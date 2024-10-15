İslam Memiş'ten altın değerinde tavsiye! Altın alacaklar ve altını ucuzdan almış olanlar için yapılacakları anlattı

15 Ekim 2024 11:59 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 12:27

Altın alacaklar ve altını olanlar için kritik uyarı geldi. Altın fiyatları dengesiz bir zeminde ilerlerken finans analisti İslam Memiş, yatırımcıya yol gösterdi. Hem gram altın tarafında hem ons altında olacakları anlatan uzman borsa ve dolar euro tarafında da analizlerini paylaştı. Yeni haftada takip edilecek fiyatlamaları teker teker anlattı.

Altın​ alacaklar ve altını ucuzdan almış olanlar için kritik uyarı geldi. İslam Memiş​, bugüne kadar altın almamışlara yol gösterdi. Deneyimli uzman fırtına öncesi uyardı. Dolar​, euro​, borsa ve gram altın fiyatı için kritik detayları paylaştı.

BORSA İSTANBUL​'DA SÜRPRİZ YOK

Finans analisti İslam Memiş'in öne çıkan açıklamaları şöyle;

"Bu hafta piyasalarda özellikle iki Merkez Bankasının faiz kararını yakından takip edeceğiz Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Avrupa Merkez Bankası'ndan 25 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan ise faizlerde bir değişiklik beklenmiyor. Ama haftaya genel itibariyle baktığımız zaman Orta Doğu'daki jeopolitik

gerilimleri kenara bırakıyoruz. Piyasaları küresel piyasaları olumsuz yönde etkileyecek, borsaları olumsuz yönde etkileyecek şu anda bir haber akışının olmadığını söyleyebilirim.

Borsa İstanbul eksi 8876 puan seviyesinden haftayı tamamlamıştı. Yeni haftada yine bant aralığımı aynı yani takip ettiğimiz bant aralığımı aşağıda 8800 puan seviyesi, yukarıda 9200 puan seviyesi. Bu bant aralığını bu haftanın özelinde yine takip etmeyi sürdüreceğiz. Tabii ki tepki alımıyla tekrar 9200 puan seviyesine kadar yukarı yönlü hareketler olabilir. Burada kritik direnç seviyemiz artık 9200 puan seviyesi oldu.

ECB FAZİ KARARI DOLAR VE EUROYU ETKİLEYECEK

Dolar kuru 34 lira 27 kuruş seviyesinde. Şu anda pozitif görünüm devam ediyor. Yani yukarı yönlü hareketlerin yıl boyunca devam etmesini beklediğim için düşüşlerin kalıcı olmasını şahsen beklemiyorum. Özellikle yukarıda 34.40 lira seviyesi var. Bu seviye yukarı yönlü kırıldıktan sonra artık 35 lira seviyesinin önü açılmış olacak.

Dolar uluslararası piyasalarda da güçlü. Hem uluslararası piyasalarda hem yurt içi piyasalarda haftaya güçlü başladı ve görünüm pozitif. Her ne kadar dolar endeksinde uluslararası piyasalarda bir değer kaybı olsa da içeride biraz daha güçlü duruşunu korumaya devam

edeceğini söyleyebilirim.

Euro dolar paritesi bu hafta kritik ve önemli çünkü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı olduğu için buradaki dalgalanmaları görebiliriz. Euro dolar paritesinde tekrar aşağı yönlü baskılanmanın mümkün olabileceğini ben tahmin ediyorum o yüzden 1.08 devamında 1.05 seviyeleri benim için kritik öneme sahip. Aşağı yönlü hareketlerde biraz daha satış baskısı hızlanma olasılığı güçlü dikkat etmekte fayda var.

ONS ALTIN YUKARI DİRENÇLERİ SEVERİZ

Ons altın 2663 dolar seviyesinden haftaya başladı. Bu hafta tekrar 2680 dolar denemesi yapabilir. Sürpriz yok aşağıda 2580 dolar seviyesi var yukarıda 2000 680 dolar seviyesi var. Yukarı yönlü hareketlerde direnç seviyoruz. Bu haftanın üzerinde her ne kadar 2680 denemesi yapsa da benim kişisel öngörüm kısa vadede bu ay için 2580 dolar seviyesi ile alakalı beklentim halen geçerliliğini korumakta. O yüzden geçen hafta alım yapan arkadaşlarımızın bence bundan sonraki süreçlerde 2580 dolar seviyesi ile alakalı beklentimizin devam ettiğini ve 2600 dolar seviyesinin altına sarkmalarda kademeli olarak alım fırsatını tekrar vereceğini tahmin ediyorum. Tekrar 2580 dolar seviyesinin altına sarkma ihtimali var o yüzden ons altın tarafında işlem yapan arkadaşlarımızın biraz daha dikkat etmesi gerek.

GRAM ALTIN FİYATINDA YIL SONU BEKLENTİSİ

Gram altın tarafında da takip ettiğimiz bant aralığında bir değişiklik yok. 2980 - 3080 lira aralığı şu an Kapalı Çarşı piyasasında hakim. Serbest piyasalarda gram altın, dolardan daha çok destek alarak yükseliş isteğini sürdürüyor. Burada şu anda 3050 - 3650 lira seviyesi var. 3008 lira seviyesine kadar geri çekilmişti geçen hafta. Buradan tekrar toparlandı. 3.000 lira seviyesinin altına sarkma ile alakalı öngörüm devam ediyor.

ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

Gram altın tarafındaki beklentim yine 2980 lira seviyesi. Ons altın tarafında gördüğüm geri çekilme gram altını negatif yönde mutlaka etkileyecektir. Çünkü dolar güçlü ve güçlenmeye devam ediyor. O yüzden gram altın yatırımcısı düşüşleri kademeli alım tarafında

hızlandırırsın.2990 - 2980 bu bant aralığı bence dip seviyelerde. Çünkü bu yıl sonuyla alakalı yine 3000 - 3500 lira beklentimiz devam ettiği için 2980 2990 lira seviyesi bu işin dibidir. Yani bu tarafta tekrar çok hevesli olmamak lazım ama bu şu demek anlamına gelmiyor;

İLK DEFA ALTIN ALACAKLAR DİKKAT

Şimdi karşımızda 3045 lira seviyesi var. Satalım mı, yerine koyar mıyız, diye soruyorlar. Böyle bir şeyi kesinlikle tavsiye etmem. Çünkü Orta Doğu'daki gerilimler hala devam ettikçe neyin olacağı belli değil, risk atmaya gerek yok. Sadece bugüne kadar altın almamış ihmal etmiş veya eline yeni TL'ye geçmiş olanlar için bu tarafı yorumluyorum ama ucuzdan maliyet etmiş arkadaşlarımızın buradan satmalarını çok da mantıklı bulmuyorum işin açıkçası."