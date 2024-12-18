İslam Memiş doları, altını, lirası olanı uyardı: Tüm banka hesaplarınız tehlikede! Her şeyinizi kaybedebilirsiniz

18 Aralık 2024 09:58 - Güncelleme : 18 Aralık 2024 10:44

Yıl yavaş yavaş bitiyor. Büyük yatırımcılar artık Noel tatiline çıktı. Bugün ise gözler Amerika Merkez Bankası (FED) faiz kararına çevrildi. Altın fiyatları, FED faiz kararı öncesi hareketli seyrediyor. Yön değiştiren gram altın TL fiyatı ise yatırımcısını korkutuyor. Ecel terleri döken altın sahipleri için finans analisti İslam Memiş 'Geri çekilebilir' diyerek duyurdu. Dolar ve euro tarafında uyarılarını da yenilen deneyimli uzman özellikle Hacca gidecek vatandaşları için kritik açıklamalarda bulundu. Tüm banka hesaplarımızın tehlikede olduğunu ifade eden Memiş, ' Büyük bir risk var' dedi.

Altın​ sahipleri için kritik süreç başladı. Finans analisti İslam Memiş​, FED​ faiz kararı öncesi altın piyasasında neler olabileceğine dair değerlendirmelerini paylaştı. Memiş, yılın sonuna yaklaşırken dolara, euroya, yatırım yapacaklar, ev araba alacaklar, hacca gidecekler ve pasaportu olanlar için önemli uyarılarda bulundu. İşte FED faiz kararı öncesi yatırımcıların dikkat etmesi gerekenler.

FED FAİZ KARARI AÇIKLANACAK

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Bu hafta malum Amerika Merkez Bankası FED, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası başta olmak üzere 30'dan fazla Merkez Bankasının yılın son faiz kararını açıklayacağı bir hafta. Önemli bir hafta. Özellikle bu akşam çarşamba saat 22'de Amerika Merkez Bankası FED'in açıklayacağı faiz kararı devamında saat 22.30'da FED başkanı Powell'ın açıklamaları küresel piyasalarda önemli bir etkiye neden olacak. Perşembe günü piyasalarda bir dalgalanma olunca bilin ki FED'in kararı veya FED başkanı Powell'ın açıklamaları burada önemli olacak.

PAS GEÇERSE PİYASALARDA BÜYÜK DALGALANMA OLUR

FED şöyle bir mesaj verebilir; "Sıkılaştırma politikası devam ediyor. Faiz indirim sürecini başlattık. Faiz indirim politikaları tekrar devam

ediyor ama çok sık olmamak şartıyla. Faiz indirimleri 2025 yılında devam edecek ama aralıkla devam edecek" diye şahin tonda bir açıklama yapmasını şahsen bekliyorum.

FED 25 baz puanlık faiz indirim yerine pas geçerse sürpriz olur. Piyasaların yüzde 90'ı FED'in 25 baz puanlık faiz indirimini şimdiden fiyatladı.

DOLAR​ BASKILANMAZSA 40 TL OLUR

Bu kapsamda dolar tarafındaki güçlü duruş devam ediyor ve bugün serbest piyasalarda dolar TL kuru 35 lira seviyesini test etti. Resmi kur tarafında 34.98 lira seviyesi var. Serbest piyasalarda bir tık daha değerli olan bir dolar kuru var 35.02 seviyesinde. Yani şunu söyleyebiliriz; artık dolar kuru Türkiye'de 35 lira seviyesine oturdu. Yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini zaten bekliyorduk. Bizim için sürpriz değildi. Hatta bu baskılanma süreci olmazsa 40 ve üzerindeki bir rakam bekliyorduk ama kontrollü bir şekilde baskılanma süreci devam ediyor.

EURO İLE TİCARET YAPANLAR DİKKAT

Dolar paritesi negatif ayrıştığı için euro dolara kıyasla daha ucuz kaldı. İleride euroya ihtiyacı olan arkadaşlarımız olabilir. Euro ile ticaret

yapacak olan arkadaşlarımız olabilir. Euroya dayalı ticaret yapan arkadaşlarımız olabilir. O yüzden benim Euro tarafında pozitif beklentim devam ediyor. Yukarı yönlü hareketler devam edebilir ama dolar TL kurundan destek alan euro TL kurunda ben 36.50 lira seviyesinin altında şimdilik beklemiyorum. Ama olası bir gelişme olursa dolar endeksi tekrar coşarsa o zaman oturup konuşmak lazım.

Avrupa tarafında işler biraz karışık. Özellikle Trump'ın gelmesi ve yeni vergi tarifeleri ile birlikte Avrupa ciddi bir anlamda kıskaca girmişti ama buna rağmen yine euro dolar paritesinde 1.0650 seviyesini beklemeyi sürdüreceğim.

GRAM ALTIN FİYATINDA AŞAĞI SARKMALAR DEVAM EDECEK

Gram altın tarafında da 2980 - 3080 lira aralığını takip edeceğiz. Geçen hafta 3082 lira seviyesine kadar yükseldi. Ons altın 2720 dolar

seviyesine yükselince gram altında da 3082 lira seviyesi görülmüştü. Şu anda 3020 lira serbest piyasalarda gram altın TL fiyatı var. 3.000 lira seviyesinin altına sarkmalar bekliyorum. 2980 lira destek seviyesi biraz daha aşağı sarkarsa bu sefer 2950 lira destek seviyesine kadar çekilmesini bekleyeceğiz.

Haftayı ikiye ayıracağız çarşamba öncesi ve çarşamba sonrası. Çünkü çarşamba akşamı saat 22'de FED'in faiz kararı var ve düşüşlerin devam edeceğini ifade etmiştim. Tekrar gram altın tarafında 2980 - 2950 destek seviyelerini takip etmeyi sürdüreceğiz.

HER ŞEYE BALIKLAMA ATLAMAYIN

Her şeye balıklama atlamamak lazım. Yüksekten maliyet yapmak, piyasaya bugüne kadar giriş yapmayan yatırımcının şu anda diğer ucuz enstrümanları değerlendirmesi bana göre çok mantıklı olacak. Elimde altınım var, gümüşüm yok. Bu rasyo üzerinden bunu değerlendirebilir miyim? Evet değerlendirebilirsiniz.

Ev alacağım, araba alacağım, elimde altınım var bozmalı mıyım, ona göre hazırlık yapmalı mıyım? Şu anda gram altının 3020 lira seviyesinde. Satış bozma fiyatı 3 bin 10 lira seviyesinde. Evet bu hafta ben TL'ye geçmek için fırsat yakalamış olurum. Gram altın tarafında 2980 - 2950 lir seviyelerini bekliyor olacağım. Nakide ihtiyacı olmayan arkadaşlarımızın yine kenarda beklemesi gerekiyor. Hiçbir hamle yapmayacak hatta düşüşlerde tekrar ilave yapmak için bir fırsat kollayacak.

HER ŞEYİNİZİ MAALESEF KAYBEDEBİLİRSİNİZ

Bugünlerde sık sık cep telefonunuza WhatsApp üzerinden 'Hi' diye mesaj gelecek. Yabancı numaralar, yurt dışı numaralar olacak. Kesinlikle bu yabancı numaralardan gelen mesajlara cevap vermeyin linkleri tıklamayın. Büyük bir hackerlık söz konusu tüm hesaplarınız çalınabilir. Bu olay bugünlerde sıklıkla artacak. Yabancı numaralardan gelen 'Selam' mesajlarına karşı kesinlikle cevap vermeyin. Her şeyinizi maalesef kaybedebilirsiniz. Büyük bir risk var. Mesajlar gelir gelmez o numarayı hemen engelliyorsunuz.

PASAPORTLARINIZIN SÜRESİNİ KONTROL EDİN

İkinci uyarım şu; Pasaportların süresine bakın. Pasaportlarınızın süresini mutlaka kontrol edin. Malum 1 Ocak tarihi itibariyle harçlarda yeni zamlar geliyor. Büyük zamlar geliyor. Eğer pasaportların süresi bitmişse bunları tekrar yenileyin. 2 haftanız kaldı. Bu iki haftalık süreç içerisinde randevularınızı alın. Pasaportlarınızı yenileyin veya vergi ile alakalı vergi borçlarınız varsa 31 Aralık tarihine kadar bu vergi borçlarını bitirin. Çok ciddi zamlar geliyor.

HACI ADAYLARI ŞİMDİDEN HAZIRLANSIN

Hacca gidecek, kurada çıkmış hacı adaylarımız var. Riyallerini veya dolarlarını şimdiden hazırlasın. Döviz kurlarında genel itibariyle yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor. Paralarınızı şimdiden hazırlayın."