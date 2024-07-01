İslam Memiş, Mehmet Şimşek'in açıklaması sonrası altın yatırımcısını uyardı: Hazır olmakta fayda var

01 Temmuz 2024 20:21 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 20:24

Hamit Altıntop çeyrek final için umutlu: "Diğer maçlardan farklı olacak"

Hamit Altıntop çeyrek final için umutlu: "Diğer maçlardan farklı olacak"

Türkiye'deki piyasa katılımcıları, cuma günü açıklanacak enflasyon verisine gözlerini çevirdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarını vurgulayarak, "Geniş bir bant aralığına hazırlıklı olmakta fayda var. Gram altın için 2 bin 450 - 2 bin 500 lira aralığını gözlemleyeceğim" dedi.

Altın yatırımcısının beklediği ufak çağlı yükseliş devam ederken bu hafta Avrupa ve ABD'de enflasyon ve istihdam verilerinin de altın piyasasını etkilemesi bekleniyor.

"GENİŞ BANT ARALIĞINA" DİKKAT!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına dikkat çeken para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 'geniş bant aralığına' dikkat çekti. "Gram altın da 2 bin 450 - 2 bin 500 lira aralığını takip edeceğim" diyen Memiş'in açıklamaları şu şekilde:

"BU HAFTA PİYASALAR KARIŞIK"

Temmuz ayı ve haftası başlıyor. Para piyasaları için bu hafta oldukça önemli. Bu hafta piyasalar karışık bir seyirde işlemler gerçekleştirecek! Salı günü Avrupa Bölgesi Enflasyon Verisi Çarşamba günü. Türkiye Enflasyon Verisi Cuma günü. ABD Tarım Dışı İstihdam Verisi de açıklanacak. Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda bu verileri takip edeceğiz.

"ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMALARI ÖNEMLİ"

Şimşek’in açıklamaları da yurt içi piyasalar için önemli olacağını söyleyebilirim. Bu hafta döviz kurlarının geniş bant aralığında dalgalanmasını bekliyorum. Geniş bant aralığına hazır olmakta fayda var.

ALTININ SEYRİ NE OLACAK?

Ons altın (xau/usd); 2 bin 326 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. Bu hafta 2 bin 300-2 bin 350 dolar aralığını takip edeceğim. Gram altın da 2 bin 450 - 2 bin 500 lira aralığını takip edeceğim.