İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına sinyal! "Benim için alım zamanı gelmiştir"

08 Kasım 2024 11:59 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 12:00

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesinin piyasalara olası etkilerini değerlendirdi. Memiş, 2025 yılına yönelik olarak özellikle emtia piyasalarında yüksek performans beklediğini belirtti ve "Benim için alım zamanı geldi." diyerek yatırımcılara sinyal verdi. Memiş'in döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın, gümüş ve bitcoinin gelecek dönem beklentileri hakkındaki değerlendirmeleri ise dikkat çekti.

ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması, küresel piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. TV100 yazarı ve finans analisti İslam Memiş, Trump'ın yeni başkanlık döneminde küresel ekonomide yaşanması muhtemel değişimleri değerlendirerek yatırım araçlarına dair öngörülerde bulundu. Memiş'e göre, Trump dönemiyle birlikte dolar endeksinin (DXY) tekrar yükselişe geçmesi muhtemel. Altın, gümüş ve Bitcoin gibi sınırlı varlıkların da bu dönemde dalgalı bir seyir izleyebileceğini belirtti.

DONALD TRUMP'IN KÜRESEL PİYASALARA ETKİSİNİ DEĞERLENDİRDİ

Memiş'in yazısında yer alan ifadeler şöyle:

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump. Donald Trump döneminde küresel ekonomilerde ve para piyasalarında mutlak bir değişim kısa vadede olabilir. Bu hafta için yaşanan dalgalanmalar bunun işareti. Trump'ın geçmiş başkanlık dönemindeki ekonomiler ile bugünkü ekonomiler çok farklı. O dönemdeki riskler ile bugünkü riskler çok farklı. Yani, Trump'ın işi çok da kolay değil.

Özellikle sınırlı varlıklarda farklı beklentiler olsa da, benim beklentimde bir değişiklik yok. Trump öncesi piyasalarda teknik olarak bir düzeltme ihtiyacı vardı. Trump bahanesiyle bu düzeltme gerçekleşmiş oldu. Ons altın 2.790 dolardan 2.650 dolara, ons gümüş 35 dolardan 31 dolara gerilerken, Bitcoin 68 bin 500 dolar seviyesinden 76 bin 977 dolara yükseldi. Altın ve gümüş biraz dinlenirken, Bitcoin biraz daha güçlü kalmak isteyebilir. Yıllık kapanışlar ve Trump'ın koltuğuna oturana kadar vereceği mesajlar piyasalar için önemli olacaktır.

"DOLAR YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇEBİLİR"

Trump "Savaşları bitireceğim, göçmen sorununu halledeceğim, ek vergiler getireceğim, Çin ve Avrupa değil ABD kazanacak, Kripto paralarda ABD'yi üst yapacağım" gibi bir çok mesajını seçim meydanlarından verdi. ABD halkı Trump'ı kötü ekonomi yönetimi ve yüksek enflasyon için seçti. Bana göre de en mantıklı isim oydu. Dediği gibi savaşları bitirir, enflasyonu düşürür, ekonomiyi rahatlatırsa sınırlı varlıklar 2025'de daha sakin bir yıl geçirir. Trump, güçlü dolar istediğinden dolar endeksi (dxy) yeniden yükselişe geçebilir ve rezerv para özelliğini tekrar kazanabilir.

Ons altın da 3 bin 80 dolar, ons gümüş de 38 dolar seviyesinin üzerine müsade etmezler. Ancak başarısız olursa veya süreç uzarsa sınırlı varlıklar değer kazanmaya devam eder, dolar daha sakin bir dönem geçirebilir. Altın ve gümüş gibi sınırlı varlıklar savaş, enflasyon ve belirsizlikten besleniyor. Bitcoin ise Trump döneminde değer kazanması kaçınılmaz.

İSLAM MEMİŞ'TEN YIL SONU ALTIN VE DOLAR TAHMİNİ

FED, beklenti üzerine 25 baz puan faiz indirimi yaptı. Muhtemelen Trump döneminde faiz indirimi devam edecek. Bu da altın, gümüş ve Bitcoin gibi sınırlı varlıkları destekler. Benim yıl sonu ve 2025 yılına ilişkin öngörüm aynı. Trump'ın seçilmesiyle beraber revize ettiğim bir rakam yok. Bitcoin için yıl sonu öngörüm 80-83 bin dolar aralığı, ons altın da 2 bin 600-3 bin dolar, ons gümüş de 34-35 dolar aralığı, gram altın da 3 bin-3.500 lira aralığı geçerliliğini koruyor. 2025 için de Bitcoin de 100 bin dolar, ons altın da...

3 bin-3 bin 500 dolar, ons gümüş de 43-45 dolar, gram altın da 4 bin-4 bin 500 lira aralığı, gram gümüş de 48-50 lira aralığı öngörüm geçerlidir.

"BENİM İÇİN ALIM ZAMANI GELMİŞTİR"

Son iki haftadır altın ve gümüş tarafında sabırla alım için bekleyenleri tebrik ederim, güzel bir hamle yaptılar. Bir haftada ons altının 2 bin 790 dolardan 2 bin 643 dolara, ons gümüşün 34,86 dolardan 30,12 dolara, gram altının 3 bin 190 liradan 3 bin 037 liraya gerilemesi güzeldi" dedi.

Son dönemde altın ve gümüş fiyatlarındaki gerilemeyi alım fırsatı olarak değerlendiren Memiş, "Benim için alım zamanı gelmiştir. Altın, gümüş ve Bitcoin tarafı yine 2025'de güzel bir performans gerçekleştirmesini bekliyorum. diyerek sözlerini sonlandırdı."