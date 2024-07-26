İslam Memiş altın yatırımcısına beklenen tarihi verdi! Rakamı duyurdu 'üzerini görürüz' dedi 

26 Temmuz 2024 21:16 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 21:18

Altın fiyatları için dünyaca ünlü bankadan rekor tahmin! Gram altın fiyatlarında takip edilecek seviyeler belli oldu

Altın fiyatları için dünyaca ünlü bankadan rekor tahmin! Gram altın fiyatlarında takip edilecek seviyeler belli oldu

Altın fiyatı için tarih verdi! Rekor geliyor: Gram altın 3 bin 500, çeyrek altın 6 bin TL olacak

Altın fiyatı için tarih verdi! Rekor geliyor: Gram altın 3 bin 500, çeyrek altın 6 bin TL olacak

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Gram ve çeyrek altın için ilk kez bu rakamlar telaffuz edildi! Altın fiyatları dudak uçuklatan seviyeye çıkacak

Merkez Bankası'nın faizi sabit tutma kararı sonrası altın piyasasındaki iniş-çıkışlar geride kaldı. Stabil bir yükselişe geçen altın için Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten beklenen uyarı geldi.

"ONS NEREYE GRAM ORAYA"

Memiş, gram altın yatırımcılarının ons altını yakından takip etmeleri gerektiğini belirterek, "Ons altın nereye, gram altın oraya" uyarısının hala geçerli olduğunu vurguladı.

Son bir aydır gram altın fiyatlarının 2.580 – 2.680 TL aralığında dalgalandığını ifade eden Memiş şu açıklamaları yaptı:

"Gram altın yatırımcılarının ons altını takip etmeleri gerektiğini, ‘ons altın nereye, gram altın oraya’ şeklindeki uyarıların geçerli olduğunu söyledik. Yaklaşık bir aydır bu durum böyle devam ediyor. Gram altın fiyatlarının 2.580 – 2.680 TL aralığında dalgalanacağını belirtmiştim ve bu bantta hareket etmeye devam ediyor."

"GRAM ALTIN İÇİN YENİ SEVİYEYİ AÇIKLADI"

"Muhtemelen bir iki hafta daha bu aralıkta kalacak. Aynı şekilde ons altının da 2.380-2.480 dolar aralığını takip edeceğiz. Ancak ağustos ayında gram altında 2.700 TL veya üzerini göreceğimizi öngörüyorum."

GÜMÜŞTE SEYİR NE OLACAK?

"Gümüş konuşabilseydi ve benimle konuşsa, şu soruyu sorardı: ‘Altınım var ama senden yok, altınımla senden alayım mı?’ O da ‘Al, görmedin mi hâlâ benim gücümü, ilk yarıda indirmedim mi onu tahtından’ derdi. Dolar, TL ve altın karşısında ben bugün ucuz kaldım."