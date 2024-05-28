İslam Memiş yatırımcıyı bayram öncesi uyardı: Büyük bir hüsranla karşılaşabilirsiniz

28 May 2024 23:24 - Güncelleme : 28 May 2024 23:25

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube hesabından paylaştığı son videosunda, dolara kıyasla bu hafta Euro'nun daha avantajlı olacağını belirtti.

Emtia fiyatlarında tepki yükselişinin beklendiğini ifade eden Memiş, "Ancak cılız bir yükseliş var çok iştahlı bir yükseliş yok. Gram altında da bu hafta 2400 destek seviyesini takip etmeyi sürdüreceğiz. Gümüşte bir geri çekilme bekliyorum. Yine kademeli olarak takip etmeyi sürdüreceğim. Kripto para piyasasında işlem yapan arkadaşlar dikkat etmeli. Benim 60 bin dolar altına doğru sarkmayla ilgili öngörüm devam ediyor" dedi.

PİYASALAR BAYRAMA NASIL HAZIRLANIYOR? TL'YE TALEP ARTTI MI?

Kurban Bayramı arifesinde piyasaların hazırlık yaptığını dile getiren Memiş, insanların TL'ye olan talebinin arttığını söyledi. "Kurban Bayramı, yaz aylarına denk geldiği için tatiller birleştiriliyor ve kurbanlıklar alınıyor. İnsanlar döviz ve altını bozdurarak TL'ye yöneliyor" diyen Memiş, bu talebin ihtiyaçtan kaynaklandığını ve TL’ye yatırım yapılmasıyla karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

BAYRAM İÇİN TAVSİYELER...

İslam Memiş, bireysel olarak bayram hazırlığı yapacaklara şu tavsiyelerde bulundu:

"VARLIKLARINIZI GÜVENDE TUTUN"

"Dokuz günlük bir bayram tatilinde kesinlikle hiçbir arkadaşımızın evinde birikim bırakmasını istemiyorum. Hırsıza ‘ben yemedim al sen ye’ demeyin. Varlıklarınıza sahip çıkın."

"AÇIK POZİSYONLA TATİLE ÇIKMAYIN"

"Altın veya döviz borcunuz varsa, bunları ödeyip tatile çıkın. Borsada hisse senediniz varsa, risklerinizi bölün. Yüzde elli satış yapıp altına ya da gümüşe geçebilirsiniz."

"GIDA STOKU YAPIN"

"Araçlarıyla tatile giden vatandaşlarımız, geçtikleri illerde gıda stoku yapmalı. Temmuz ayında fiyat artışları devam edecek. Anadolu’da çiftçilerden gıda almak hem ucuz hem de doğal ürünlere erişim sağlar."