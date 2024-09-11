İslam Memiş, Cevdet Yılmaz'la görüştü: Gizli tüccar havalecilerin oyunlarını ifşa etti! 0.5 ve 0.25'lik altınlar geri mi geliyor?

11 Eylül 2024 14:10 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 14:20

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, makamında finans analisti İslam Memiş'i kabul etti. Birçok proje ve konu başlıklarını Cevdet Yılmaz'a ileten İslam Memiş, Türkiye'de gizli tüccarlar dediği havaleci grubun gizli oyununu ifşa etti. "Ansızın devlet kapınızı çalacak" diyen İslam Memiş operasyonların devamının geleceğini aktardı. Yasaklanan 0.5 ve 0.25'lik altınların üretimi için de öneri veren uzman, üretim yasağının kalkabileceğinin sinyalini verdi. İslam Memiş, gümüş tarafında da ciddi çalışmaların olduğunu ifade etti.

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İslam Memiş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü. Ekonomiye dair önerilerini ileten İslam Memiş, görüşmeye dair 3 konu başlığını aktardı. Manipülasyon fiyatlaması yapan gizli tüccarlara dikkat çeken Memiş, operasyonlar başladı dedi.

GİZLİ TÜCCARLARA OPERASYONLAR BAŞLADI

İslam Memiş Cevdet Yılmaz ile görüşmesine dair şu detayları paylaştı;

"Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı makamında ziyaret ettim. Sayın Cevdet Yılmaz'a kabulü için teşekkür ediyorum. Birçok projem ve konu başlıklarım vardı. Bu konuları kendisine arz etti.

Birincisi şuydu;

Türkiye'de gizli tüccarlar dediğim bir grup var. Bu grup genelde seçimlerden önce de manipülasyon fiyatlaması yapıyordu. Geçen

yıl hatırlayanlar çok iyi bilir özellikle döviz tarafında makas aralığında genel seçimlerden önce bir açılış vardı. Ben gizli tüccarları ifşa

etmiştim.

Bu gizli tüccarlar operasyon yapıyor. Burada dövizcilerle işbirliği yaptılar, kuyumcularla işbirliği yaptılar ve manipülasyon fiyatlaması yapıyorlar. Siyasi istikrarı bozmak için bir manipülasyon fiyatı oluşturdular.

Yakından takip edenler çok iyi hatırlar. Cumhuriyet altında 100 lira işçilik vardı çeyrek altında 200 lira işçilik vardı insanlar kuyumcuların önünde kuyruklar oluşturuyordu. Orada çok telkinlerde bulundum. Arkadaşlar gaza gelmeyin bunlar tamamen gizli tüccarların operasyonları diye. Nasıl bir faaliyet gösterdiklerini çok iyi biliyorum, bunların ekmeğine yağ sürmeyin diye.

"HAVALECİLERİN OYUNU TUTMADI"

Manipülasyon fiyatından yüksek maliyet yapan yüksek işçilikle maliyet yapan insanlar vardı. Bugün gram altın 2.800 lira seviyesinde yine para kazanamadılar. Peki neden? Sen bugün yüksek işçilikli cumhuriyet altın aldığın zaman 200 lira işçilikli bir çeyrek altın aldığın zaman para kazanmadın.

İşçilik farkı dünyaya kıyasla altını zaten pahalı kılıyor. O zamanlar kuyruk oluşturanlar zarar ettiler para kazanmadılar. Seçimlerden sonra gram altın tarafında 200 liralık bir değer kaybı görmüştük, döviz tarafında sert düşüşler görmüştük, herkes boyunun ölçüsünü almıştı ama ben havalecilere o gizli tüccarlara bir uyarı yapmıştım. Ansızın devlet kapınızı çalacak. Zannetmeyin ki bu millete yaptığınız operasyonlar karşılıksız kalacak.

"ANSIZIN BİR ANDA DEVLETİ KARŞISINDA GÖRECEKLER"

Bu konuyu sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a izah ettim. Milli İstihbarat Teşkilatı en son birisini yakaladı. Para transferi ve para tedariği gerçekleştiren bir ajana güzel bir operasyon yapıldı. Para transferini gerçekleştiren bir ajan yakalandı. Daha da devamı gelecek. Bu operasyonlara karşı gereken bedelleri ödeyecekler. Bu topraklarda başka ülkenin uyruğuna sahip olup da benim milletime

operasyon yapan o havaleciler, o gizli tüccarlar barınamayacak, ansızın bir anda devleti karşısında görecekler.

0.5 VE 0.25'LİK ALTINLAR GERİ Mİ GELİYOR?

Cevdet Yılmaz'a aktardığım ikinci önemli başlığım şuydu;

Altın fiyatlarındaki yükseklik nedeniyle eş dost akrabalarının düğün ve özel günlerinde çeyrek altın yerine hediye olarak takılan gram altın 0.5 ve 0.25'lik altınların üretimi artık durdurulmuştu.

22 ayar ve 1 gram şeklinde üretilecek altınlara toplumdan böyle bir talep oluşumu vardı. Bu yasağın yanlış bir karar olduğunu, üretim yasanın kalkması ile alakalı bir sunumu da aktardım. 0.5 ve 0.25'lik altını üretim yasağı kalkabilir önerim kabul edilirse.

GÜMÜŞ FONU KURULABİLİR

Diğer önemli bir başlığım şuydu;

Türkiye'de hem bankalarda hem fiziki gümüş tarafında ciddi anlamda bir gümüş yatırımcısı var. Gümüş tarafında ciddi çalışmalarım var.

Gümüş tarafında bir farkındalık oluşturacağız.

Bugüne kadar bütün hükümetler sırf altın tarafına yöneldi. Yastık altındaki altınları ekonomiye kazandırmak için çeşitli projeler üretildi. Sayın cumhurbaşkanı yardımcısına bu konuyu da arz ettim.

Özellikle gümüş fonu ve gümüş sertifikasının olması gerektiğini ifade ettim. Gümüş fonları ile alakalı ve fiziki gümüşlerin ekonomiye kazandırılması ve gelir elde edilmesiyle alakalı birkaç fikrimi aktardım. Darphane başkanımız da bu konuya destek veriyor.

Yakın bir tarihte bu konunun teknik çalışmaları bittikten sonra Türkiye'de gümüş yatırımcılarının farklı bir konsepti olacağını düşünüyorum.