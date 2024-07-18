İslam Memiş 'hazır olun' diyerek açıkladı! Altın fiyatı için Trump uyarısı

18 Temmuz 2024 10:58 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 10:59

Suikast girişimi sonrası başkanlığı kazanacağına kesin gözüyle bakılan Donald Trump yönetimiyle ticaret savaşlarının tekrar başlayacağı ihtimaliyle altın yönünü arıyor. Trump yeniden başkan olursa, daha önce uygulamış olduğu politikalar, Rusya ve Çin ticaret savaşını tetikleyebilir.

Bu ortamda güvenli liman altına talep arttı. Dolar/TL 33 TL’yi aştı. Gram altın 2.614 TL ile rekor kırdı.

İslam Memiş, altın fiyatları için 'Trump' uyarısı yaptı. Memiş, Amerika Başkan adayı Donald Trump’a yapılan suikast girişiminin ardından piyasalar üzerindeki değişimi yorumladı. Merkez Bankaları'nın altın topladığını ifade eden finans analisti Trump'ın başkanlık seçimini kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu, bu olayın altın fiyatlarını tetikleyebileceğini belirtti.

TRUMP'IN KAZANMA OLASILIĞI ALTINI ETKİLİYOR

Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatları hakkında yaptığı uyarıları yineledi. Yatırımcılara seslenen Memiş, Trump’a yapılan girişim sonucunda piyasalarda ortaya çıkabilecek dalgalanmalara karşı güvenli liman olarak görülen altına yönelmelerini tavsiye etti.

İslam Memiş, Donald Trump’a yapılan suikast girişiminin sonucunda ileriye yönelik şu açıklamalarda bulundu;

"Bu durumun küresel piyasalarda ve ABD iç siyasetinde büyük yankı uyandıracak. Yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazanma ihtimali yüksek. Bu olay piyasalar için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Merkez bankalarının faiz politikaları, kripto para piyasası ve değerli metallerdeki fiyatlamaların bu süreçte oynaklık gösterebilir.

Küresel piyasalar sıklıkla takip edilmeli. Piyasada belirsizlik ve jeopolitik gerilimler var. Putin, Asya ülkelerini ziyaret ediyor, petrol fiyatları ve dolar endeksi artıyor."

GRAM ALTIN FİYATI REKOR KIRDI

Trump’a yönelik suikast girişiminin piyasalardaki etkisine dikkat çeken uzman, gram altın yatırımcılarının ons altını takip etmeye devam edeceğini ve 2,582 lira aralığını izlemeleri gerektiğini açıkladı. Memiş, bu durumun kar satışlarını tetikleyebileceğini söyledi.

Gram altın serbest piyasada 18 Temmuz 2024 Perşembe günü 2.628,53 TL’den alınıp 2.628,86 TL’den satılıyor.

ALTIN FİYATLARI 18 TEMMUZ GÜNCEL

Çeyrek altın 4.236 liradan alınırken 4.302’den işlem görüyor.

Yarım altın 8.498’den alınırken 8.596’dan satılıyor.

Tam altın 16.969’dan alınırken 17.139’dan satılıyor.

Cumhuriyet altını ise 17.253 ten alınırken 17.514 dörtten satılıyor.

Ata altını ise 17.194’ten alınırken 17.632’den satılıyor.

Reşat altın ise, 17.285’ten alınırken 17.547’den satılıyor.