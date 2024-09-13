İslam Memiş altının nereden alınması gerektiğini açıkladı: Çok daha ucuz altın alma fırsatı! Banka mı kuyumcu mu?

13 Eylül 2024 17:27 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 17:29

Finans analisti İslam Memiş, altın yatırımcısının en çok merak ettiği soruya cevap verdi. Altın bankadan mı alınmalı kuyumcudan mı, sorusu cevap buldu. Çok daha ucuz fiyata altın almanın ipuçlarını paylaşan deneyimli uzman, altın yatırımı yapmadan önce dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Altının miktarına göre indirimli fiyatlara dikkat çeken İslam Memiş'ten tavsiyeler haberimizde.

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İslam Memiş bugün için saat verdi! Borsa, dolar ve altında yeni bir trend başlayacak

Altın bankadan mı alınmalı kuyumcudan mı, sorusunu İslam Memiş cevapladı. Altın alımında banka mı yoksa kuyumcu mu tercih edileceği sorusu cevap buldu. Güvenlik ve saklama konularında endişeler altında yatırımcı yol haritası ararken deneyimli uzman altın niteliğinde tavsiyelerde bulundu. Ucuz altın alımında ipucu verdi.

BANKADAN ALTIN ALMAK KARLI MI?

Yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çeken İslam Memiş'ten birçok yatırımcının merak ettiği sorunun cevabı geldi. Altın yatırımı yapmak isteyenler için konuşan uzman altın alıp satarken banka ve kuyumcu kıyası yaptı.

İslam Memiş’e göre, altın yatırımcısı için daha avantajlı yöntemlerin başında gram altın ve vadeli altın yatırımı geliyor. Son yıllarda artan siber saldırılara ve dolandırıcılık vakalarına dikkat çeken İslam Memiş'in öne çıkan açıklamaları şöyle;

UCUZ ALTIN ALMAK İÇİN FORMÜLLER

"Altın yatırımcısı için daha avantajlı yöntemler gram altın ve vadeli altın yatırımı. Gram altın, daha düşük bir birim maliyeti ile daha kolay erişim imkanı sunuyor. Vadeli altın yatırımı ise fiyat dalgalanmalarından koruyor. Sertifikalı altın alım satım işlemlerinde komisyon ödeme gibi ek masraf yok.

Som altın da henüz işlenmemiş hali ile çok daha ucuz bir fiyata alınabilir. İstanbul Kapalıçarşı, İstanbul Harem, Altın madenciliği yapan şirketlerden som altın ve İnternet e-ticaret sitelerinden toptan altın alındığında altının miktarına göre indirimli fiyatlar uygulanabiliyor.Som altını bu şekilde kilo ile satın alırsanız daha sonra kuyumcularla anlaşarak bunları işleyebilir ve kar elde edebilirsiniz.

EN UCUZ ALTIN VAN'DA

Bankadan alınan altının değer kazanması uzun zaman sürerken kuyumcudan alınan altında marj oranı çok dar olmasından dolayı kısa zamanda kâra geçiliyor. İran’dan gelen ucuz altınlar Van ilinde tercih ediliyor."