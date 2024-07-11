İslam Memiş gümüş ve altın fiyatı için uyardı! "Hesabında 10 bin TL olan..."

11 Temmuz 2024 11:42 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 11:52

İslam Memiş altın fiyatları için 'yürek ister' diyerek son uyarısını yaptı! 'Oyalamaya devam edecekler'

İslam Memiş altın fiyatları için 'yürek ister' diyerek son uyarısını yaptı! 'Oyalamaya devam edecekler'

İslam Memiş en net tarihi açıkladı! 'Gram altın fiyatı 3 bin 500 TL'yi yıkıp geçecek'

İslam Memiş en net tarihi açıkladı! 'Gram altın fiyatı 3 bin 500 TL'yi yıkıp geçecek'

İslam Memiş açıkladı! Altın fiyatları bu hafta ikiye ayrılacak: Perşembeden önce ve perşembeden sonra

İslam Memiş açıkladı! Altın fiyatları bu hafta ikiye ayrılacak: Perşembeden önce ve perşembeden sonra

İslam Memiş'ten altın ve gümüş uyarısı geldi. Ezber bozan açıklamalar yapan finans analisti İslam Memiş, temmuz, ağustos, eylül ve ekim ayı için rekor beklentisini paylaştı. Altın ve gümüş fiyatına dikkat çeken uzman söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizdi.

HER AY REKOR GELECEK UYARISI

Milyonlarca yatırımcı, varlıklarını değerlendirmek için farklı yatırım araçlarına yönelirken, ünlü ekonomist İslam Memiş altın piyasasınına yön vermeye devam ediyor.

İslam Memiş, yatırımcılara ve altın ile döviz alacaklara dikkat çekici bir uyarıda bulundu. Gram altın tahminin yapan deneyimli uzman, " Temmuz ayındayız, ağustosta yeni bir rekor, eylülde yeni bir rekor, ekimde yeni bir rekor, her ay yeni bir rekor denemesi göreceğiz." dedi.

ALTIN TAHMİNİ YAPTI

Enflasyon verisinden sonra hangi yöne kırılacağına dair yüzde 50-50 Gram altın TL fiyatı bugün 2537 liraya kadar yükseldi. Önümüzdeki 4 ay yeni rekorlar gelecek."

Ons altın kritik direnç olan 2360 doları kırdı, 2380 doları test etti. Bugün de bu kapanışı gerçekleştirirse 2460 dolar seviyesini telafuz edebiliriz. Kısa vadede aşağıda kıramadığı bir alan var. Ben de 2320 dolara kadar gerileceğini düşünüyorum.

GÜMÜŞ EN ÇOK KAZANDIRAN OLDU

İslam Memiş son zamanlarda en çok dikkat çeken yatırım aracı gümüş hakkında da konuştu.

"Gümüş onsu 31 dolarda. Benim düşüncem son bir kez aşağı yönlü gelme ihtimalidir ama kesin bir şekilde şöyle olur diyemiyorum.

Gram gümüş ise kısa vadede düşüşler yaşıyor bu alım fırsatıdır. 31.80 - 34 lira bant aralıklarını takip edeceğiz. Yeni rekorlara hazır olmakta fayda var.

"HESABINDA 10 BİN TL OLAN..."

İslam Memiş ayrıca 1 Ocak'ta elinde 10 bin lirası olan bir yatırımcının altın alsa yüzde 24 gelir elde edeceğini, gümüş alsa yüzde 44 kazanacağını açıkladı.

DOLARLA BORÇLANMAYIN

Finansal analist İslam Memiş, Kişisel Youtube kanalında dolar ve borsa hakkında da konuştu.

"Borsa İstanbul için düşüş öngörümü koruduğumdan kaynaklı girişte 9400 puanı bekliyorum. Borsadaki arkadaşlarımız beklemeli.

Dolar TL kuru 32.87 kuruş seviyesinde. Cılız da olsa yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Yıl sonunda 40-45 lira bandını bekliyoruz. Dolarla kesinlikle borçlanılmamalı."