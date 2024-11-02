İslam Memiş altının nerede saklanması gerektiğini açıkladı! Bankadaki alım satım makası genişledi: Vatandaş yastık altına bağlandı

02 Kasım 2024 12:47 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 12:49

Vatandaşlar altını güvenli liman olarak görüyor ve yatırım yaparken altına yöneliyor. Ancak bu yatırım bankalar aracılığıyla gerçekleşmiyor. Alışveriş satış fiyatındaki farklar vatandaşı fiziki altın alımına itiyor. Peki yastık altı yatırım ne kadar güvenli? Finans analisti İslam Memiş altının nerede saklanması gerektiğini açıkladı.

Bankadaki alım satım makas aralıkları vatandaşları yastık altına yöneltiyor. Altın​ insanlar için güvenli liman. Dolayısıyla vatandaş açısından yastık altında tuttuğu altının, altın olarak kalması bir numaralı beklenti. Anadolu insanı açısından 'güvence' olarak kabul edilen altınları muhafaza etmenin birçok yolu var. Finans analisti İslam Memiş​ altının nerede saklanması gerektiğini açıkladı. Peki yastık altı mı, banka mı? İşte cevabı.

BANKALARDA MAKAS ARALIĞI AÇILDI

vatandaşların çoğu yatırım amaçlı olarak ellerinde tuttukları altınını yastık altında saklıyor. Bazı vatandaşlar bankalarda makas farkı olmasına rağmen bu alanı daha güvenli bulsa da altının nerede saklandığı değişebiliyor. Ancak gördüğü değer hiç değişmiyor. Fiyatı artsa bile yatırımcıların ilk tercihi oluyor.

Yastık altı olarak altın tasarrufunda bulunmak Türk toplumunun genel özelliklerinden biri. Peki, altın bankada mı, yastık altında mı saklanmalı? TGRT Haber TV'den Merve Akçay'a konuşan İslam Memiş şöyle cevap verdi;

MAKAS ARALIĞI 10 LİRA - 15 LİRA OLDU

"Kapalıçarşı piyasasındaki alım satım makas aralığı 10 lira - 15 lira ama bankalara baktığınız zaman 100 liraya kadar bu makas aralığının çıktığını gözlemliyoruz.

BANKALAR DAHA GÜVENLİ

Vatandaşın genel tercihi fiziki altın tarafında. Vatandaş al sat makas aralığından kaçıyor ancak evlerde de altınlar pek güvende değil. Hırsızlardan korkan yatırımcılar bankalara yöneliyor. Bu alan daha güvenli.

Altın orta ve uzun vadeli yatırımcılar için iyi bir yatırım aracı. Türkiye'de en çok kazandıran yatırım aracı statüsü olduğu için uzun vadeli gram altın yatırımcısı sürekli almaya devam ediyor.

VATANDAŞIN TERCİHİ GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI

Altının maliyeti yüksek bir bilezik en az 30.000 liradan başlıyor. Bu yüksek rakamlarsa vatandaşı çeyrek ve gram altın almaya yönlendiriyor. Bu son 10 aylık sürece baktığımız zaman vatandaşlar genelde gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını sarrafiye grubu

ürünlere biraz daha ağırlık veriyor. Parası neye yetiyorsa ona göre alım yapıyor.

EN UCUZ ALTIN BİLEZİK 30 BİN LİRA

Bilezikler kadınların vazgeçilmezi fiyatları ise oldukça yüksek. Birkaç bileziğin değeri dudak uçuklatıyor. En ucuz bilezik 30.000 lira ancak bu rakamlar gram arttıkça artıyor."