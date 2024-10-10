İslam Memiş Cevdet Yılmaz ile görüştü: "Çok yakında müjdeyi açıklayacağım" | Yastık altındaki döviz ve altınları peşinat sayma ile ev sahibi olma projesi

10 Ekim 2024 10:12 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 10:16

Yastık altı altınlar ekonomiye nasıl kazandırılacak, sorusu cevap buldu. İslam Memiş'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Eylül ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştüğünü ifade eden İslam Memiş, "Çok yakında müjdeyi açıklayacağım" dedi. Yastık altında dolar, euro ve altın biriktirenlere seslendi. Ev sahibi olma müjdesi verdi.

Türkiye'de vatandaşlar elde tuttuğu çeşitli ayarlardaki altınları, bilezikleri veya çeyrek altınları yastık altında biriktirmeye devam ediyor. Hükümet ise yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması ara sıra çağrılarını yeniliyor. Yastık altı altın​ yavaşlayan ekonomiye bir nebze de olsa canlılık kazandırır. Tam bu noktada İslam Memiş​'ten dikkat çeken bir çıkış geldi. Finans analisti Memiş, "Bu konuyla alakalı yavaş yavaş müjdeler gelmeye başladı ve yakında size bir müjde vereceğim. Çalışmalar yakında başlayacak." dedi. İşte dolar​, altın ve euro​ biriktirenleri bekleyen gelişme.

EURO DOLAR PARİTESİNDE TEHLİKE ÇANLARI

İslam Memiş'in öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Ben 3 haftadır bir farkındalık oluşturmaya yine gayret gösteriyorum. Dolar kuru 37 lira 27 kuruş seviyesinde. Çaktırmadan bu yükselişler santim santim devam ediyor. Genel görünüm pozitif. Döviz kurlarında ve yukarı yönlü hareketler yine devam edecek.

Ben şahsen nereye oynarım diye sorarsanız. Malum biliyorsunuz bir ay önce euromuzdan çıkış yapmıştık altın almıştık. Yani bizim Euro pozisyonumuz yok. 1.08 seviyesinden yarısını satmıştık ve altın almıştık. Ancak bu sefer euro dolar paritesinde tehlike çanları çalıyor. 1.08 - 1.05 aşağıda yine riskli bölge olmaya devam ediyor. Bugün çıkış yapanlar bence iyi bir karar verdiler. Önemli olan euro ile ne satın

aldığındır. Önemli olan altın mı aldın gümüş mü aldın dolara mı geçtin budur. Bu hikayenin aslı yoksa Euro'nun paritenin gerilemesi ya da yükselmesi değil hangisiyle takas yaptığındır.

Euro TL kurunda 37 lira 65 kuruş seviyesi var yine kısa vadede kendini korumak isteyenler bu tarafında da değerlendirebilir varlıklarını. Dolara kıyasla daha ucuz ancak yine biz 18 Eylül Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararından önce bir dolar pozisyonu almıştık ve bu dolar pozisyonumuzu halen bugün itibariyle korumaya devam ediyoruz. Neyi bekliyoruz? Ons altındaki beklediğimiz o düşüşleri bekliyoruz.

KENARDA BEKLEMEYE DEVAM EDİN SAKIN SATMAYIN

Biz pozisyon aldıktan sonra ons altın 2680 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Tekrar 50 dolarlık bir satışla şu anda 2632 dolar seviyesi karşımızda var. Ons altın tarafında tekrar 2580 dolar seviyesini beklemeye devam ediyoruz.Gram altın serbest piyasalarda şu an itibariyle malum 3000 lira seviyesine kadar yükselmişti ama her zaman şunu ifade etmiştim ben bu

seviyeden gram altın ya da onsa altın alır mıyım? Hayır, yine kenarda beklemeye devam ederim.

Şu anda serbest piyasalarda gram altın 2.877,87 lira seviyesinde. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar veya altın yatırımı düşünenler alım için bir fırsat bulabilir ancak elinde altın bulunduranlar, gümüş bulunduranlar bence kesinlikle satmamalı. Her ay yeni rekor denemeleri tekrar devam edecek hem ons tarafta hem gram tarafında.

YASTIK ALTINDAKİ ALTIN VE DÖVİZLERİN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

Genel bir toparlama yaparsak bugün dolar karşısındaki bütün enstrümanlarda sert düşüşler var. Muhtemelen buna borsalar da dahil olacak. Bütün değerli metallerde, emtialarda sert düşüşler var. O bizim beklediğimiz kıvamda beklediğimiz düşüşler bugün de gerçekleşmiş oluyor. Bizim için problem yok. Dolarda beklemeye devam ediyoruz ve iyi ki dolar pozisyonu almışız diyoruz. Bugünkü rakamlar bir de bize şunu gösteriyor;

Dolar pozisyonumuzda altın ve diğer enstrümanları tekrar kullanmaya devam edeceğiz. Ben özellikle yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için birçok projeleri sık sık ifade etmiştim.

İlk kez ev alacaklara özel bir kredi tanımlı proje sundum. Vatandaşlara yastık altındaki altınlarını getirmek suretiyle, peşinat saymak suretiyle ev sahibi yapma projesi. Vatandaş eline geçen parayı altın döviz yapmasın, TL borçlansın. En azından ev sahibi olsun, diye projelerim vardı bu müjdeyi size açıklayacağım.

Dolar mı alsam, emlak mı alsam? insanlar artık buraya bakıyor. Şimdi emlak alacak bir insan bakın ne yapıyor ya dolar biriktiriyor ya altın biriktiriyor ya da gümüş biriktiriyor. Çeşitli yatırım araçlarına ya da mevduat faizine bırakıyor. Ben de Hazine ve Maliye Bakanımıza

bizzat iki defa bu projemi sundum;

ALTIN VE DOLARLA EV BORÇLANMASI

İnsanlara ev alma kolaylığını tanımamız lazım. Kamu kurum ve kuruluşlarda proje üretecek insanlara ihtiyaç var. İnsanların fıtratında almadan vermek diye bir şey yok. İnsanlara bir şey sunarsanız insanlar çıkarır size o alın teri ile birikimlerini size verir, emanet eder ve dolayısıyla da sizin işiniz görülür vatandaşın da işi görülür. Peki ne yapmanız lazım?

Mesela yastık altı birikim yapan vatandaşların hepsi değil de çoğu gelenekçi insanlardır. Bireysel çalışanlardır. Dışarıda simitçilik yapanlar, ayakkabı boyayanlar, hurdacılık yapanlar, günlük ev temizliğine giden hanımefendiler vesaire bu insanlar bireysel çalışanlar ve

bireysel biriktirenler. Bu insanlara bugün bankada kredi kullandırdığınız zaman borçlarını taksitlerini ödeyebilecek kadar gelire sahip olan

insanlar. Ama kurumlar ne diyor bireysel çalışanlardan gelir beyanı istemiyorum diyor. Gelir beyanı istemediğiniz bir insan da bankadan kredi kullanamıyor. Bu insanlar ne yapıyor? Paralarını biriktirdiği zaman gidiyorlar döviz alıyorlar, altın alıyorlar biriktiriyorlar.

ÇOK YAKINDA MÜJDEYİ AÇIKLAYACAĞIM

Bu insanlara eğer ev alma kolaylığı, araba alma kolaylığı verirseniz bu projeyi verirseniz bu insanların işi görülür. Bu vatandaşlar döviz biriktirerek yastık altı birikimi yapmasın. En azından ev borçlanması yapsın diye teklifim vardı. Bu konuyla alakalı yavaş yavaş müjdeler

gelmeye başladı ve bu konuyla alakalı yakında size bir müjde vereceğim. Bu çalışmalar yakında başlayacak. Özellikle sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a da geçen Eylül ayında sunmuş olduğum planın içinde bu projede vardı. Yakından ilgileniyorlar ve samimiyetlerinden hiçbir zaman şüphem yok."