İslam Memiş, altınını satmak isteyenlere seslendi! 'Bir şartla' dedi

19 Temmuz 2024 11:51 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 11:51

Altın fiyatı yaşadığı kısmi düşüşün ardından yeniden canlanmaya başladı. Altın yatırımcıları, fiyatların geleceğini merak ediyor. Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin tahminlerini paylaştı. Altınını satmak isteyenleri ise net bir dille uyardı.

ALTIN BOZDURMAK İSTEYENLER DİKKAT

İslam Memiş'ten altın alarmı geldi. Sık sık ‘satmayın’ uyarısı yapan İslam Memiş, yatırımcılara piyasa hareketlerini dikkatle izlemelerini tavsiye etti.

Uzman isim, altınlarını bozdurmamak isteyenleri uyardı. Tek bir şartta satış olabileceğini onun dışında böyle bir dönemde altınların bozdurulmaması gerektiğini ifade etti.

TEK BİR ŞARTLA ALTIN SATIN

İslam Memiş, YouTube kanalında yorumlarda bulundu. Gram altını olanlara seslenen Memiş, altında yükselişin devam edeceğini öngördü.

Ev, tarla ve araba almayacaksanız altın satmayın, diyen finans analisti 'beklemeye devam' uyarısı yaptı.

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Dolar güçlü durduğu için gram altın tarafındaki geri çekilmeler cılız kalır. Aynı oranda gram altın geri çekilmez. Elinde gram altın bulunduranlar ev almayacaksa, araba almayacaksa, tarla almayacaksa beklemeye devam etmeli."

Memiş, altının 2700 seviyesine çıkacağını ve bir sonraki ay 2800’ü bulabileceğini ve diğer bir ay ise 2900 lira seviyesine yükselebileceğini vurguladı.

Ons altın fiyatı için de konuşan uzman; "Şu anda 2448 dolar seviyesinde işlem görüyor. Güçlü bir duruş var. Orta ve uzun vadede yıl sonuna doğru 2600 dolarlık bir hedef fiyat ve daha sonrasında 3000 dolar seviyesine yönelik beklenti mevcut." dedi.