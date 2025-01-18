İslam Memiş 'Yeni müjdeler' var diyerek tarih verdi: Hurda teşviki geliyor! Altında büyük kırılma başlıyor

18 Ocak 2025 11:37 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 11:39

Gram altın fiyatında rekor serisi beklenmeye başlandı. Finans analisti İslam Memiş, "2025’te temmuz kırılma noktası olacak" diyerek uyardı. Düğün yapacak, altın borcu olanlar, elinde nakit hazır olanlar, alım için fırsat kollayanlar için en net uyarı geldi. "Yeni müjdeler gelmeye devam edecek" diyen Memiş, hurda teşvikinin çıkacağı tarihi açıkladı.

Araçlar için hurda teşviki ve ÖTV indirimi müjdesi için geri sayım başladı. Hurda araç alımı ile sıfır araçlarda ÖTV indirimi için verilen kanun teklifi, 2025 yılının ilk haftalarında gündemdeki yerini korumaya devam ederken İslam Memiş​, tarih verdi. "Özellikle TL'ye ihtiyacı olan, elinde altın ve gümüş​ bulunduran yatırımcının bu haftayı değerlendirmesi gerekiyor" diyen deneyimli uzman gram altın, dolar, euro için de uyarılarını sıraladı.

ENFLASYON​ RAKAMLARI YÜKSEK GELECEK

İslam Memiş'in açıklamaları şöyle;

"Bu hafta küresel piyasalar için önemli bir haftaydı. Her ayın ikinci haftasında Amerika'da enflasyon verisi açıklanıyor. Dolayısıyla

dolar endeksi dolar veya dolar karşısındaki bütün varlıklar için de önemli bir hafta. Piyasaların genel beklentisi doğrultusunda Amerika'daki enflasyon verisi yüzde 2.9 olarak açıklandı. Ancak diğer aylara baktığımız zaman Amerika'daki enflasyon verisinin yüzde 2.7 olduğunu anımsatmak isterim. Yani yine enflasyon tarafında yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini gözlemliyoruz.

Gelişmekte olan ülkelerde enflasyon rakamı yüksek gelmeye devam edecek gibi duruyor. Ben Türkiye'de de yani bizim açıklanacak enflasyon rakamlarında tekrar yukarı yönlü hareketler beklediğimi yani Ocak ayı enflasyon tarafında yüksek bir beklentim olduğunu söyleyebilirim.

NAKİT İHTİYACI OLANLAR BU HAFTAYI İYİ DEĞERLENDİRSİN

Özellikle TL'ye ihtiyacı olan, elinde altın ve gümüş bulunduran yatırımcının bu haftayı değerlendirmesi gerekiyor. Çünkü o

direnç seviyeleri test dedikten sonra tekrar altın ve gümüş fiyatlarında aşağı yönlü hareketler göreceğiz. Yükseliş bekleyen nakit ihtiyacı olan özellikle nakit ihtiyaçların bu hafta giderilmesi gerekiyor. Ama nakit ihtiyacı olmayan arkadaşlarımız da beklesin. Çünkü her ay gram altın tarafında yeni rekor denemeleri devam edecek. Ons altın tarafında da stabil bir durum olacak. İlk yarıya kadar yukarı yönlü hareketler göreceğiz.

Serbest piyasalarda 35 lira 49 kuruş resmi kur tarafından daha ucuz bir döviz var. Yatırımcıların serbest piyasalarda dövizin daha ucuz olduğunu bilmesi gerekiyor. Euro dolar paritesinde Ben orta ve uzun vadede özellikle yıllık bazda bu yıl için 1.08 beklentimi koruduğum için ben 1.03 seviyesinin altındaki rakamları yani 1.03 - 1.01 bandındaki hareketleri alım fırsatı olarak görmeyi tekrar sürdüreceğim.

Ons altın şu anda 2710 dolar seviyesinde. 2700 2708 ve 2720 dolar seviyeleri var. 2.600 dolar seviyesini tekrar beklemeye devam

ettiğinden dolayı yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. O yüzden ons altın tarafında işlem yapan arkadaşlarımız umarım bu haftayı iyi değerlendirir.

ELİNDE ALTIN VE GÜMÜŞ BULUNDURANLAR DİKKAT

Gümüş tarafında beklentim yine devam ediyor. Elinde altın bulunduranlar, gümüş bulunduranlar, ons tarafta işlem yapanların bu uyarıyı dikkate alması gerekiyor.

Finansal okur yazarlığı biraz zayıf olan arkadaşlar gram altınla ons altını karıştırıyor. Ons altın tarafında düşüş beklentim devam ettiği için bu seviyelerden yani 2.700 dolar seviyesinin üzerinde yine alım yapmayacağımı tekrar ifade etmek isterim. Gram altın tarafında da

3080 lira direncini ifade etmiştim. Altında 100 dolarlık bir satış gelebilir ama gram altın tarafında o kadar sert bir düşüş beklemeyin. Özellikle gram altın alacaklar altın alımı için fırsat kollayanlar işte bu düşüşleri bir fırsat olarak değerlendirmeli.

GRAM ALTIN FİYATI EN AZ YÜZDE 51 KAZANDIRACAK

2025 yılında düğün yapacaklar vardır, altın borcu olanlar vardır, elinde nakit hazırdır, alım için fırsat kolluyordur, işte buraları değerlendirmek lazım. Çünkü gram altın tarafında her ay yeni bir rekor denemesi göreceğiz. 3200 3300 3500'e kadar temmuz ayına kadar bir yükseliş göreceğiz. Ama asıl kırılmayı temmuz ayı itibariyle yapacağımızı sık sık ifade ettiğimi anımsatmak isterim. O yüzden gram altını elinde bulunduran yatırımcısı bulundurmaya devam etsin. Gram altında yine 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da en az % 51 getiri bekliyorum.

YENİ MÜJDELER KAPIDA

Yeni müjdeler gelmeye devam edecek. Konuttan bahsetmiştik. Özellikle hurda teşviği ile alakalı otomotiv sektöründe de yine müjdeler olacak. Bunu benden duyun. Çünkü bu haber akışları geldiği zaman da şaşırmayın veya sürpriz olarak algılamayın. Hurda teşviği gelecek ve otomotiv tarafın da araç tarafında da yeni müjdeler var. Haziran aylarında geleceğini söyleyebilirim."