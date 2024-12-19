İslam Memiş altın ve dolar için son uyarısını yaptı: Bu haftayı son hafta olarak görüyorum! İşte 2024'ün son tüyosu

19 Aralık 2024 09:19 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 09:59

FED faiz kararının ardından altın piyasalarına dair dikkat çeken açıklamalar geldi. Finans analisti İslam Memiş, "Gram altın için hazırlıklara başlayın, bu hafta son" diyerek altın yatırımcısını uyardı. Piyasaları yorumlayan deneyimli uzman dolar ve altın fiyatı hakkında dikkat çeken bir çıkış yaptı. İşte kritik faiz kararı öncesi gram, çeyrek, tam altın fiyatı.

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FED​'in faiz​ kararını baz alarak haftayı ikiye bölen finans analisti İslam Memiş​, dolar​ endeksindeki güçlenme ile gram altın​ fiyatını yorumladı. Altın, dolar ve euro ekseninde haftanın ikinci yarısı için konuşan İslam Memiş, "Bu haftayı son hafta olarak görüyorum” diyerek dolar ve altın yatırımcısına 2024'ün son tüyosunu da verdi.

FED FAİZ KARARI PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

İslam Memiş, altın, dolar ve euro ekseninde haftanın ikinci yarısını değerlendirdi. Gram altın fiyatları Fed faiz kararı sonrası yatırımcının yakın takibindeydi. Altın yatırımcısını uyaran İslam Memiş, ons altın ve gram altını ikiye ayırarak yorumladı.

ONS ALTIN FİYATI DÜŞTÜ

Fed’in 25 baz puan indirmesine karşın ons altın fiyatı geriledi. Dün ons altın 2600 doların altına kadar çekilerek 2.583,55 doları gördü.

Yurt içinde ise altın fiyatları ons altındaki düşüşe rağmen dolardaki güçlenme ile desteklendi.

DOLAR FİYATI GÜÇLENDİ

Dolar TL kuru 35 TL’nin üzerinde seyrediyor. FED faiz kararı sonrası güçlenen dolar destek almaya devam ediyor.

GRAM ALTIN FİYATI İÇİN SON UYARI

Gram altın fiyatı 3.026 TL, çeyrek altın fiyatları 5.092 TL ve Cumhuriyet altını da 20.580 TL’den işlem görüyor.

İslam Memiş TV100’deki köşe yazısında son rakamları değerlendirdi. Memiş, “Artık fiyatlarında düşüş fırsatı kollayanların hazırlık yapması gerekiyor" dedi.

'BU SON HAFTA' UYARISI GELDİ

İslam Memiş şöyle devam etti;

“Dolar karşısındaki tüm enstrümanlar benim paramla ucuz. Dolar ile alabileceğiz enstrümanların da ucuz olduğunu belirtmek isterim. Bu haftayı son hafta olarak görüyorum.”