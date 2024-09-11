İslam Memiş bugün için saat verdi! Borsa, dolar ve altında yeni bir trend başlayacak

11 Eylül 2024 12:22 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 13:13

İslam Memiş, bugün açıklanacak kritik veri öncesinde borsa, bitcoin dolar, euro ve altın yatırımcısını uyardı. "Bugün öğleden sonra bir kırılma olacak" diyen uzman, piyasalara dair fiyat beklentisini paylaştı. Memiş, 'Çarşamba öncesi ve çarşamba sonrası' bir döneme giriyoruz dedi.

Ağustos ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri 11 Eylül 2024 Çarşamba (bugün) günü saat 15.30'da açıklanacak. Finans analisti İslam Memiş, kritik veri öncesinde borsa, bitcoin dolar, euro ve altın fiyatı beklentilerini açıkladı. Amerika'da perşembe günü faiz kararı beklenirken Avrupa'da gergin bekleyiş sürüyor. İslam Memiş, bugün gelecek ABD verisini de üstüne ekleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

ÇARŞAMBA ÖNCESİ VE SONRASI DÖNEM BAŞLIYOR

Finans analisti İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Biz haftayı ikiye ayırmıştık. Çarşamba öncesi ve çarşamba sonrası. Bugün öğleden sonra bir kırılma olacak. Dolar karşısındaki varlıklarda düşüş bekliyoruz ve dolarda beklemeyi tercih ediyoruz. Şansımız yaver giderse hafta sonunu güzel bir şekilde kapatmayı planlıyoruz.

BORSA YÜKSELECEK Mİ?

Borsa İstanbul 100 endeksi dün 9647 puan seviyesinde satıcılı ve beklediğimiz 10.000 e ve 10.00 puan direncini kırmakta zorlanarak ilerliyor. Baskılanma devam ediyor. 9800 direncini yukarı yönlü kıramıyor ama benim yükseliş yönlü beklentim halen devam etmekte. İki kademe alım için tekrar kenarda beklemeye devam ediyoruz.

DOLAR FİYAT BEKLENTİSİ

Dolar kuru 34.04 kuruş seviyesinde. Dolar kurundaki yatay seyir halen devam ediyor. Buradaki baskılanma sürecinin devam ettiğini

gözlemliyoruz. 34 lira seviyesinin altındaki rakamları alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz. Serbest piyasalarda daha ucuz bir kur

var. Kapalıçarşı piyasasında yine 34 lira seviyesinin altını alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz

Öyle ya da böyle resmi kur serbest piyasa kurlarına ayak uydurmaya devam edecek.

Euro dolar paritesinde bu hafta 1. 0950 destek seviyesi ile alakalı beklentimiz vardı. Bu hafta takip edeceğimiz bant aralığı 1.0950 - 1.11150 bant aralığı.

Bütün yatırım araçları çok sakin. Yatırımcılar merak ediyor piyasalarda ne var böyle, hiçbir şey oynamıyor yaprak kımıldamıyor, diye sorguluyorlar.

Evet yaprak kımıldamıyor ama bugün öğleden sonra bir fırtına olacak. Yani bir kargaşa olmayacak piyasalarda yeni bir trend bekliyorum.

1 ONS ALTIN KAÇ LİRA?

Ons altın şu anda 2505 dolar seviyesinde. Her ne kadar 2.500 dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürse de düşüş yönlü beklentim yine geçerli. Ama ben yine 2470 hatta aşağıda 2420 dolar seviyesi ile alakalı beklentimi koruyorum.

Bana deseler ki 2.500 dolar seviyesinin üzerinde satın alır mısın diye, hayır beklemeye devam ederim. Bir hafta olur, 2 hafta olur, bir ay olur önemli değil. Önemli olan benim ağzımdan çıkan söz, önemli olan benim ajandama sadık kalmam. O yüzden 2.500 dolar seviyesinin

üzerinde bir ons altına giriş yapmam. 2470 doları görürüm. Burada yüzde 25 alım yaparım. Ondan sonra aşağı hareketlerde kademeli bir şekilde 125 yaparım keyfime bakarım.

GRAM ALTINDA PANİK YAPMAYIN UYARISI

Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 2.792 lira seviyesinde. Yine 2800 lira seviyesinin altında bir kur var. Dün 2800 lira seviyesinin üzerindeydi. Hatta 2810 liraya kadar yükseldi.

2750 - 2800 lira aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Onsu takip ediyoruz gram altın yatırımı için. Ons nereye gram altın oraya.

Gram altındaki negatif görünüm yine ons nedenli devam ediyor. Burada da çok heyecan yapmıyoruz ancak elinde altın

bulunduranlara da sakin bekle sabırlı ol diyebilirim.

Alım yapacak arkadaşlarımız, eline yeni TL geçmiş olan arkadaşlarımız veya dolar pozisyonu almış düşmesini bekleyen arkadaşlarımız, eylül ayında bu trendi yakalamış olacaklar.

GÜMÜŞ FİYAT BEKLENTİSİ

Rasyo nedenle gümüşün ons fiyatında ve gümüşün gram fiyatında bu hafta pozitif bir seyir bekliyorum. Gümüşün ons fiyatı 28.4 dolar seviyesinde. Burada sert bir geri çekilme görmüştük ama tekrar toparlandı. 28 dolar seviyesinin üzerine attı kendini.

Gümüşün gram fiyatı 31 lira 11 kuruş seviyesinde. Ons nedenli ve dolar nedenli yine 31 lira seviyesinin üzerine attı kendini. Aşağıda 30 lira destek seviyesi var. Yukarıda 32 lira direnç seviyesi var. Bu bant aralığında oyalanmayın.

PETROLDE MANİPÜLASYON VAR

Petrolde sert düşüşler yine devam ediyor. 71 dolar seviyesinde %1.18'lik bir değer kaybı var. Sürpriz bir şekilde gerilemeye devam

ediyor ama tamamen bir manipülasyon fiyatlaması var.

Artık pompa fiyatlarındaki indirimleri takip edeceğiz bakalım ne zaman pompa fiyatlarına yansıyacak. Bir indirim gelebilir. O yüzden

mazot ihtiyacı olan benzin ihtiyacı olan arkadaşlarımız bekleyebilir.

BİTCOİN FİYATI YÜKSELECEK Mİ?

Bitcoin tarafında 52.000 dolar seviyesinden Yükseliş trendini 57.000 dolar seviyesine kadar devam ettireceğini ifade etmiştim. Şu anda Bitcoin 57.1886 dolar seviyesinde 57000 direnci test edildi. Yukarıda 58.500 direnci var. Ancak yine 55.000 - 57000 dolar aralığı geçerliğini korumakta.

Bugünkü ABD enflasyon verisinden sonra veya perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra Bitcoin tarafında yeni bir dalgalanma olacak. Ya yukarıda 58.500 dolar direncini test edecek ya da aşağıda 55.500 dolar destek seviyesini takip edecek ama orta ve uzun vadede pozitif beklentim devam ettiği için düşüşleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim."