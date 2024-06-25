İslam Memiş gram altında kritik eşiği açıkladı! Cuma günü senenin son alım fırsatı

25 Haziran 2024 16:40 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 16:40

Finans analisti İslam Memiş, yeni bir gram altın fiyatı tahmininde bulundu.

Gram altın, borsa ve dolar fiyatı hakkında sıklıkla yorum yapan tecrübeli analist, son alım fırsatını duyurdu.

Memiş, altın fiyatları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, temmuzda altında yükseliş yolculuğuna dikkat çekti.

İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

İslam Memiş, gram altın fiyatını ve beklentileri değerlendirdi.

Ons altın tarafında 2600 doların gram altında ise 2700 TL'nin ilk hedef olduğunu açıkladı.

Yıl sonunda ons tarafınca 3 bin dolar hedef, gram altında 3 bin, 3 bin 500 TL aralığını beklediğini belirtti.

Temmuz ayında altının yükseliş yolculuğunun başlayacağını belirten uzman, "Bu son uyarımdır." ifadelerini kullandı.

CUMA GÜNÜ SENENİN SON ALTIN ALIM FIRSATI OLACAK

Altının ons fiyatı, yükselirken, piyasalar ABD Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indirimine başlayacağını merak ediyor.

Altın fiyatlarını değerlendiren Memiş, gram altında önümüzdeki cumanın senenin son alım fırsatı olduğunu belirtti.

Bu hafta cuma günü açıklanacak ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verisini ve Fed yetkililerinin açıklamaları altın fiyatı üzerinde belirleyici olacak.

Gelecek bu verilerle altın fiyatlarında yükseliş bekleniyor.

Konuyla ilgili konuşan İslam Memiş şu ifadeleri kullandı;

"Altın yatırımcılarını son iki aydır Temmuz ayına hazırlıyorum. Temmuz ayı itibarıyla alım fırsatı vermeden her ay yeni bir rekor kırarak yükseliş trendinde olan bir altın piyasası izleyeceğiz."