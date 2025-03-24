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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

İslam Memiş 'Diğerlerinin pişmesine çok var' diyerek zengin olacak kişileri açıkladı

Piyasalar haftaya tedirgin başladı. Finans analisti İslam Memiş, yatırımcıları uyardı. "Piyasalarında uzun vadeli stratejileri benimseyen, portföyünü çeşitlendiren ve kısa vadeli spekülatif işlemlerden uzak duran yatırımcıların kazançlı çıkacağını ifade etti. Memiş, tek bir yatırım aracına bağımlı kalmadan hareket edenlerin uzun vadede zengin olma ihtimalinin yüksek olduğu vurguladı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.03.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
24.03.2025
saat ikonu 10:34

İslam Memiş, piyasaların tedirgin bir haftaya başladığını belirterek önemli uyarılarda bulundu. Memiş, uzun vadeli stratejileri benimseyen ve portföyünü çeşitlendirenlerin kazançlı çıkacağını ifade etti. Üstelik tek bir yatırım aracına bağımlı kalmayarak uzun vadede zengin olma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı. Altın yatırımında ons ve gram altın farkını bilmenin önem taşıdığını ve sadece gram alta odaklanan yatırımcıların eksik bilgiyle hareket ettiğini dile getirdi. Piyasa yapılarında volatilitenin yüksek olacağı ve geniş bant aralığını beklentisi gösterilerek, destek ve direnç seviyelerinin olmayacağını açıkladı. İşte piyasalara dair önemli uyarılar.

ALTIN YATIRIMINDA DOĞRU ANALİZ ŞART

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Altın yatırımı yaparken ons ve gram altın farkını bilmek büyük önem taşıyor. Ons altındaki hareketlerin doğrudan gram altına yansımayabileceği unutulmamalı. Sadece gram altına odaklanan yatırımcılar eksik bilgiyle hareket ediyor. Doğru analiz yapanlar uzun vadede kazançlı çıkacak.

BUNLARI YAPAN ZENGİN OLACAK

Elindeki parasını tek bir enstrümana yatırım yapmayan

  • Birikimleri çeşitlendiren
  • Uzun vadeli yatırımcı olabilen
  • Kısa vadeli al-sat yapmayan
  • Kumardan uzak duran kişi

Bir gün zengin olacak.
Diğerlerinin pişmesine çok var.

  • Ons altın ile gram altın arasındaki farkı anlayan
  • Ons altın da beklediğim düşüşü gram altına bağlamayan
  • Altın denilince aklına sadece gram altın gelmeyen kişi

Bir gün mutlaka zengin olacak.

Diğerlerinin pişmesine çok var.

BANKALARIN ALIM-SATIM MAKASLARINA DİKKAT

Özellikle yüksek volatilite dönemlerinde bankalar, döviz ve altın işlemlerinde alım-satım makas aralıklarını artırabiliyor. Bu durum, kısa vadeli al-sat yaparak kazanç elde etmek isteyenler için büyük bir risk oluşturuyor. Bu tür dönemlerde yatırımcıların kısa vadeli işlemlerden kaçınmaları gerek.

  • Bankaların alım-satım makas aralığı açılır.
  • Kısa vadeli al-sat yapacam hayali olanların başka bir hayal kurması gerekir.

PİYASA ÇAKAL SÜRÜSÜNÜN OPERASYONUNA MARUZ KALACAK

Önümüzdeki günlerde piyasa yoğun manipülasyonlara maruz kalacak ve sosyal medyada algı operasyonları devreye girecek. Panikle hareket eden yatırımcıların zarar edebilir. Özellikle spekülatif yönlendirmelere karşı dikkatli olunması gerek.

  • Bugünden itibaren piyasa, çakal sürüsünün operasyonuna maruz kalacaktır.
  • Profili çiçek böcek fotoğraflı olan istihbarat memurları sizi galeyana getirmek için operasyon çekecekler.

ALTINA HÜCUM EDENLER RİSK ALTINDA

Altın fiyatlarında yaşanan yükselişler, bazı yatırımcıları panikle alıma yönlendirebilir. Ancak yıllık fiyatların ilk çeyrekte gerçekleştiğini ve bundan sonraki dönemin risk barındırdığını söyleyebiliriz. Özellikle 24-28 Mart haftasında doğru karar veremeyenler zarar edecek.

  • Yarın sabah korku ve panikle altına hücum eden bence zarar eder.
  • Yıllık fiyatlar, ilk çeyrekte gerçekleştiğinden bundan sonrası risk!
  • Para piyasalarında en çok zarar edecekler, 24-28 Mart haftasında doğru karar veremeyenler ve kumarcılar olacaktır.
  • Sosyal medyanın gazına gelmeyen kazanır.

HANGİ VARLIKLAR UCUZ HANGİLERİ PAHALI?

Önümüzdeki günlerde volatilitenin yüksek olacağı, destek ve direnç seviyelerinin net bir şekilde belirlenemeyeceği bir piyasa olacak. Geçici şok dalgalanmaların yaşanabilir ve piyasalar daha sonra yeniden yön bulabilir. Geçici şok dalgalanmalardan sonra piyasa kendine yeniden bir yön verir.

  • Benim paramla ucuz olanlar:
  • Borsa
  • Euro
  • Dolar
  • Benim paramla pahalı olanlar:
  • Altın (ons)
  • Gümüş (ons)"
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Sıkça Sorulan Sorular

En mantıklı altın yatırımı hangisi?
Altın yatırımında en karlı olan seçeneğin gram altın olduğu biliniyor. Gram altın hem değerinde satılır hem işçilik maliyetine sahip değildir. Aynı zamanda gram altın kuyumcularda 1 ile 20 gram aralığında satılabilir.
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