İslam Memiş TGRT Haber ekranlarında altın piyasalarını değerlendiriyor

20 May 2024 11:35 - Güncelleme : 20 May 2024 11:49

Altın Fed'in bu yıl en az iki faiz indirimi yapabileceği yönündeki beklentilerle ons başına 2 bin 430 dolar civarına tırmandı. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ani ölümü ise petrol üreticisi ülkedeki belirsizlik endişelerine neden oldu. Altın, jeopoltik riskleri desteklemesiyle yeni bir rekor kırdı.

Gram altın iç piyasada 2 bin 500 TL'ye kadar yükselirken çeyrek altın 4 bin liranın üzerindeki seyrine devam etti. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş TGRT Haber'de yaptığı değerlendirmelerde altın için beklediği seviyeyi açıklayarak şunları kaydetti: