İslam Memiş TGRT Haber ekranlarında altın piyasalarını değerlendiriyor
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com.tr
20 May 2024 11:35 - Güncelleme : 20 May 2024 11:49
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin uçak kazası sonrası yaşamını yitirmesi sonrası suikast iddiaları konuşulurken gözler altın piyasalarına çevrildi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tüm dünyayı etkisi altına alan olay sonrası piyasaları değerlendirdi.
Altın Fed'in bu yıl en az iki faiz indirimi yapabileceği yönündeki beklentilerle ons başına 2 bin 430 dolar civarına tırmandı. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ani ölümü ise petrol üreticisi ülkedeki belirsizlik endişelerine neden oldu. Altın, jeopoltik riskleri desteklemesiyle yeni bir rekor kırdı.
Gram altın iç piyasada 2 bin 500 TL'ye kadar yükselirken çeyrek altın 4 bin liranın üzerindeki seyrine devam etti. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş TGRT Haber'de yaptığı değerlendirmelerde altın için beklediği seviyeyi açıklayarak şunları kaydetti:
Kaynak: tgrthaber.com.tr