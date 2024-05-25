İslam Memiş altın yatırımcısına tarihi fırsatı açıkladı! Alım için sinyal verdi

25 May 2024 21:41 - Güncelleme : 25 May 2024 21:42

Altın piyasalarında yaşanan dalgalanmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, önümüzdeki hafta boyunca altının 2380-2420 dolar aralığında dalgalanacağını belirtti.

Memiş, kısa vadede altının aşağı yönlü hareketlerine devam edeceğini söylerken, yeni bir savaş ortamının oluşması durumunda 2380 dolar seviyesinde olacağını ifade etti.

"DÜŞÜŞ YAŞANABİLİR"

Memiş, şu anki yumuşama sürecinin devam etmesi halinde ons altının, ihlal ettiği tüm noktalara geri döneceğini söyledi. İran'da yaşanan gelişmelerin de bu suni yükselişleri tetiklediğini belirten Memiş, bu nedenle ilerleyen günlerde yaşanabilecek düşüşlerin gelecekte büyük bir alım fırsatı olacağını belirtti.

Altının 2380 dolar seviyesinin son düşüşlerin ardından bir daha geri dönülmeyecek şekilde kapanacağını belirten Memiş, şu açıklamayı yaptı:

Altın bir hafta kadar 2380-2420 dolar aralığında git gel hareketleri yapacak ve nihayetinde kısa vadeli olarak aşağı yönlü düşüşlerine devam edecektir. Yeni bir savaş ortamının meydana çıkması halinde dikkat edeceğimiz nokta 2380 dolar olacak ancak.

"BÜYÜK BİR ALIM FIRSATI..."

Şu anki yumuşama sürecinin devam etmesi halinde ons altın, ihlal ettiği tüm noktalara geri dönecek. İran'da yaşananlar da bu suni yükselişler için tetikleyici oldu elbette. Bu yüzden şu anda yaşanan ve ilerleyen günlerde yaşanabilecek düşüşler, gelecek için büyük bir alım fırsatı.

Belirlediğimiz 2380 dolar seviyesi ise son düşüşlerin ardından bir daha geri dönülmeyecek şekilde kapanacaktır. Ons altın için yıl sonuna kadar 2700 dolarlık beklentim devam ediyor. Bu nedenle yakında yaşanacak düşüşlerde alım yapmak tarihi bir fırsat olacaktır.