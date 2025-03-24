İslam Memiş 'Diğerlerinin pişmesine çok var' diyerek zengin olacak kişileri açıkladı

Piyasalar haftaya tedirgin başladı. Finans analisti İslam Memiş, yatırımcıları uyardı. "Piyasalarında uzun vadeli stratejileri benimseyen, portföyünü çeşitlendiren ve kısa vadeli spekülatif işlemlerden uzak duran yatırımcıların kazançlı çıkacağını ifade etti. Memiş, tek bir yatırım aracına bağımlı kalmadan hareket edenlerin uzun vadede zengin olma ihtimalinin yüksek olduğu vurguladı.
İslam Memiş, piyasaların tedirgin bir haftaya başladığını belirterek önemli uyarılarda bulundu. Memiş, uzun vadeli stratejileri benimseyen ve portföyünü çeşitlendirenlerin kazançlı çıkacağını ifade etti. Üstelik tek bir yatırım aracına bağımlı kalmayarak uzun vadede zengin olma ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı. Altın yatırımında ons ve gram altın farkını bilmenin önem taşıdığını ve sadece gram alta odaklanan yatırımcıların eksik bilgiyle hareket ettiğini dile getirdi. Piyasa yapılarında volatilitenin yüksek olacağı ve geniş bant aralığını beklentisi gösterilerek, destek ve direnç seviyelerinin olmayacağını açıkladı. İşte piyasalara dair önemli uyarılar.
İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;
"Altın yatırımı yaparken ons ve gram altın farkını bilmek büyük önem taşıyor. Ons altındaki hareketlerin doğrudan gram altına yansımayabileceği unutulmamalı. Sadece gram altına odaklanan yatırımcılar eksik bilgiyle hareket ediyor. Doğru analiz yapanlar uzun vadede kazançlı çıkacak.
Elindeki parasını tek bir enstrümana yatırım yapmayan
Bir gün zengin olacak.
Diğerlerinin pişmesine çok var.
Bir gün mutlaka zengin olacak.
Diğerlerinin pişmesine çok var.
Özellikle yüksek volatilite dönemlerinde bankalar, döviz ve altın işlemlerinde alım-satım makas aralıklarını artırabiliyor. Bu durum, kısa vadeli al-sat yaparak kazanç elde etmek isteyenler için büyük bir risk oluşturuyor. Bu tür dönemlerde yatırımcıların kısa vadeli işlemlerden kaçınmaları gerek.
Önümüzdeki günlerde piyasa yoğun manipülasyonlara maruz kalacak ve sosyal medyada algı operasyonları devreye girecek. Panikle hareket eden yatırımcıların zarar edebilir. Özellikle spekülatif yönlendirmelere karşı dikkatli olunması gerek.
Altın fiyatlarında yaşanan yükselişler, bazı yatırımcıları panikle alıma yönlendirebilir. Ancak yıllık fiyatların ilk çeyrekte gerçekleştiğini ve bundan sonraki dönemin risk barındırdığını söyleyebiliriz. Özellikle 24-28 Mart haftasında doğru karar veremeyenler zarar edecek.
Önümüzdeki günlerde volatilitenin yüksek olacağı, destek ve direnç seviyelerinin net bir şekilde belirlenemeyeceği bir piyasa olacak. Geçici şok dalgalanmaların yaşanabilir ve piyasalar daha sonra yeniden yön bulabilir. Geçici şok dalgalanmalardan sonra piyasa kendine yeniden bir yön verir.