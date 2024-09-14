İslam Memiş altın için net konuştu! "Gram altın alır mısın? diye sorsalar..."

14 Eylül 2024 11:30 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 11:44

ABD enflasyon verilerinde olumlu seyir ve iş gücü piyasalarındaki soğuma ile altın fiyatları hem ons hem gram tarafında rekor seviyeleri test etti. Gram altın haftanın son işlem gününde 2 bin 800 TL seviyesini kırarak yukarı yönlü hareketine devam etti. Ons altın da benzer şekilde sürekli yükseliş yönünde hareket ederek geride bıraktığımız hafta 2 bin 578 dolarla yeni bir rekor kırdı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın piyasalarını değerlendirdiği açıklamasında “Gram altın alır mısın, hayır kesinlikle, ben bu tuzak fiyatlamalara karşı temkinli bekleyişimi devam ettiriyorum” diyerek beklentisini açıkladı.

İslam Memiş altının nereden alınması gerektiğini açıkladı: Çok daha ucuz altın alma fırsatı! Banka mı kuyumcu mu?

İslam Memiş altının nereden alınması gerektiğini açıkladı: Çok daha ucuz altın alma fırsatı! Banka mı kuyumcu mu?

Altın fiyatları yılın son çeyreğine yaklaştığımız günlerde değerini katlayarak yoluna devam ediyor. Yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 24 kazandıran gram altın Kapalıçarşı piyasalarında 2 bin 800 liranın üzerinde kalmaya devam etti. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş “2 bin 600-3 bin dolar seviyesi ile alakalı beklentim yine geçerli” ifadelerini kullandı. Memiş, yatırımcıya seslenerek tuzağa düşmemeleri konusunda uyardı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Ons altın, zayıflayan dolar endeksi ve düşük tahvil getirileri ile cuma günü 2.580 dolara fırlayarak yeni bir rekor kırdı. ABD iş gücü piyasasındaki soğuma ve enflasyonda gözle görülür gerileme ile altın destek buldu. CME FedWatch aracına göre, piyasalar artık 25 baz puanlık bir indirim için %59, 50 baz puanlık bir düşüş için ise %41 öngörüleri kuvvetlendi.

ONS ALTIN İÇİN BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise “Ons altın 2 bin 551 dolar seviyesinde. Bu haftaki uyarılarım da 2 bin 530 dolar seviyesine kadar yükselecek. Oradan tekrar geriye gelecek ama burada büyük bir tuzak var” ifadelerini kullanarak altın piyasaları ile ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

2 bin 470 devamında 2 bin 420 dolar seviyesi ile alakalı beklentimiz vardı. Her ne kadar 2 bin 530 dolar seviyesi bugün yukarı yönlü kırılsa da 2 bin 550 dolar seviyesi karşımızda olsa da bizim ajandamızda biz ne yazdıysak o 2 bin 470-2 bin 420.

TUZAK FİYATLARA DİKKAT!

Sessizce beklemeye devam ediyorum. Bana gelse bugün birisi dese ki 250 dolar seviyesinden ons altın alır mısın, hayır kesinlikle derim. Gram altın alır mısın, hayır kesinlikle. Gram altın için onsu takip edin. Her zaman söylediğim budur.

Ama ons altın tarafındaki düşüş yönlü öngörüm devam ettiği için ben bu tuzak fiyatlamalara karşı temkinli bekleyişimi devam ettiriyorum. Yıl sonu ile alakalı 3 aylık bir süreç var önümüzde.

2 bin 600-3 bin dolar seviyesi ile alakalı beklentim yine geçerli ama aşağıda 2 bin 420- 2 bin 470 dolar seviyesi ile alakalı ihlal edilmiş alanlar var. O yüzden biz dolarda beklemeye devam ediyoruz.