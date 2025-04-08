İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına kritik uyarı! Zenginlerin yeni yatırım aracı belli oldu: Daha çok kazandırıyor

Altın fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler yatırımcıların gündeminde üst sıralarda yer alırken, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın aldığı kararların etkisiyle "Gram altın ne kadar olacak?" sorusu en çok aranan konulardan biri haline geldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son dönemde yatırımcıların dikkatini çeken önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altının kısa vadede dalgalı bir seyir izlediğini belirten Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ons altının 3101 dolar seviyelerinde işlem gördüğünü, gram altının ise serbest piyasada 3875 lira civarına gerilediğini açıkladı. Teknik analizlere göre, ons altında 3080 doların destek, 3120 doların ise direnç seviyesi olduğunu belirten Memiş, gram altının 3800 liranın altına inme ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN FİYATLARI İÇİN YIL SONU BEKLENTİSİ

Yıl sonu beklentilerine değinen Memiş, gram altın için ilk hedefin 4500 lira olduğunu söyledi. Ancak bu seviyeye ulaşılmadan önce teknik düzeltmelerin yaşanması gerektiğine dikkat çekti. Ons altın içinse yıl sonu hedefi 3200 dolar olarak öne çıkıyor. 12 aylık projeksiyona göre, gram altın 6000 lira seviyesine yükselebilir.

ALTIN YATIRIMLARINDA SON DURUM

Memiş, altının son üç ayda yüzde 21'lik bir getiri sağladığını ancak son dönemdeki satışlarla bu kazancın önemli ölçüde gerilediğini belirtti. Yatırımcıların, altından çıkan parayı Amerikan borsaları, gümüş ve petrol gibi alternatif alanlara yönlendirmeye başladığını vurguladı. Gümüşün, ons fiyatının 31.63 dolar, gram fiyatının ise 38.50 lira olduğu bir dönemde, altına göre daha cazip bir yatırım aracı olabileceğini ifade etti. Gümüşte dün yüzde 6'lık bir düşüş yaşandığını belirten Memiş, altın-gümüş oranının 98 seviyesinin üzerine çıktığını ve bunun gümüşü daha çekici hale getirdiğini söyledi.

BORSA İSTANBUL'DA YIL SONU BEKLENTİSİ

Borsa İstanbul'a da değinen Memiş, küresel piyasalara kıyasla daha sakin bir seyir izleyen BIST 100 endeksinin günü 9484 puanla tamamladığını aktardı. Teknik olarak 9000 puan altının test edilmesi ihtimalinin bulunduğunu belirten Memiş, kısa vadede 8500 ile 9750 puan arasında hareket olabileceğini, yıl sonuna kadar ise endeksin 11.800 - 12.000 puan seviyelerine yükselebileceğini öngördü.