İslam Memiş elinde TL olanı kara geçirecek taktiği açıkladı! Acele etmeyen açıkta kalacak: Uygun zemin oluştu

05 Ekim 2024 10:21 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 10:28

Elinde Türk lirası olanlara İslam Memiş'ten uyarı geldi. Finans analisti İslam Memiş, yatırımcılara seslendi. Dolar, euro, borsa ve altın fiyatı hakkında konuşan Memiş, şu dönemde kara geçirecek yatırım aracını açıkladı. Uzman, elinde TL tutanlar için "Uygun zemin oluştu" uyarısı yaptı. İslam Memiş ayrıca dolar ve euro ile ticaret yapan ithalatçı ve ihracatçılara seslendi.

Dolu dolu para piyasalarında yoğun bir haftayı veri akışını geride bıraktık. Özellikle sert dalgalanmaların olduğu bir piyasa vardı bu hafta. Bu hafta piyasalarda borsadaki sert düşüşler, euro fiyatında gerileme, altın ve kripto paralardaki yatay seyir dikkat çekti. Amerika'da tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Ancak verinin piyasaya çok bir etkisi olmadı. Finans analisti İslam Memiş, bu hafta piyasalarda "Elinde TL'si olan bu hamleyi yapmalı" diyerek dolar, altın, euro ve borsayı kıyasladı.

ELİNDE TL OLANLARA ÇAĞRI YAPTI

İslam Memiş'in öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Uluslararası piyasalarda dolar endeksi 102 seviyesinin üzerine yükseldiği için hem içeride hem dışarıda dolar bu haftanın en güçlü enstrümanı oldu ve değer kazandı. Dolar karşısındaki en fazla değer kaybeden para birimi euro oldu.

Hafta sonuna girdik. Hafta sonlarında genelde acayip haber akışları geliyor yani piyasaları bozan haber akışları geliyor. Açıkta girmemek lazım. Kendimizi güvenceye almak lazım. Açıkta girmemek için de bu haftanın özelinde euronun daha çok ucuz olduğunu söyleyebiliriz.

Bana sorsalar "Elimde TL var ne alırdım" diye, euro derdim. Nitekim euro dolar kalitesindeki değer kayıpları devam ediyor ve benim nazarımda bu haftanın alınabilecek veya kendimizi koruyabilecek en güçlü enstrümanın euro.

DOLAR YIL SONUNDA 40 LİRA OLACAK

Tabii dolar endeksi 102 seviyesinin üzerine yükselince dolar TL kuru da 34 lira seviyesinin üzerine tekrar attı ve şu an itibariyle 34 lira 2 kuruş seviyesinde. Dolar TL kurundaki düşüşlerin kalıcı olmayacağını ve bu yıl sonuna kadar 40 lira seviyesinin üzerindeki öngörümde herhangi bir güncelleme yapmadığımı özellikle ifade ediyorum.

DOLAR BORCU OLANLAR YANDI

Dolarla ticaret yapan ithalatçı ihracatçı arkadaşlarımız var ve dolayısıyla dolara bağlı ticaret yapan arkadaşlarımızın da dolar tarafındaki her geri çekilmeyi tekrar alım fırsatı olarak değerlendirmesini öneriyorum. Çünkü dolar tarafındaki geri çekilmeler çok kalıcı olamıyor. Her ne kadar dolar endeksinde geniş bant aralığında dalgalanma olsa da iç piyasalarda 34 lira seviyesinin altına sarkmayan veya kalıcı olamayan bir dolar kuru var karşımızda. O yüzden yine dolarla ticaret yapan dolara bağımlı olan arkadaşlarımızın açık pozisyonda kalmaması gerektiğini ifade etmek isterim.

Tabii dolar kadar euro tarafında ithalat ihracat yapan arkadaşlarımız var. Yani malının değeri euro olan ve euro almaya ihtiyacı olan arkadaşlarımız var. Şimdi euro dolar paritesi ile euro TL kurunu kurunu birbirinden ayırt etmek lazım.

SERBEST KUR İLE RESMİ KUR MAKASI AÇILDI

TL kuru euro dolar paritesi kadar çok gerilemeyebilir. Çok aman aman bir gerileme düşüş beklemeyin çünkü dolar yükseldiği için euro dolar paritesinde düşüş TL kurunu güçlü bir şekilde tutmaya devam ediyor. Parite düşüyor ama dolar güçlü. Dolar güçlü olduğu için de TL kuru çok aman aman bir gerileme yaşanmıyor. Euro TL 38 lira seviyesinin altında şu anda.

Serbest piyasalarda makas aralığı bu hafta çok açıktı. Dolar TL kurunda, Euro TL kurunda, gram altında, gram gümüşte makas aralığı

açıldı ve açılmaya da muhtemelen devam edecek. Mesela ons altında sert düşüşler görüyoruz ama gram altına yansımasını çok görmüyoruz. Euro dolar paritesinde sert düşüşler görüyoruz ama avro TL kurunda çok da hissetmiyoruz. Dolayısıyla bu makas aralıklarının açık olduğunu tekrar özellikle belirtmek isterim ve resmi kurla yine serbest piyasalar arasındaki kuru lütfen birbirinden ayırt edin.

ONS ALTINI TAKİP ETMEYE DEVAM EDİN

Ons altın şu anda 2660 dolar seviyesinde sert bir şekilde gerilemişti. Tekrar hızlıca toparladı. Tarım dışı istihdam verisinden sonra 2632 dolar seviyesine kadar geriledi. Toparlanmayla 2660 dolar seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Oyalandığı bant aralığı 2630 - 2680 dolar aralığı. Yine 2.600 dolar seviyesinin altına sarkmadan 2623 dolar seviyesine kadar gerilemişti oradan bir tepki alımı geldi ama o güçlü destek seviyesi 2630 dolar seviyesi onun altında çok kalıcı olmak istemiyor. Yol arkadaşlarımızla birlikte yine dolar pozisyonumuzu korumaya devam ediyoruz.

18 Eylül'de Amerika Merkez Bankası FED'in faiz kararı vardı. Onun öncesinde dolar pozisyonu almıştık bu pozisyonumuz korumaya tekrar devam ediyoruz. Ne zaman ki ons altın 2.600 dolar seviyesinin altına sarkar 2500 dolar seviyesinde gelir işte o gün biz yeni bir mütalaa yapacağız, yeni bir yol haritası belirleyeceğiz kendimize. Kademeli mi alacağız full mü kapanış yapacağız veya biraz daha düşüşleri mi bekleyeceğiz sabırla beklemeye devam ediyoruz. Açıkta değiliz dolarda bekliyoruz.

EURO ALAN KARA GEÇECEK

Bugün euro alsak da o önceden aldığımız dolar pozisyonuyla yine kara geçiyoruz. Bizim derdimiz ons altındaki eksikliğimizi yerine koymak. O yüzden hem gram altın tarafında hem ons altında beklemeye devam ediyoruz.

Serbest piyasalarda gram altın şu an 3080 lira aralığında. Alım için altın ne zaman 2580 dolar seviyesine sarkar bu sefer tekrar 3.000 lira Gram altında aşağıda 2980 lira seviyesi var. Yukarıda 2980 - 3080 lira aralığını kısa vadede yine takip etmeyi sürdüreceğiz.

BORSA TARAFINDA ÖNEMLİ HABERLER GELECEK

Yarın gidip altın mı alalım, gümüş mü alalım, döviz mi alalım, derseniz. Bu taraftaki tercihimi biliyorsunuz. Bence euro bugünlerde daha ucuz. Euro dolar paritesi ciddi anlamda değer kaybetti.

Altın benim nazarımda şu an yüksek. Gümüş de benim nazarımda yüksek. Borsadan da korkmayın. Önümüzdeki hafta borsa tarafı ile alakalı yeni açıklamalar duyacaksınız, yeni gelişmeler yaşanacak. bunun haberini şimdiden ben size vermiş olayım."