında 50 baz puanlık indirime giderek piyasaları heyecanlandırdı ve değerli metal fiyatlarının artmasına yol açtı. FED Başkanı Powell ise Fed'in hızlı faiz indirimleri konusunda acele etmeyeceğini ifade etti. Ülkedeki iş gücü piyasasındaki görünüm ise faiz indirim beklentilerini azalttı. Piyasalar şu an 6-7 Kasım tarihinde yapılacak olan FOMC toplantısından 25 baz puanlık faiz artışı çıkmasını ihtimalini yüzde 89 olarak görüyor.

Yatırımcılar perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon verilerine odaklanırken bugün belli olacak FOMC tutanakları da takip ediliyor. Öte yandan altın fiyatları salı günü en önemli tüketicilerden biri olan Çin’in teşviklerle ilgili gereken detayları vermemesi nedeniyle baskı altında kaldı.

40 LİRA DÜŞTÜ

Altın piyasaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Memiş, "Geçen hafta gram altında 3080 lira seviyesi vardı. 40 lira bir gerileme görüyoruz" dedi. Memiş altın fiyatlarındaki düşüşü görenlerin panikle satış yapmamaları gerektiğini ifade ederek Kısa vadeli öngördüğümüz bu geri çekilme, bu dinlenme modu, düğün yapacaklar, altın borcu olan veya altın alacak vatandaşlarımıza iyi bir fırsat" yorumunu yaptı.

2025 İÇİN 4 BİN 500 LİRA

Eylül ayından tarihi zirveyi gören gram altın 3080 TL’ye kadar yükseldi. Memiş “Şu anda gram 3040 TL, çeyrek altın​ 4985 TL, yarım altın​ 9971 TL, tam altın​ da 19942 TL” dedi.

İslam Memiş bu yılsonu için altın beklentisini 3300-3500 TL olarak açıklarken "2025 yılıyla alakalı öngörüm 4500 TL seviyesi. Ons altın tarafından da 3000-3500 dolar aralığı" ifadelerini kullandı.