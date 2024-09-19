İslam Memiş FED sonrası altın fiyatı için ezber bozdu! Borsadan fazla kazandıracak yatırım aracını açıkladı

19 Eylül 2024 10:30 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 11:25

İslam Memiş, FED'in faiz indirimi kararı sonrası piyasaları yorumladı. Dikkat çeken altın fiyatları yorumunun yanında borsadan fazla kazandıracak yatırım enstrümanını açıkladı. Memiş, yatırım araçlarının FED'in faiz kararına nasıl tepki verdiğini yorumlayarak, döviz, borsa, altın fiyatı hakkında yatırımcılarına uyarılarda bulundu. İşte İslam Memiş'in önerdiği o yatırım aracı.

Finans analisti İslam Memiş​, Amerika Merkez Bankası (FED) faiz​ kararını değerlendirdi. Memiş, FED​'in 50 baz puanlık faiz indiriminden sonra sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı. Kararın ardından ons ve gram altın​ fiyatını yorumladı. İslam Memiş ayrıca, "Beklediğim coşkuyu göremedim" dedi. İşte İslam Memiş'ten FED sonrası piyasa yorumu.

FED SONRASI ALTIN REKORU TEST ETTİ

Amerika Merkez Bankası FED, faiz indirimini 50 baz puanla beklenenden daha yüksek oranda gerçekleştirerek politika faizini yüzde 4,75-5,00 aralığına çekeceğini açıkladı.

Finans analisti İslam Memiş, faiz kararının ardından Ons ve gram altın hakkında konuştu. Memiş, FED kararına ilişkin, "50 baz puan indirime göre yine de beklediğim coşkuyu göremedim. Powell başlatır başlatırsa." dedi.

Deneyimli uzman, ons altının 2 bin 600 doları gördüğünü ve gram altının 2 bin 905 lirayı test ettiğini açıkladı. Ardından sakinleyen altın fiyatlarında ons altın 2 bin 560 dolara çekildi.

Gram altın bu seviyeden alınmalı mı sorusuna ise şu cevabı verdi;

"Bizim Eylül beklentimiz 2880 lira seviyesinde. 2900 2920 lira seviyesine kadar da yükselebilir. Alır mıydım? Şu anda elime yeni TL geçti diyelim, beklerdim. Ons altında 2520 2550 bu bant aralıklarına bakardım yine gaza gelmezdim karar verirdim."

DOLAR​ FİYATI YORUMU

Dolar için de konuşan İslam Memiş, "Endeks uzun bir aradan sonra 100 seviyesinin altını test etti. 99.98 görüldü" dedi.

ELİNİZDEKİ VARLIKLARI TUTMAYA DEVAM EDİN

İslam Memiş, şöyle devam etti;

"Elinizdeki varlıkları tutmaya devam edin. Yıl sonuna kadar her ay yeni rekor denemesini yapacak. Önümüzdeki hafta ne olacak

tekrar kar satışlarıyla aşağı yönlü hareketlerde ons tarafında 2550 2520 dolar aralığını takip edeceğiz."

TCMB FAZİ KARARI BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı hakkında da yorum yapan İslam Memiş, "Mesajları daha da önemli hale geldi. Yıl sonuna kadar TCMB’den faiz indirim öngörümü koruyorum. Kasım-Aralık (250-250 bp)" ifadelerini kullandı.

BORSADAN DAHA ÇOK KAZANDIRACAK YATIRIM ARACI NE?

İslam Memiş, borsaya girmeyi düşünen yatırımcıya seslenerek tarım emtialarını önerdi.

"Borsayı girmeye düşünen arkadaşlara şöyle bir tüyo vermek istiyorum. Tarım emtiaları bana göre borsadan daha fazla kazandıracak Piyasalarından işlem yapabiliyorsunuz. Devletin resmi işlemleridir. Aynı borsa gibi ve devletin lisanslı depolarından fiziki olarak varlıklarını da teslim alabiliyorsun. Muhteşem bir şey. Küresel ısınmayla birlikte tarım emtiaları borsadan daha çok kazandıracak. Bence ihmal etmeyin özellikle mısır, kakao, kahve ve buğday gibi birçok tarım imtiyazı gelecekte finansal piyasalarda çok gözde olacak.