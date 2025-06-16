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 | Bengü Sarıkuş

İslam Memiş, savaş sırasında yatırımcıyı uyardı: Gram altın 6000 lira olacak

İran - İsrail savaşı tüm küresel piyasaları etkilemeye devam ederken, Finans analisti İslam Memiş, Türk yatırımcıyı bu gerilim şartları konusunda uyardı ve yükselişte olan altın fiyatları için tarih verdi. İşte detaylar...

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KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
16.06.2025
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
16.06.2025
saat ikonu 13:13

Finans analisti İslam Memiş, Orta Doğu’daki savaşın piyasalara etkisini değerlendirdi. Altın fiyatlarında yükselişin süreceğini belirten Memiş, “Ons altında 3.417 dolar seviyesindeyiz. Nisan ayında test edilen 3.500 dolar zirvesi henüz geçilmedi. Kısa vadede hedefimiz 3.500 dolar seviyesi. Sert dalgalanmalara hazır olmak gerekiyor. Küresel piyasalar karanlık bir tünele girdi, bu nedenle geniş bant aralığına odaklanmalıyız” dedi.

İslam Memiş, savaş sırasında yatırımcıyı uyardı: Gram altın 6000 lira olacak

Memiş, saldırıların artması durumunda ons altının 3.500 doların üzerine çıkarak 3.750 doları görebileceğini ifade etti. “Gelen haber akışlarına göre yukarı yönlü ivmeler başladı. Bundan sonraki geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Ancak artık bu seviyeler ‘al ve unut’ stratejisine uygun" dedi.

GRAM ALTIN 6000 LİRAYA ÇIKACAK

Altın yatırımcılarına da önerilerde bulunan Memiş, “Elinde altın olan ve nakit ihtiyacı bulunmayan yatırımcı beklemeli. Bugünkü ekonomik koşullar, yükselişin süreceğine işaret ediyor. Gram altında 4.500 lira seviyesi görülecek, 2026’nın ilk çeyreğinde ise 6.000 liraya çıkması mümkün” değerlendirmesinde bulundu.

İslam Memiş, savaş sırasında yatırımcıyı uyardı: Gram altın 6000 lira olacak

Bu haftanın küresel piyasalar açısından yoğun geçeceğini belirten Memiş, merkez bankalarının faiz kararlarının takip edileceğini söyledi. “Haziran ayında faiz indirimi beklenmiyor. Ancak Temmuz’da indirimler gündeme gelebilir. Savaşla birlikte petrol fiyatları yükseldikçe enflasyon da artıyor. Dolayısıyla kalıcı enflasyon beklentisi var. Merkez bankaları bu süreci faiz indirimiyle geçiştirse de enflasyonun tetiklenmesi, küresel ekonomik belirsizliği artırıyor” diye konuştu.

İslam Memiş, savaş sırasında yatırımcıyı uyardı: Gram altın 6000 lira olacak

Yatırımcılara kaldıraçlı işlemlerden uzak durmaları ve kendilerini korumaları yönünde uyarıda bulunan Memiş, borsadaki düşüşlerin ise alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söyledi. “Bitcoin’deki sert düşüş, altında yükselişi destekliyor” dedi.

Fiziki altın talebine de değinen Memiş, düğün sezonunda fiyatların bu talepten etkilenmeyeceğini belirtti: “Düşüş olsa bile kalıcı olmaz. Bu nedenle altın fiyatlarının önü açık.”

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