İslam Memiş 'yeni zirveler bekliyoruz' diyerek uyardı! Altın yatırımcısına alım tavsiyesi

22 Temmuz 2024 23:19 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 23:51

Altın ve dolar hangi ABD başkan adayını tercih ediyor? İşte Trump-Harris yarışında kazanacak ve kaybedecekler

Altın ve dolar hangi ABD başkan adayını tercih ediyor? İşte Trump-Harris yarışında kazanacak ve kaybedecekler

Altın fiyatı için tarih verdi! Rekor geliyor: Gram altın 3 bin 500, çeyrek altın 6 bin TL olacak

Altın fiyatı için tarih verdi! Rekor geliyor: Gram altın 3 bin 500, çeyrek altın 6 bin TL olacak

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ABD Başkanı Joe Biden’ın başkanlık yarışından çekilmesinin küresel piyasalara etkisi üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Memiş, Biden’ın adaylıktan çekilmesinin küresel piyasalarda beklenen etkiyi ortaya çıkarmadığını belirtti.

Ancak, Trump’ın suikast girişimi sonrası başkan olacağına dair fiyatlamaların özellikle kripto para piyasasında etkili olduğunu ifade etti. Bu gelişmelerin, 5 Kasım’a kadar piyasaların dalgalı bir seyir izlemesine neden olacağını öngören Memiş, piyasaların kafa karışıklığı içinde olduğunu da ekledi.

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Son bir ay içinde gram altının Türkiye’de 245 TL, ons altının ise 190 dolar değer kazandığını belirten Memiş, ABD’de enflasyonun beklentilerin altında gelmesiyle birlikte Eylül ayında FED’in faiz indirme ihtimalinin yükseldiğini dile getirdi. Memiş, yatırımcıları uyarmış olduklarını ve şu anda ons altın ve gram altında satışların devam ettiğini gözlemlediklerini belirtti.

ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI

Gram altının 2 bin 600 TL'nin altına düşerek 2 bin 570 ile 2 bin 590 TL arasında dalgalandığını belirten Memiş 2 haftalık yatay seyrin olabileceğini söyledi. Yatırımcıya altın konusunda tavsiyelerde bulunan Memiş şunları söyledi:

"Gram altında 2 bin 600 TL altına düştü. Şu anda 2 bin 570 ile 2 bin 590 aralığında. Gram altın 3 işlem gününde 100 TL'lik değer kaybıyla karşılaştı. Yaklaşık 2 hafta yatay süreç devam edecektir. Dışarıda hava durumu puslu. Orta Doğu ve ABD seçimlerini takip ediyoruz. 1-2 hafta dinlenme olabilir ama Ağustos ayı itibariyle yeni zirveler bekliyoruz. Altının gram fiyatında yılın ikinci yarısındaki yükseliş trendi devam edebilir. Yıl sonu gram altın tahminim; 3 bin ile 3 bin 500 TL arası. Altın alımı için arayanlar için 2 bin 600 TL'nin altındaki her fiyat alım için doğru olabilir."

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE BAŞLAYACAK MI?

T.C. Merkez Bankası’nın yarın açıklayacağı faiz kararı hakkında da görüş bildiren İslam Memiş, piyasaların genel beklentisinin faizlerde değişiklik yapılmayacağı yönünde olduğunu belirtti.

Kasım ayına kadar Merkez Bankası’nın faizlerde değişime gitmeyeceğini düşünen Memiş, Kasım ve Aralık aylarında faiz indirimi olabileceğini öngördü. Ekonomi yönetiminin şu anki durumu korumayı amaçladığını belirten Memiş, piyasa beklentilerinin de bu yönde olduğunu söyledi.