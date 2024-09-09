İslam Memiş'ten gram altın, borsa ve dolar fiyatı uyarısı: "Aralık fırtınasına karşı hazırlık yapın"

09 Eylül 2024 09:39 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 10:18

Finans analisti İslam Memiş, eylül ayı için uyardı. Büyük çalkantıların başlayacağı dönemin geldiğini ifade eden Memiş, gram altın, dolar, borsa ve diğer yatırım araçları için öngörülerini paylaştı. Gram altın fiyatına ayrıntılı değinen uzman, geleceği seviyeyi açıkladı. İşte İslam Memiş'ten altın fiyatı, borsa ve döviz kurları yorumu.

Finans analisti İslam Memiş, eylül ayına dair önemli açıklamalarda bulundu. Bu ayı kriz ayı diyerek uyaran uzman "Altında kıyamet kopacak" uyarısında bulundu. Gram altın ve dolar fiyatının yanında borsa hakkında da öngörülerini paylaştı. Memiş, önümüzdeki günlerde takvimi açıklarken yatırım araçları için tek tek uyarı verdi.

PETROLDE MANİPÜLATİF FİYATLAMA

İslam Memiş 'Kusursuz fırtına geliyor' diyerek şu uyarılarda bulundu;

"Ons altın tarafında 2470 dolara kadar gerileyince alımlarımızı tamamlamıştık.100 dolarlık satış bekliyorum.

Bizi şaşırtan petrol fiyatları oldu. Burada manipülatif fiyatlama var. Petrol kuyularındaki sayı arttıkça, depolar da ucuza doldu. Petroller azalınca fiyatları düşürüyorlar. Muhtemelen 80 doların üzerine atılacak.

BORSADA TEPKİ ALIMLARINA DİKKAT

Borsa İstanbul yüzde 1.67'lik değer kaybı ile geçen haftayı bitirdi. 9400 puan için kenarda bekliyoruz. Borsada tepki alımı gelecek. Aşağıda 9400, yukarıda 9800'ü takip edeceğiz. 9800 kalıcı olursa 10 bin 50 direnç olacaktır.

DOLARDA SERT DÜŞÜŞLER UYARISI

Fırtına kopacak uyarılarım vardı geçen cuma için. ABD tarım dışı istihdam verisi vardı. Yüzde 4.3 üzerinde rakam gelirse çarşı pazar karışır demiştim. 4.2 olarak açıklandı.

Bu doların değer kaybetmesine neden olmalıydı, çünkü Fed'in 50 baz puan faiz indirimi fiyatlanmaya başladı. Dolar karşısındaki varlıklarda sert düşüşler gördük."

Euro/dolar paritesinde 1.0950-1.1150 bant aralığını takip edeceğiz. 1.1085'ten geçen haftayı tamamladı. 1.0950'ye kadar sessizce beklemeyi sürdüreceğiz. 1.10 seviyesi altı rakamlar da kademeli alım fırsatı.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN FİYATI NE OLACAK?

"Ons altın ABD verisinden sonra 2530 dolara çıktı. 2517 dolardaydı. Bazı yatırımcılar düşmedi dedi, panikledi. 2485 dolara kadar geri çekildi. 2470-2420 doları izleyeceğiz. Gram altın yatırımcısı da ons altını takip etmeli. Ons nereye, gram oraya.

Kapalıçarşı'da 2800'den günü tamamlayan gram altın, cuma günü ise 2788'e düştü. 2750-2800 lira aralığı alım fırsatı.

Gram altın tarafında 2880 lirayı eylül genelinde takip edeceğiz. 2800 altına sarkmalarda gram altın yatırımcısının alım pozisyonuna geçsin.

EYLÜL AYI KRİZ AYI OLACAK

"Yılın son çeyreğinde piyasalar artık çatışma alanı olacak. Önemli olan süreç 18 Eylül Fed faiz kararı. Faiz indirme ihtimali yüksek, sert dalgalanmalar bekliyoruz.

ABD'de kasım seçimlerini atlatmamız gerek. Kusursuz fırtınada şubat ayına kadar gardınızı alın. Aralık ayı fırtınasına karşı hazırlık yapın"